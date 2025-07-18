4 وجبات من السمسم يمكنك إعدادها بعد الشهر السادس لطفلك

لماذا يجب إدخال بذور السمسم لطعام الرضيع؟

اعلمي بأن بذور السمسم تعد من أقدم البذور الغذائية الصحية والزيتية المعروفة للإنسان، وهي عبارة عن بذور صغيرة ذات لون بني مصفر غالباً، وتتواجد في أفريقيا، وتنمو نادراً في منطقة شبه القارة الهندية. اعلمي أيضاً بأن بذور السمسم تتميز بنكهة مميزة، وينتشر استخدام البذور بذاتها والزيت في كثير من وصفات الطبخ العالمية، خاصة في المطبخ الشرقي، وذلك نظراً لمحتواها الغني والعالي من الفيتامينات؛ مثل فيتامين "ب" المركب، وكذلك فيتامين "د" و"هـ"، وتحتوي أيضاً على المعادن؛ كالفسفور والكالسيوم، فيلاحظ حرص كبير على تناول البذور وزيتها بشتى الطرق لدى الكبار والصغار. تعرفي إلى فوائد السمسم؛ لكي تقدميه لطفلك مبكراً، حيث إن بذور هذه النبتة تحمي القلب والأوعية الدموية، ويعد زيت السمسم من الزيوت الصحية الآمنة للاستهلاك، فيما تحتوي بذور السمسم على مضادات الأكسدة، ومركبات مقاومة للالتهابات، إضافة إلى خصائصها المضادة للبكتيريا. قومي بإضافة بذور السمسم بعد طحنها إلى طعام الطفل الخارجي، حيث يوصف لزيادة وزن الرضع الذين يعانون من نقص الوزن الشديد، كما توصف بذور السمسم المطحونة عند تسنين الطفل، وكذلك في فترة استعداد الطفل للمشي، ولا تقدميها بدون طحن؛ لأنها قد تسبب الاختناق للطفل.

1- وجبة السمسم مع الشوفان والتفاح

وجبة من السمسم والشوفان

جهزي مكونات هذه الوجبة المغذية، وهي تتكون من ملعقتين كبيرتين من الشوفان، وثمرة صغيرة من التفاح، وأخرى من الكمثرى، إضافة إلى كوبين من الماء، وملعقتين من السمسم المطحون.

ضعي وعاء على النار بداخله الماء، واتركيه حتى يغلي، ثم أضيفي إليه قطع التفاح والكمثرى، واتركيها أيضاً حتى تنضج تماماً، وقد تستغرق نحو نصف ساعة؛ حتى تصبح مهروسة بشكل جيد.

أضيفي بعد ذلك الشوفان، واتركيه حتى ينضج مع الفواكه، وبعد ذلك اتركي الخليط ليبرد قليلاً، ثم ضعيه في محضرة الطعام، وأضيفي إليه السمسم المطحون، واخلطيه جيداً، وقدميه لطفلك خلال النهار كوجبة مغذية ومشبعة، ويجب أن تعرفي أن فوائد الشوفان للرضع لا تعدّ ولا تُحصى، ولكن يمكن زيادة فائدته بطهيه مع الفواكه وبذور السمسم، ويفضل الكبار تناوله أيضاً؛ نظراً لأنه وجبة مشبعة وصحية عند خلطه بالحليب.

2- وجبة السمسم مع الزبادي والموز

أم تطعم طفلها الزبادي مع السمسم

جهزي مكونات هذه الوجبة المغذية، وهي تتكون من عبوة صغيرة من الزبادي " الروب"، وكذلك ثمرة ناضجة من الموز، وملعقة كبيرة من السمسم المطحون.

اهرسي الموزة الصغيرة بالشوكة جيداً، ثم أضيفي الموز المهروس إلى علبة الزبادي، وانثري فوقها السمسم المطحون، واعلمي بأنه لا فرق بين السمسم الأبيض والأحمر، ولكن لا تقومي بتحميص السمسم على الإطلاق؛ لكي تحتفظي بالزيوت المفيدة بداخله، ويحب عليكِ التعرف إلى فوائد زيت السمسم للأطفال وطرق استخدامه داخلياً وخارجياً لأن هذا الزيت يضاهي فوائد زيت الزيتون؛ من ناحية أنه زيت صحي وآمن، ويمكنك في حال إعداد هذه الوجبة أن تضيفي بعض التمر المهروس أيضاً، وتقديمها لرضيعك حين يكون جائعاً.

3- وجبة السمسم مع الأرز والزبيب

الزبيب

جهزي مكونات هذه الوجبة المغذية، وهي تتكون من ملعقة كبيرة من الزبيب، وملعقتين كبيرتين من الأرز، وكذلك حبات صغيرة من المشمش المنزوع النوى، بحيث لا تزيد على ثلاث حبات ناضجة تماماً، وملعقة من السمسم المطحون، بالإضافة إلى كوب ونصف من الماء.

ارفعي الماء في إناء على النار، واتركيه حتى يغلي، ثم أضيفي إليه الزبيب منزوع البذور، وتأكدي من ذلك جيداً، ثم أضيفي أيضاً حبات المشمش، واتركي الخليط حتى ينضج، وبعد تأكدك من نضجه؛ يمكنك إضافة الأرز وتركه أيضاً حتى ينضج، ثم ضعيه في محضرة الطعام، ويفضّل تخصيص محضرة طعام للطفل خصيصاً؛ لكي لا يتغير طعم الأكل بداخلها، وهذه النصيحة من ضمن نصائح للتعامل مع الطفل الانتقائي للطعام ويظهر الطفل الانتقائي في سن مبكرة.

أضيفي إلى الخليط السابق بذور السمسم، واطحنيها جيداً، وقدميها للطفل، ولا تحتفظي بها لمدة طويلة في الثلاجة؛ لأنها سوف تفقد الكثير من مكوناتها الغذائية.

4- وجبة السمسم مع الزبادي والتمر

جهزي مكونات هذه الوجبة المغذية؛ وهي تتكون من خمس حبات صغيرة وطرية ومنزوعة النوى من التمر، ويجب أن تهتمي بوجبات تحتوي على التمر لرضيعك في سن مبكرة، حيث إن فوائد منقوع التمر للرضع بحد ذاته، ومن دون إضافات، لا تعدّ ولا تحصى، وتزيد هذه الفوائد عند إضافة مكونات ثانية إلى التمر، ومنها ملعقتان من الزبادي، وملعقة من بذور السمسم المطحون، وكذلك كوب من الماء.

ارفعي كوب الماء على النار حتى يغلي، ثم أضيفي إليه التمر، واتركيه حيث يذوب تماماً، ولكن لا تتركي الماء يتبخر من فوقه، وبعد ذلك قومي بإضافة المنقوع الناضج والمهروس إلى الزبادي والسمسم المطحون، واخلطيه جيداً، بحيث يكون جيد القوام ومتماسكاً أيضاً، ثم قدميه كوجبة شهية ومُشبعة لطفلك.

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 يوليو 2025 08:56 صباحاً - إذا كان لابد من أن تهتم الأم بإدخال الطعام الخارجي للرضيع، إلى جانب حليب الأم، فخيار اختيار نهاية الشهر الرابع من عمره، أو بداية الشهر السادس، يكون متروكاً للأم، ولكن يجب عليها عدم تأخير إدخال الطعام الصلب أو التكميلي، كما يطلق عليه، لما بعد هذه السن؛ لأن الطفل يبدأ في الاحتياج لعناصر غذائية مهمة يقلّ مخزونها تدريجياً في حليب الأم، ومن أهمها الحديد، ولذلك يبدأ الأطباء في نصح الأمهات بإدخال بذور السمسم كمنجم غذائي إلى طعام الرضيع.وإذا كانت بذور السمسم بالفعل منجماً غذائياً للأطفال، فإن بإمكان الأمهات تعزيز قيمتها الغذائية أكثر من خلال إعداد وجبات متنوعة؛ تُضاف إليها أصناف محببة للطفل، مثل الفواكه المجففة والأرز.وفي هذا السياق، التقت «الخليج 365 وطفلك» باستشارية التغذية العلاجية الدكتورة ابتهال عبد الفتاح، في حديث خاص، للحديث عن فوائد بذور السمسم وكيفية إدخالها إلى طعام الصغار، حيث أشارت إلى 4حيث يعد السمسم منجماً غذائياً يجب إضافته لطعام طفلك التكميلي، ومن ضمن مكونات هذه الوجبات الشوفان والفواكه المجففة، وغيرها مما يمكن متابعتها، في الآتي:قد يهمك أيضاً: كيف تقدمين بذور السمسم لرضيعك؟* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.