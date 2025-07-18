شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض مناعية ذاتية قد تسبب تساقط الشعر والان مع تفاصيل الخبر

قد تربط أمراض المناعة الذاتية بأعراض مثل أمراض الجلد والألم المزمن والإرهاق، وذلك لأن الجهاز المناعى مصمم للحفاظ على صحتك ومهاجمة الأجسام الغريبة التي قد تُسبب المرض والعدوى، مع ذلك، قد تخطئ خلاياك المناعية أحيانًا فى اعتبار أنسجة جسمك أجسامًا غريبة، عندها، قد يبدأ جهازك المناعى بمهاجمة خلاياك، وعندما يحدث هذا، يُسمى مرضًا مناعيًا ذاتيًا.

ما أمراض المناعة الذاتية التي تسبب تساقط الشعر؟

وفقا لموقع mediafeed ترتبط العديد من أمراض المناعة الذاتية بتساقط الشعر ونعرض فيما يلى أكثرها شيوعًا.

الثعلبة البقعية

الثعلبة البقعية هي حالة مناعة ذاتية تصيب حوالى 2% من السكان، تحدث عندما يهاجم جهازك المناعي بصيلات شعرك، مما قد يؤدي إلى تلفها بشكل دائم، مما يؤدي في النهاية إلى بقع صلعاء دائمة.

عادةً ما تُسبب هذه الحالة بقعًا حلقية من تساقط الشعر على فروة الرأس، وقد تؤدى أيضًا إلى تساقط الشعر فى أجزاء أخرى من الجسم، بالإضافة إلى تساقط الشعر غير المنتظم، تشمل الأنواع الأخرى من الثعلبة البقعية الثعلبة الشاملة (فقدان كامل لشعر فروة الرأس) والثعلبة الشاملة (فقدان كامل لشعر فروة الرأس والجسم).

الذئبة

وفقا لمؤسسة الذئبة الأمريكية فإن تساقط الشعر وتخفيف الشعر أمر شائع بين الأشخاص المصابين بالذئبة، اعتمادًا على نوع الذئبة لديك، قد تؤثر على بشرتك فقط أو جسمك بأكمله، فالذئبة الجلدية تصيب الجلد فى الغالب، بينما الذئبة الحمامية الجهازية (SLE) يمكن أن تؤثر على جوانب متعددة من جسمك.

يمكن أن يحدث تساقط الشعر المرتبط بالذئبة بسبب:

بعض علاجات الذئبة، والتي قد يكون لها تساقط الشعر كأثر جانبي

الطفح الجلدي أو القروح على فروة الرأس، والتي يمكن أن تكون أحد أعراض مرض الذئبة

مرض هاشيموتو

ترتبط اضطرابات الغدة الدرقية بتساقط الشعر، وهذا أمر منطقى، إذ أن هرمونات الغدة الدرقية ضرورية لنمو بصيلات الشعر والحفاظ على خصلات الشعر.

يرتبط مرض الغدة الدرقية أيضًا بتساقط الشعر الناتج عن الثعلبة البقعية، ويعانى حوالي 9% من مرضى الثعلبة البقعية من أحد أشكال خلل وظائف الغدة الدرقية.

مرض هاشيموتو، المعروف أيضًا باسم التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو، هو حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي الغدة الدرقية، مما يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية (قصور نشاطها) يُعد هاشيموتو الشكل الأكثر شيوعًا لقصور الغدة الدرقية.

يمكن أن يبدو تساقط الشعر الناتج عن مرض هاشيموتو على النحو التالي:

تساقط الشعر

نمو الشعر البطيء

الشعر الجاف والهش

زيادة تكسر الشعر

مرض جريفز

مرض جريفز، هو اضطراب آخر في الغدة الدرقية، يرتبط أيضًا بتساقط الشعر، ينطوي على مهاجمة الجهاز المناعي الذاتي للغدة الدرقية والتسبب في فرط نشاط الغدة الدرقية (الغدة الدرقية المفرطة النشاط).

وكما هو الحال مع قصور الغدة الدرقية، ترتبط هذه الحالة بتساقط الشعر. ويبدو أن الاختلالات الكبيرة في مستويات مصل الغدة الدرقية تؤثر على نمو الشعر (أو نقصه).

التهاب المفصل الروماتويدي

تساقط الشعر الناتج عن التهاب المفاصل الروماتويدي نادر، لكنه وارد الحدوث، لا يُسبب هذا المرض المناعي الذاتي تساقط الشعر، ولكن الأدوية المُستخدمة لعلاجه قد تُسببه، يتم علاج التهاب المفاصل الروماتويدي في كثير من الأحيان بالميثوتريكسات والليفلونوميد، وكلاهما يعمل على قمع الالتهاب المزمن.

إذا لاحظتَ تساقطًا ملحوظًا في شعركَ وتشتبه في أن السببَ قد يكون مرتبطًا بأدويتكَ، فاستشرْ الطبيب قد يُجري تعديلاتٍ على دوائكَ إذا لزم الأمر.

الصدفية

الصدفية هى مرض جلدي التهابي مزمن يتسبب في نمو خلايا الجلد بسرعة وتراكمها على الجلد، مسببةً بقعًا جلدية سميكة حمراء ومتقشرة ومثيرة للحكة، يمكن أن تظهر بقع الصدفية هذه في أي مكان - بما في ذلك فروة الرأس.

كما تتخيل، يمكن أن تؤثر صدفية فروة الرأس على قدرتك على نمو شعر صحي، خاصةً إذا كنت تحك رأسك وتشد قشوره كثيرًا، لهذا السبب، هناك علاقة بين الصدفية وتساقط الشعر ، لكن هناك أخبار سارة: تساقط الشعر الناتج عن الصدفية قابل للعكس. إذا عالجت الصدفية وهدأت نوبة التفاقم، فمن الممكن أن ينمو الشعر مجددًا.

مرض كرون ومرض التهاب الأمعاء

يُعدّ داء كرون وداء الأمعاء الالتهابي (IBD) من اضطرابات الأمعاء، إلا أنهما لا يقتصران على تأثيرهما على المعدة وحركة الأمعاء فحسب، ترتبط كلتا الحالتين بتساقط الشعر.

ليس من الواضح تمامًا سبب تسبب مرض التهاب الأمعاء وداء كرون في تساقط الشعر، ولكن قد يُسبب الدواء المُستخدم لعلاج هذه الحالات تساقط الشعر كأثر جانبي، كما قد يُؤدي مرض التهاب الأمعاء أحيانًا إلى نقص التغذية، مما قد يُسبب تساقط الشعر.

هل يمكن علاج تساقط الشعر الناتج عن مرض المناعة الذاتية؟

يمكن علاج تساقط الشعر الناتج عن أمراض المناعة الذاتية في بعض الحالات، ويعتمد ذلك على نوع تساقط الشعر الذي تعاني منه.

لا توجد علاجات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA لتساقط الشعر الناتج عن أمراض المناعة الذاتية، أفضل حل هو التعاون مع الطبيب الخاص بك لإدارة أعراض حالتك المناعية الذاتية من خلال معالجة السبب الجذري.

على سبيل المثال، قد يوصي الطبيب الخاص بك أو طبيب الأمراض الجلدية بما يلي:

مثبطات المناعة: على سبيل المثال، يمكن علاج داء الثعلبة البقعية بكريمات وحقن الكورتيكوستيرويد، مما قد يساعد على تعزيز نمو الشعر في المناطق المصابة.

تجنب المحفزات: قد تُسبب بعض الأطعمة والمناخات والملوثات البيئية تفاقم مرض المناعة الذاتية لديك، تجنب هذه المحفزات يُساعدك على تجنب نوبات التفاقم التي قد تؤثر على فروة رأسك.

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن: تناول أطعمة مغذية متنوعة يمكن أن يساعدك على تجنب نقص التغذية، الذي قد يساهم في تساقط الشعر، قد يفيدك تناول مكملات نمو الشعر، مثل حلوى البيوتين.

أساليب تصفيف الشعر: قد تُسبب المواد الكيميائية القاسية وأساليب التصفيف القاسية تكسر الشعر وتهيج فروة الرأس الملتهبة، كما قد يُسبب التصفيف الخشن للغاية وتسريحات الشعر المشدودة نوعًا من الثعلبة يُسمى ثعلبة الشد.