شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مخاطر صحية يسببها تخطى تناول الوجبات والان مع تفاصيل الخبر

قد يبدو تخطى الوجبات غير ضار، ويعتقد البعض أنه مجرد وسيلة لتقليل السعرات الحرارية، ولكنه في الواقع قد يُلحق الضرر بجسمك، حيث أن تفويت الوجبات يضر أكثر مما ينفع، ويتفق الخبراء على أنه يُؤثر سلبًا على عملية الأيض، والهرمونات، والطاقة، وحتى المزاج، فبدلًا من مساعدتك على إنقاص الوزن، قد يأتي بنتائج عكسية، مُحفزًا الإفراط في تناول الطعام لاحقًا، واستنزاف طاقتك، وإرهاق جسمك، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 7 مخاطر صحية يسببها تخطى الوجبات:

يبطئ عملية التمثيل الغذائي

عندما تتخطى وجبات الطعام، لا يشعر جسمك بالسعادة، بل بالذعر، حيث يعتقد أن الطعام قليل، ويبدأ في الحفاظ على طاقته عن طريق إبطاء عملية الأيض، وهذا يعني حرق سعرات حرارية أقل أثناء الراحة، مما قد يزيد من صعوبة فقدان الوزن على المدى الطويل، فبدلاً من استخدام الطاقة بكفاءة، ينتقل جسمك إلى "وضع البقاء"، فيحتفظ بمخزون الدهون ويقلص كتلة العضلات، كما يؤثر ذلك على وظيفة الغدة الدرقية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم عملية الأيض، لذلك إذا كنت تتخطى وجبة الإفطار ظنًا منك أنها ستجعلك أنحف، فإن ذلك يؤدي إلى عكس ذلك تمامًا.

انخفاض مستويات السكر في الدم ويصاحبه تقلبات مزاجية

الطعام هو وقود للجسم، وعندما تفوّت وجباتك، ينخفض مستوى السكر في الدم، مما يؤدي إلى أعراض مثل الدوخة، والانفعال، والصداع، وتشوّش الذهن، ويعتمد جسمك على إمدادٍ ثابتٍ من الجلوكوز لتشغيل كل شيء، من التفكير إلى المشي، وبدونه، يتدهور مزاجك وتفقد تركيزك، ولهذا السبب غالبًا ما يشعر من يفوّتون وجباتهم بالقلق، أو العصبية، أو الاضطراب بجانب الجوع الشديد، ومع مرور الوقت، يمكن أن تؤثر هذه الانخفاضات المفاجئة في السكر على حساسية الأنسولين لديك، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.

الإفراط في تناول الطعام في وقت لاحق

تخطي الوجبات لا يُخفف شهيتك، بل يُؤخر فقط الشعور بالجوع، وفي وقت لاحق من اليوم، ترتفع هرمونات الجوع (وخاصةً هرمون الجريلين)، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، والرغبة الشديدة في تناول السكر، وتناول كميات كبيرة من الطعام، وتُظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يتخطون وجباتهم يميلون إلى استهلاك سعرات حرارية أكثر بشكل عام، وخاصةً من الأطعمة المصنعة أو عالية الدهون، ويحاول جسمك تعويض السعرات الحرارية لكنه غالبًا ما يُفرط في تناولها، والأسوأ من ذلك نادرًا ما تتضمن هذه النوبات من الجوع تناول وجبات متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية، لذلك ستجد نفسك لا تُفرط في تناول الطعام فحسب، بل تتناول طعامًا غير صحيًا، لذلك إذا كان هدفك هو التحكم في وزنك، فإن تناول وجبات متوازنة بانتظام أفضل بكثير من تخطي الطعام والإسراف فيه.

يؤثر تخطي الوجبات على الهضم وصحة الأمعاء

الأمعاء تحب الروتين، وعندما تُفوت وجباتك، تُربك جهازك الهضمي وتُخل بإيقاعه الطبيعي، وقد يُؤدي هذا على المدى الطويل إلى الانتفاخ، والإمساك، وارتجاع المريء، أو حتى التهاب المعدة، وتعتمد بطانة أمعائك أيضًا على التغذية المنتظمة للحفاظ على وظيفة حاجزها، وفترات انقطاع الطعام الطويلة قد تُضعف هذا الحاجز، مما يسمح بتسلل الالتهاب، كما أن قلة الوجبات تعني أليافًا أقل وبريبايوتكس أقل، مما قد يُؤثر سلبًا على ميكروبيوم أمعائك، وهو جيشك الداخلي من البكتيريا النافعة، لذلك إذا كنت تُفوّت وجباتك وتتساءل عن سبب اضطراب معدتك باستمرار، فأنت الآن تعرف السبب.

يزيد مستويات التوتر ويؤثر على الهرمونات

الطعام لا يُغذي جسمك فحسب، بل يُهدئ جهازك العصبي أيضًا، عندما تُفوّت وجباتك، يُفرز جسمك الكورتيزول، هرمون التوتر، ليُبقيك نشطًا، لكن ارتفاع الكورتيزول المُستمر يُمكن أن يُؤثر سلبًا على نومك، ومزاجك، وحتى هرموناتك، وقد تُعاني النساء، على وجه الخصوص، من عدم انتظام الدورة الشهرية، والتعب، وتقلبات المزاج إذا أصبح تفويت الوجبات أمرًا مُعتادًا، أما بالنسبة للرجال، فقد يؤثر ذلك على مستويات هرمون التستوستيرون والطاقة، ومع مرور الوقت، يُمكن أن يُؤدي هذا الخلل الهرموني إلى الإرهاق، وضعف المناعة، وزيادة مُستمرة في الوزن، خاصةً حول منطقة البطن.

تفقد العناصر الغذائية الأساسية

تخطي الوجبات يعني فقدان العناصر الغذائية، وعندما تقضي ساعات دون طعام، فأنت لا تتجنب السعرات الحرارية فحسب، بل تفقد أيضًا الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الكبرى الأساسية التي يحتاجها جسمك، ولا يمكن تعويض عناصر مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والبروتين والدهون الصحية في وجبة واحدة كبيرة، بل يحتاج جسمك إلى تغذية منتظمة للحفاظ على صحة الدماغ، وتعافي العضلات، ونضارة البشرة، وتعزيز مستويات الطاقة، وتؤدي قلة تناول الطعام بانتظام إلى نقص العناصر الغذائية، والذي يظهر على شكل إرهاق، وتقصف الشعر، وبهتان البشرة، وضعف التركيز.

تناول الطعام بشكل عشوائي

إن تخطي الوجبات ليس انضباطًا، بل اختلالًا في النظام الغذائي، حيث أن جسمك يعمل بكفاءة مع تحقيق الاتساق والتوازن والتغذية، وليس بالجوع والشبع، وسواء كان هدفك إنقاص الوزن، أو تحسين المزاج، أو تحسين التركيز، أو بشرة متوهجة، فإن تناول وجبات منتظمة تحتوي على طعام صحى يحتاجه جسمك، بدلًا من معاقبة نفسك بالجوع، اتبع روتينًا يستجيب لإشارات جسمك، وقد لا يؤثر تفويت وجبة على صحتك بين عشية وضحاها، ولكنه على المدى الطويل يُضعف طاقتك وهضمك وتوازنك الهرموني.