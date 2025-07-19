شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس السهر.. 6 أسباب لظهور الهالات السوداء تحت العينين والان مع تفاصيل الخبر

يعد السهر من الأسباب المباشرة لحدوث الهالات السوداء، ولكنه ليس السبب الوحيد، فمع أن قلة النوم مرتبطة بلا شك بوجود الهالات السوداء، إلا أن العلاقة بينهما أكثر تعقيدًا من مجرد علاقة سببية .

العلاقة بين النوم والهالات السوداء

أكد تقرير موقع " onlymyhealth"، أن قلة النوم تزيد من تفاقم الهالات السوداء. والسبب هو:

1. الأوعية الدموية المتوسعة

عندما تُحرم من النوم، تتمدد أوعيتك الدموية ويصبح الجلد تحت عينيك رقيقًا للغاية، فتصبح الأوعية الدموية المتضخمة أكثر بروزًا، وتبدو المنطقة داكنة ومُصابة بالكدمات.

2. احتباس السوائل

قد يُسبب قلة النوم أيضًا احتباس السوائل، خاصةً تحت العينين، ويؤدي الانتفاخ الناتج عن احتباس السوائل إلى ظهور الهالات السوداء بشكل أكثر وضوحًا.

3. الشحوب

يميل الجلد المتعب إلى الشحوب بسبب ضعف الدورة الدموية، ويُبرز الشحوب الأوعية الدموية العميقة، وأي تغير في لون الجلد، لذا، فالسهر لا يُشكّل هالات سوداء من جديد، بل يُسلّط الضوء على التوجهات القائمة ويُبرزها.

أسباب ظهور الهالات السوداء

في الواقع، غالبًا ما تكون الهالات السوداء نتيجةً لعوامل متعددة وليس قلة النوم فقط قد تشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

1. الوراثة

هذا هو السبب الأكثر شيوعًا وتجاهلًا، فإذا كان والديك أو أحد أفراد عائلتك المقربين يعاني من هالات سوداء كبيرة، فمن المرجح أنك ورثت الميل إلى ترقق الجلد حول العينين، أو ظهور أوعية دموية أكثر وضوحًا، أو تراكمًا أكبر للصبغة في تلك المنطقة.

2. فرط التصبغ

يُنتج بعض الأشخاص بشكل طبيعي المزيد من الميلانين (المادة التي تُلوّن البشرة) تحت أعينهم، مما يُسبب تصبّغًا بنيًا، ويزداد هذا التصبّغ لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، وقد يزداد سوءًا مع التعرّض لأشعة الشمس.

3. الجفاف

عندما يفتقر جسمك إلى السوائل، قد يبدو جلدك شاحبًا، وقد تصبح الأوعية الدموية الموجودة تحت عينيك أكثر وضوحًا.

4. الحساسية

يمكن أن تُسبب ردود الفعل التحسسية التهابًا واحتقانًا في الأوعية الدموية حول العينين، مما يؤدي إلى انتفاخ العينين وظهور الهالات السوداء، كما أن فرك العينين باستمرار بسبب حكة الحساسية قد يُفاقم الحالة.

5. الشيخوخة

مع التقدم في السن، يرق الجلد بشكل طبيعي ويفقد الكولاجين والإيلاستين، ونتيجةً لهذا الفقدان في الحجم والمرونة، تصبح الأوعية الدموية أسفل العينين أكثر بروزًا، وقد يؤدي تجويف منطقة مجرى الدمع إلى ظهور الهالات السوداء.

6. نقص التغذية

على الرغم من ندرة حدوث بعض حالات النقص، مثل نقص الحديد (فقر الدم)، إلا أنها قد تسبب شحوب الجلد وظهور الهالات السوداء بشكل أكثر وضوحًا.

إذًا، هل السهر يُسبب الهالات السوداء؟ الإجابة هي نعم، بل يُمكن أن يُفاقمها ويزيدها سوءًا. ولكنه ليس السبب الوحيد في أغلب الأحيان، عادةً ما تكون الهالات السوداء مزيجًا من العوامل الوراثية ونمط الحياة والعوامل البيئية.