شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تربط بين نظافة الفم وخطر الإصابة بالسرطان.. نصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

غالبًا ما ننظر إلى نظافة الفم على أنها عادة تجميلية، مهمة لأسنان بيضاء ونفَس منعش، لكن تشير أبحاث جديدة إلى أنها قد تكون أكثر أهمية لصحتنا، فإلى جانب تسوس الأسنان وأمراض اللثة، قد يُسهم سوء العناية بالأسنان فى الإصابة بأمراض مزمنة، بما فى ذلك السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والالتهابات الجهازية، وقد ربطت دراسة حديثة فى مجلة لانسيت للصحة الإقليمية فى جنوب شرق آسيا سوء نظافة الفم بارتفاع خطر الإصابة بالسرطان، خاصةً فى حالات سرطان الرأس والرقبة، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ويحثّ متخصصون من معهد AIIMS على تغيير التركيز: من تنظيف الأسنان يوميًا بالفرشاة إلى جهود صحية عامة أوسع نطاقًا، فقد يكون الحفاظ على صحة الفم الجيدة أداة بسيطة لكنها فعّالة للوقاية من أمراض أكثر خطورة.

العلاقة بين نظافة الفم والسرطان.. ماذا تقول نتائج الدراسة؟

ناقش أخصائيو الأورام في معهد AIIMS، مجموعة من الأدلة المتزايدة التي تربط البكتيريا الفموية مثل Porphyromonas gingivalis وPrevotella intermedia، بارتفاع معدل الإصابة بالسرطان ونتائج البقاء على قيد الحياة الأقل، وأشار الباحثون إلى أن الفحوصات الروتينية للأسنان مرتبطة بانخفاض معدل الوفيات الناجمة عن السرطان، مؤكدين أن نظافة الفم يجب أن تدمج في رعاية الأورام القياسية.

مع تزايد عبء السرطان خاصة في جنوب شرق آسيا وإهمال الرعاية الوقائية في كثير من الأحيان، فإنهم يؤكدون على الحاجة الملحة إلى برامج الصحة العامة المنظمة التي تعطي الأولوية لصحة الفم، واقترح الخبراء 10 نصائح للحفاظ على نظافة الفم والأسنان..

نظف أسنانك مرتين في اليوم

تنظيف أسنانك بالفرشاة صباحًا وقبل النوم أمر بالغ الأهمية، حيث يُزيل تنظيف الأسنان ليلًا طبقة البلاك وبقايا الطعام والبكتيريا التى تتراكم خلال النهار، مما يُقلل من خطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

استخدم تقنية التنظيف بالفرشاة المناسبة

قد يؤدى تنظيف الأسنان المتسرع إلى تراكم طبقة البلاك، لذلك استخدم فرشاة ناعمة الشعيرات بحركات دائرية لطيفة لمدة دقيقتين على الأقل، وتجنب الفرك العنيف، الذى قد يؤدى إلى تآكل مينا الأسنان وإتلاف اللثة.

احرص على تنظيف لسانك

يمكن أن تتراكم البكتيريا على اللسان مسببة رائحة الفم الكريهة ومشاكل صحية في الفم، لذلك حاول تنظيف لسانك بلطف عند كل مرة تنظف فيها أسنانك، حيث يُساعد ذلك في الحفاظ على نظافة فمك بالكامل.

اختر معجون أسنان بالفلورايد

الفلورايد ضروري لتقوية مينا الأسنان وحمايتها من التسوس، لذلك اختر دائمًا معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، بغض النظر عن نوعه أو نكهته.

استخدم خيط الأسنان يوميًا

يساعد استخدام خيط الأسنان على تنظيف المناطق التي لا تصل إليها فرشاة أسنانك بين الأسنان وتحت خط اللثة، كما يُقلل استخدام خيط الأسنان يوميًا من تراكم طبقة البلاك، ويُقلل من خطر الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة.

المضمضة بغسول الفم

يمكن لغسول الفم المُحتوي على الفلورايد أن يحمي أسنانك ويُنعش أنفاسك، استخدمه في وقت مختلف عن وقت تنظيف أسنانك بالفرشاة، مثلاً بعد الوجبات، لتجنب شطف الفلورايد من معجون الأسنان.

اشرب الكثير من الماء

يساعد الماء، وخاصة إذا كان مضافًا إليه الفلورايد، على شطف جزيئات الطعام والحفاظ على تدفق اللعاب، وهو أمر حيوي لتحييد الأحماض الضارة في الفم.

الحد من تناول الأطعمة السكرية والحمضية

الاستهلاك المتكرر للسكر والمشروبات الحمضية كالمشروبات الغازية والشاي والحمضيات قد يُسبب تآكل مينا الأسنان، لذلك حاول تقليل استهلاكها ومضمضة فمك بالماء بعد تناولها.

جدولة فحوصات الأسنان الدورية

احرص على زيارة طبيب أسنانك كل ستة أشهر لإجراء تنظيف وفحص للوقاية، ويستطيع أطباء الأسنان اكتشاف العلامات المبكرة للتسوس وأمراض اللثة وغيرها من المشكلات قبل أن تتفاقم.

الحفاظ على روتين العناية بالفم الكامل

صحة الفم الجيدة تتطلب عادات صحية منتظمة، من تنظيف الأسنان بالفرشاة، واستخدام خيط الأسنان، وتنظيف اللسان، والزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان، كلها عوامل أساسية لصحة الأسنان على المدى الطويل.