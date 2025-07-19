شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب وراء التقلبات المزاجية.. كيف تتحكم فى انفعالاتك والان مع تفاصيل الخبر

تقلبات المزاج هي تغيرات سريعة في المشاعر تؤثر على تصرفات الإنسان وطريقة تفاعله مع من حوله، ورغم أنها قد تكون طبيعية أحيانًا، إلا أن تكرارها أو شدتها قد يشير إلى أسباب أعمق تتعلق بالصحة الجسدية أو النفسية.

الكثير من الأسباب يذكرها تقرير نشر في موقع medicine net تؤدي الى التقلب المزاجي الشديد:

اضطرابات النوم وتأثيرها على الحالة النفسية

النوم هو عنصر أساسي في استقرار الدماغ وتنظيم المشاعر. عدم الحصول على نوم كافٍ يؤدي إلى خلل في كيمياء الدماغ، مما يجعل الشخص أكثر انفعالًا، أقل تركيزًا، وأقل قدرة على ضبط انفعالاته.

تأثير الجوع وسكر الدم المنخفض

عندما يتأخر الإنسان في تناول الطعام، خاصة إذا كانت وجباته غير متوازنة، قد ينخفض مستوى السكر في دمه، ما يؤثر مباشرة على قدرته على التحكم بمشاعره. يشعر البعض حينها بالقلق أو التوتر أو حتى الحزن المفاجئ.

التوتر المزمن والضغوط اليومية

الضغوط الناتجة عن العمل أو العلاقات أو المشاكل المالية تترك أثرًا على الحالة النفسية. التوتر المستمر يؤدي إلى إرهاق نفسي، قد يظهر على شكل تقلب في المزاج أو نوبات غضب غير مبررة.

التغيرات الهرمونية عند النساء والرجال

خلال مراحل حياتية محددة كالحمل، البلوغ، أو انقطاع الطمث، تحدث تغيرات في الهرمونات قد تؤثر على الجهاز العصبي والمزاج. حتى الرجال قد يواجهون تأثيرات هرمونية تؤدي إلى تغيّرات عاطفية.

بعض الأدوية وتأثيراتها الجانبية

بعض العلاجات مثل الكورتيزون أو أدوية الهرمونات قد تُحدث تغيّرات مزاجية، خاصة عند بدء تناولها أو تعديل الجرعة. لذا من الضروري مراقبة الحالة النفسية عند استخدام أدوية جديدة.

الحالات المرضية المرتبطة بالتقلبات العاطفية

بعض الاضطرابات مثل اضطراب ثنائي القطب، فرط الحركة، أو مشاكل الغدة الدرقية، تسبب تغيّرًا ملحوظًا في المشاعر والانفعالات. كما قد يظهر الأمر في حالات الخرف أو الاكتئاب المزمن.

العادات الغذائية ودورها في اضطراب المزاج

الأطعمة الغنية بالسكريات أو الكافيين تمنح دفعة قصيرة من النشاط، لكنها قد تتبعها حالة من الخمول والانزعاج. لذلك من الأفضل الاعتماد على نظام غذائي متوازن يساعد على تثبيت الطاقة والمشاعر.

طرق فعالة للتحكم في تقلب المزاج

لمعالجة هذه الحالة، يُنصح بتنظيم أوقات النوم، وتناول الطعام بانتظام، وممارسة التمارين الرياضية، والتقليل من التوتر. أما في الحالات المزمنة، فاستشارة مختص نفسي أو طبيب غدد يعد خطوة ضرورية للتشخيص والعلاج المناسب.