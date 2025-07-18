شكرا لقرائتكم خبر عن معاناة الطفل من السمنة مؤشر لسوء التغذية.. فيتامينات ضرورية للنمو الصحي والان مع تفاصيل الخبر

السمنة عند الأطفال مؤشرً على نقص مواد غذائية ضرورية، فعلى الرغم أن الطفل يبدو ممتلئ الجسم، إلا أن جسمه من الداخل قد يفتقر لعناصر تساعده على النمو الصحيح، من بين هذه العناصر تأتي الفيتامينات، التي تلعب دورًا هاما في تنظيم العمليات داخل الجسم.فالكثير من الفيتامينات يمكن أن تفيد الأطفال الذين يعانون من السمنة، وفقا لتقرير نشر في موقع vinmec.

إذا كان الطفل يعاني من زيادة الوزن، من الأفضل استشارة أخصائي تغذية للتأكد من عدم وجود نقص في أي من هذه العناصر، ووضع خطة غذائية تناسب عمره واحتياجاته.

دعم العظام .. فيتامين د

يُعتبر هذا الفيتامين عنصرً أساسي لبناء العظام بشكل سليم، لكنه أيضًا يرتبط بقدرة الجسم على مواجهة الالتهابات وتحسين امتصاص الكالسيوم، الطفل الذي لا يتعرض للشمس كثيرًا، أو لا يحصل على مصادر غذائية غنية بفيتامين د مثل الأسماك أو البيض، يكون أكثر عرضة لنقصه، هذا النقص قد يزيد من مشاكل الوزن، لأنه يؤثر على التمثيل الغذائي والطاقة.

فيتامين أ للمناعة

الأطفال بحاجة إلى هذا الفيتامين ليس فقط لأجل النظر، بل أيضًا لدعم الجلد والجهاز المناعي، وهو موجود في أطعمة مثل الجزر، البطاطا الحلوة، والكبدة. السمنة قد تقلل من امتصاص هذا الفيتامين، مما يعني أن الطفل بحاجة إلى مصادر غذائية غنية به بشكل منتظم.

فيتامين هـ لتحسين مقاومة الجسم

من المعروف أن الجسم في حالة السمنة قد يُنتج التهابات مزمنة خفية. فيتامين هـ يساعد على تقليل هذا النوع من الإجهاد، ويُقوي المناعة. من السهل الحصول عليه من أطعمة مثل المكسرات، السبانخ، والزيوت النباتية.

فيتامين ب للطاقة والقوة

نقص فيتامين ب12 أو حمض الفوليك قد يُسبب مشاكل في التركيز، أو شعور بالتعب العام، هذه الفيتامينات تُساعد الجسم في إنتاج الطاقة، وتدعم الجهاز العصبي. يمكن العثور عليها في اللحوم، الحبوب الكاملة، والخضراوات الورقية.

الحديد، الزنك، السيلينيوم

الحديد ضروري لنقل الأكسجين داخل الجسم، وقد ينقص عند الأطفال الذين لا يتناولون لحومًا أو يعانون من مشاكل امتصاص.

الزنك يُشارك في بناء الأنسجة وتقوية المناعة.

السيلينيوم عنصر مهم للحفاظ على عمل الغدة الدرقية.



جميع هذه المعادن يمكن الحصول عليها من نظام غذائي متنوع يشمل اللحوم، الأسماك، والحبوب.