10 أطعمة صحية يجب تجنبها لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية

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من المثير للدهشة أن بعض الأطعمة التى تُسوّق على أنها "صحية" لكنها قد تكون ضارةً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى القلب، غالبًا ما يُستخدم مصطلح "صحى" بشكل عام، ولكن ليست كل الأطعمة الصحية مفيدة للقلب.

وفقا لموقع doctor.ndtv قد يحتوي بعضها على نسبة عالية من الصوديوم أو السكر أو الدهون غير الصحية، أو قد يسبب التهابًا، أو يرفع ضغط الدم، أو يُؤثر سلبًا على مستويات الكوليسترول لدى الأشخاص الحساسين.

بالنسبة لمن يعانون من مشاكل في القلب والأوعية الدموية، من المهم النظر إلى ما هو أبعد من الملصقات وفهم القيمة الغذائية الكاملة، فما يفيد شخصًا ما قد يؤثر سلبًا على شخص آخر، خاصةً عند التعامل مع حالات مثل ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع الكوليسترول، أو أمراض القلب.

10 أطعمة صحية يجب عليك تجنبها لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية 1. الجرانولا

الجرانولا هى رقائق مصنعة من حبوب الشوفان والعسل الطبيعى والمكسرات المتنوعة، ورغم تسويقها كوجبة خفيفة صحية، غالبًا ما تحتوى على مستويات عالية من السكريات والزيوت المضافة، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في سكر الدم وزيادة الوزن، مما يزيد الضغط على القلب ويساهم في الالتهابات وتلف الشرايين.

2. الزبادي قليل الدسم

قد يبدو الزبادي قليل الدسم خيارًا ذكيًا، لكن الكثير منه يحتوي على سكريات مضافة لتعويض فقدان النكهة، قد يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب مع مرور الوقت.

3. الخضراوات المعلبة والشوربات

مع أن الخضراوات صحية إلا أن الأنواع المعلبة غالبًا ما تكون غنية بالصوديوم لحفظها، الإفراط في تناول الصوديوم قد يرفع ضغط الدم، وهو أمر خطير على مرضى القلب.

4. الزيوت النباتية

غالبًا ما يتم الترويج لهذه الزيوت على أنها بدائل صحية للقلب، لكنها تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 6 الدهنية، والتي يمكن أن تؤدي الإفراط في تناولها إلى تعزيز الالتهاب، وهو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب.

5. خبز القمح الكامل

يُعدّ خبز القمح الكامل خيارًا أفضل من الخبز الأبيض، إلا أن العديد من أنواع خبز القمح الكامل التجارية تحتوى على سكر مضاف ومستويات عالية من الصوديوم، ويمكن أن يؤثر هذا التأثير الجلايسيمي أيضًا على مستوى السكر فى الدم والتحكم في الوزن.

6. المشروبات الرياضية والمشروبات المُشبعة بالإلكتروليت

غالبًا ما يُروَّج لهذه المشروبات للترطيب والتعافي، لكنها عادةً ما تكون غنية بالسكريات والصوديوم، وبالنسبة لمرضى القلب قد تضرّهم أكثر مما تنفعهم، خاصةً إذا لم تُؤخَذ مع تمارين رياضية مكثفة.

7. مزيج المكسرات

في حين أن المكسرات والفواكه المجففة صحية، إلا أن المكسرات المعبأة عادة ما تحتوي على المكسرات المملحة والفواكه المجففة السكرية، وحتى الشوكولاتة أو الحلوى، والتي تزيد من مستويات الصوديوم والسكر - وهو أمر ضار للقلب.

8. اللحوم النباتية

تزداد شعبية هذه الأطعمة، لكن الكثير منها مُعالَجٌ للغاية وغنيٌّ بالصوديوم والدهون المشبعة والمواد الحافظة، فقد تُساعد في خفض الكوليسترول مقارنةً باللحوم الحمراء، لكنها لا تزال غير مثالية لمن يُعانون من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

9. السموذي

غالبًا ما تكون أطباق السموذي المليئة بالفواكه والجرانولا والعسل مليئة بالسكر، ورغم أن مكوناتها طبيعية، إلا أن إجمالي السكر فيها قد يكون مفرطًا ومضرًا بصحة القلب.

10. الفواكه المجففة

غنية بالعناصر الغذائية، لكن تجفيفها يُركز السكر، كما أن العديد من الأنواع المُباعة في المتاجر تحتوي على سكريات ومواد حافظة مثل الكبريتات، والتي قد تزيد من الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وكلاهما مرتبط بأمراض القلب.