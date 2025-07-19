شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد الشوكولاتة الداكنة في تخفيف آلام الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

تؤثر تقلصات الدورة الشهرية على ملايين النساء حول العالم، ويمكن أن تسبب هذه التقلصات انزعاجًا يتراوح بين الانزعاج الخفيف والألم الشديد الذي يعيق الحياة اليومية، ويمكن لبعض الأطعمة أن تخفف من حدة هذه التقلصات مثل الشوكولاتة الداكنة، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الشوكولاتة الداكنة ليست مجرد طعام مُريح، بل تحتوي على عناصر غذائية مثل المغنيسيوم ومضادات الأكسدة التي قد تُخفف الألم وتُحسّن المزاج، حيث تُساعد هذه المركبات على استرخاء العضلات، وتقليل الالتهاب، بل وتحسين مستويات الطاقة، واختيار نوع الشوكولاتة المناسب مهم أيضًا، فالشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70% على الأقل من الكاكاو هي الأفضل، لاحتوائها على عناصر غذائية أكثر فائدة وسكر أقل، وحتى أن بعض الأبحاث تدعم فكرة أن الشوكولاتة الداكنة تُخفف من حدة التقلصات.

فوائد الشوكولاتة المحتملة لتخفيف تقلصات الدورة الشهرية، حيث يوصى عادةً بتناول الشوكولاتة، وخاصة الشوكولاتة الداكنة، أثناء فترة الحيض بسبب تأثيراتها المحتملة في تحسين الحالة المزاجية وتهدئتها.

محتوى المغنيسيوم

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على المغنيسيوم، وهو معدن يلعب دورًا في استرخاء العضلات، وتشير بعض الدراسات إلى أن مكملات المغنيسيوم قد تُخفف من شدة تقلصات الدورة الشهرية عن طريق استرخاء عضلات الرحم.

تحسين الحالة المزاجية

يمكن للشوكولاتة تحفيز إطلاق الإندورفين والسيروتونين والدوبامين، وهي المواد الكيميائية التي تسبب الشعور بالسعادة، والتي قد تعمل على تحسين الحالة المزاجية وتساعد في تخفيف الانزعاج العاطفي أثناء الدورة الشهرية.

خصائص مضادة للالتهابات

بعض المركبات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة، مثل الفلافونويدات، لها تأثيرات مضادة للالتهابات، ولأن الالتهاب قد يُسهم في آلام الدورة الشهرية، فقد تُخفف هذه المواد المضادة للأكسدة من الألم.

تمنع حب الشباب

تساعد مضادات الأكسدة والفلافونويد الموجودة في الشوكولاتة الداكنة على تقليل الالتهاب وتعزيز صحة الجلد، مما قد يساعد في منع ظهور حب الشباب.

تخفيف آلام العضلات

يساعد محتوى المغنيسيوم الموجود في الشوكولاتة الداكنة على تهدئة العضلات المؤلمة وتخفيف الألم، وتقليل تقلصات العضلات والتشنجات والالتهابات، مما يعزز الاسترخاء.

تعزيز مستويات الحديد

الشوكولاتة الداكنة غنية بالحديد وتدعم مستويات الهيموجلوبين الصحية، مما يقلل من التعب، ويعزز امتصاص الحديد، وخلايا الدم الحمراء الصحية، ويعزز الحيوية ويعزز الصحة ومستويات الطاقة.

اختيار الشوكولاتة المناسبة لعلاج تقلصات الدورة الشهرية

إذا قررتِ تجربة الشوكولاتة لعلاج تقلصات الحيض، فاختاري الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70% على الأقل من الكاكاو، فهي تحتوي على مستويات أعلى من المغنيسيوم ومضادات الأكسدة، وسكر أقل من شوكولاتة الحليب، وتجنبى الإفراط في تناول السكر والشوكولاتة المصنعة، لأنها قد تزيد الالتهاب أحيانًا، وتشير بعض الدراسات إلى أن الشوكولاتة قد تساعد في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية بفضل محتواها من المغنيسيوم والفلافونويد، وقد وجدت دراسة نُشرت في مجلة صحة المرأة أن النساء اللواتي تناولن الشوكولاتة الداكنة شهدن انخفاضًا ملحوظًا في شدة تقلصات الدورة الشهرية.