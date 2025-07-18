شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب "التنميل" فى القدمين.. ومتى يكون علامة خطر والان مع تفاصيل الخبر

فى بعض الأحيان يشعر البعض بالوخز أو "التنميل" فى القدمين، الأمر الذى قد يحدث لعدة أسباب، مثل الوقوف أو الجلوس في وضعية واحدة لفترة طويلة، أو قد يكون ناتجا عن المرور بمشكلة صحية أو إصابة تؤثر على الأعصاب.وبحسب موقع "Very well health" يوجد عدد من الأسباب التى تسبب الشعور بالوخز فى القدمين، وبعلاج تلك الأسباب يمكن ان يختفى هذا الإحساس المزعج.

أهم أسباب الشعور بالوخز فى القدمين مرض السكر

يعاني حوالي 60% إلى 70% من مرضى السكر من اعتلال الأعصاب الطرفية السكري، وهو ما يسبب خدرًا ووخزًا وحرقًا وألمًا في القدمين واليدين.

التصلب المتعدد

التصلب المتعدد هو مرض يصيب الجهاز العصبي المركزي، ويؤدى إلى مهاجمة الجهاز المناعي طبقة الميالين، وهى طبقة واقية تحيط بأعصاب الدماغ والحبل الشوكي، وتؤدي إلى الضعف والخدر والوخز وألم الأعصاب (غالبًا على جانب واحد من الجسم).

مرض الشرايين الطرفية

مرض الشرايين الطرفية (PAD) هو حالة التهابية تُلحق الضرر بالشرايين التي تُغذي الأطراف، وخاصةً الساقين والقدمين، مما يؤدى إلى انخفاض تدفق الدم واتلاف الأعصاب، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالألم والخدر والوخز.

الفشل الكلوي

الفشل الكلوي ، الناتج عن مرض كلوي مزمن، غالبًا ما يُسبب اعتلالًا عصبيًا، وذلك لأنه يُسبب تراكم السوائل والفضلات، مما يؤدى إلى وقوع ضررًا للأعصاب، ويعاني حوالي 90% من مرضى غسيل الكلى من ألم وتنميل ووخز وضعف في القدمين.

السكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية عند انخفاض تدفق الدم إلى الدماغ، مما يؤدي إلى تلف في الدماغ والأعصاب، وغالبًا ما يؤثر على جانب واحد من الجسم، ويمكن أن يسبب هذا ضعفًا، وتغيرات في قوة العضلات، وألمًا، وخدرًا، ووخزًا، غالبًا في الذراعين واليدين والساقين والقدمين .

مرض الاضطرابات الهضمية

يمكن أن يؤدي الداء البطني ، أو حساسية الجلوتين، إلى ألم وخدر ووخز في اليدين والقدمين، بالإضافة إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، ويُقدر أن 10% من المصابين بالداء البطني يعانون من تلف في الأعصاب، ويعاني بعضهم من أعراض عصبية قبل ظهور أعراض الجهاز الهضمي .

التهاب المفاصل الروماتويدي

التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) هو سبب للألم والوخز في القدمين، وينتج هذا عن مهاجمة الجهاز المناعي للمفاصل، مما يسبب تورمًا والتهابًا في الأعصاب المجاورة .

متلازمة جيلان باريه

متلازمة جيلان باريه تؤثر على الأعصاب، وتبدأ عادة بأعراض مثل الوخز أو الوخز في اليدين والقدمين، ويمكن أن تتطور إلى بقية الجسم، مما يسبب الألم والوخز والضعف، ويمكن أن تصبح مهددة للحياة.

الحمل

قد يُسبب الحمل ضغطًا متزايدًا على الأعصاب، ومع نمو الرحم، قد يضغط على أعصاب الساقين، مما قد يُسبب شعورًا بالخدر والوخز في الساقين والقدمين، ويزول هذا الشعور بعد الولادة، ولكنه قد يستغرق أحيانًا أسابيع أو أشهرًا .

نقص الفيتامينات

يمكن أن يؤدي نقص الفيتامينات إلى تلف الجهاز العصبي، وقد ارتبط نقص فيتامينات ب1، ب6، ب12 ، هـ، والنحاس تحديدًا بالاعتلال العصبي المحيطي، الذي قد يسبب الألم والخدر والوخز في القدمين.

قصور الغدة الدرقية

يمكن أن يُسبب قصور الغدة الدرقية اعتلالًا عصبيًا محيطيًا إذا تُرك دون علاج، وعندما لا تُنتج الغدة الدرقية ما يكفي من هرموناتها، يُسبب ذلك تورم الأنسجة والضغط على الأعصاب المحيطة، وتشمل الأعراض الألم، والحرقان، والخدر، والوخز في اليدين والقدمين.

العلاج الكيميائي

يمكن أن تُسبب أدوية العلاج الكيميائي، خاصةً تلك التي تحتوي على البلاتين، وبعض الأدوية الأخرى اعتلالًا عصبيًا، مصحوبًا بوخز في اليدين والقدمين.

العصب المضغوط

يمكن أن يسبب الضغط على العصب ( اعتلال الجذور العصبية ) سواء من أسفل الظهر أو الفخذ أو الساق، الألم والخدر والوخز بسبب ضغط العصب أو تهيجه.

التعرض للسموم

يمكن أن يؤدي التعرض للسموم مثل الرصاص والثاليوم والزئبق، إلى الخدر والضعف والوخز في اليدين والقدمين.

فرط التنفس

فرط التنفس، أو زيادة معدل التنفس الناتج غالبًا عن القلق ، يؤدى إلى انخفاض سريع في مستويات ثاني أكسيد الكربون في الدم، مما قد يسبب وخزًا في اليدين والقدمين .

علاج الوخز فى القدمين

يعتمد علاج تنميل القدمين على السبب وتشخيص حالتك، وقد يتطلب علاج بعض الأشخاص تناول مضاد حيوي، والراحة في المنزل أثناء التعافي من عدوى فيروسية.

بالنسبة للآخرين، فإن الحالة التي تغير الحياة تعني ضرورة إدارة الأعراض من خلال الأدوية والعلاج واستراتيجيات أخرى.

الرعاية المنزلية

يمكن علاج بعض الأسباب، مثل نقص الفيتامينات، منزليًا من خلال تغييرات في النظام الغذائي وتناول المكملات الغذائية، وقد تساعد تمارين التمدد والعلاج الطبيعي في علاج انضغاط العصب.

وقد يعاني مرضى التصلب المتعدد من أعراض متقطعة، ومن المفيد الحد من تعرضهم للإجهاد المتزايد وارتفاع درجات الحرارة والتعب لتجنب نوبات المرض.

علامات تشير إلى ضرورة زيارة الطبيب

يجب تحديد موعد لزيارة الطبيب الخاص بك فى أسرع وقت، عند ظهور الأعراض التالية:

التنميل مصحوب بألم كبير

يحد من قدرتك على المشي والحفاظ على توازنك

يسبب انخفاض الإحساس في قدميك

تزداد سوءا مع مرور الوقت

التنميل مستمر ولا يتوقف