شكرا لقرائتكم خبر عن نوع من الدهون يهددك بأمراض القلب والسكتات الدماغية.. نصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

الدهون الحشوية، أو دهون البطن، ليست مجرد طبقة إضافية من الوزن حول الخصر، فهذه الدهون متغلغلة في عمق البطن وتلتف حول أعضاء مهمة مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء، وهذا النوع من الدهون ضار جدًا لأنه يُنتج مواد كيميائية تُفاقم الالتهاب في الجسم، مما قد يُسبب مشاكل صحية خطيرة مع مرور الوقت، وخاصةً أمراض القلب، وذلك حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ما العلاقة بين الدهون الحشوية أو دهون البطن وأمراض القلب

عندما تكتسب وزنًا حول بطنك، يُغيّر ذلك طريقة تعامل جسمك مع الأنسولين وضغط الدم والكوليسترول، وقد يُقلّل ذلك من حساسية الجسم للأنسولين، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب، كما يُمكن أن يرفع مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ويُخفّض مستويات كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، وهو أمر يشكل مخاطر على صحتك، وكل هذه العوامل تزيد من احتمالية إصابتك بأمراض القلب، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

فيما يلى.. نصائح فعالة هتساعدك في التخلص من دهون البطن العنيدة للوقاية من أي مخاطر صحية بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية:

ممارسة النشاط البدنى بانتظام

حافظ على نشاطك البدنى بشكل منتظم من خلال ممارسة 30 دقيقة على الأقل من التمارين الرياضية متوسطة الشدة، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات أو السباحة، لمدة خمسة أيام أسبوعيًا على الأقل، حيث تساعدك التمارين الرياضية على إنقاص الوزن وحرق السعرات الحرارية وتحسين صحة قلبك.

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا يشمل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والبروتينات قليلة الدهون والدهون الصحية مثل المكسرات وزيت الزيتون، وابتعد عن الأطعمة السكرية والوجبات الخفيفة المصنعة والدهون المتحولة، التي قد تزيد من دهون البطن.

احصل على قسط كافٍ من النوم

قلة النوم قد تزيد من شعور بالجوع وتدفعك للإفراط في تناول الطعام خاصة غير الصحى، كما ترفع مستويات هرمون التوتر، مما قد يؤدي إلى زيادة وزنك، لذلك اهدف للحصول على 7 إلى 8 ساعات من النوم الجيد كل ليلة.

إدارة التوتر

التوتر طويل الأمد قد يُسبب تراكم الدهون حول بطنك، ولتخفيف التوتر، جرب وضعيات اليوجا أو التأمل، أو التنفس العميق، أو قضاء بعض الوقت في الطبيعة.