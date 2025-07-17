كيف تستغلين الهمس لطفلك أثناء نومه لتقويم سلوكه؟

ماذا يحدث لعقل الطفل أثناء نومه؟

أمّ بجوار طفلها أثناء نومه

لاحظي أن الطفل حين ينام فإن عقله الواعي يغط معه في نوم عميق، ولكن العقل اللاواعي يكون مستيقظاً، وهو العقل الباطن، بمعنى أن بوابة العقل الباطن اللاواعي تكون مفتوحة تماماً لاستقبال أي معلومة من الخارج، ولذلك يمكن للأم وكذلك الأب إدخال أي معلومة لعقل الطفل أثناء نومه، ويمكن من خلال هذه المعلومة تحسين وتعديل نوم الطفل، حيث أشارت الأبحاث التي استمرت على مدار سنوات بعيدة إلى أن الطفل يسمع جيداً أثناء نومه، وحاسة السمع تتطور أثناء مرحلة وجود الجنين في رحم الأم، كما أن الجنين ورغم وجوده في عالم مختلف عن العالم الخارجي، فهو يستطيع أن يميز صوت الأم أولاً ثم صوت الأب، فقد بينت الأبحاث والصور التي التقطت للأجنة أن الجنين يتأثر بما يسمعه خارج الرحم فيتأثر حين تبكي الأم ويبكي مثلها أيضاً، ويتأثر حين تفرح وتضحك بصوت مرتفع ويشعر بالسعادة، ويعبر عن مشاركته فرحتها بزيادة حركته داخل الرحم بالركل بقدميه للأعلى.

اعلمي أن استغلال هذه الخاصية يجب أن يكون في عمر ما بعد الولادة حتى عمر الخامسة عشرة، ولكن الأبحاث والدراسات العلمية أثبتت أن الطفل يمكنه أن يستفيد من هذه المعلومة، أو ما يُعرف بالبرمجة منذ الولادة وحتى عمر سبع سنوات تحديداً، وهي أكثر مراحل النشاط العقلي اللاواعي عند الطفل.

تمرين يمكن ممارسته أثناء نوم الطفل لتقويم سلوكه

الاستعداد لنوم الطفل

اعلمي أنه يمكنك القيام بتمرين هام أثناء نوم طفلك؛ لكي تستطيعي إدخال بعض الأفكار الإيجابية لعقل الطفل وتقويم وتصحيح سلوكه، وكذلك التخلص من بعض الأفكار والسلوكيات السلبية، ويجب أن تكوني متأكدة أن طفلك لا يعاني من أي مرض يسبب له الأرق، وأنه قد أصبح يغط في النوم فعلاً.

قومي أثناء نوم طفلك بالهمس في أذنه اليمني بما تريدين برمجته عليه بطريقة محاكاة العقل اللاواعي، فإذا كان اسم طفلك لؤي فاهمسي في أذنه: لؤي طفل ذكي، لؤي يشرب الحليب، لؤي يحب إخوته الصغار، لؤي يحل الواجبات وهكذا.

انتبهي أن تقومي بترديد أي سلوك سلبي على مسامع الطفل خلال نومه، فهو يتقبل الأشياء الإيجابية ولكن الأشياء السلبية تكون مدمرة له، لذلك لا تقولي أي شيء سلبي مثل أن تقولي إنه غبي أو أنه مهمل وغير ذلك.

لا تتحدثي مع الأب أو أي شخص يكون قريباً من الطفل خلال نومه عن أي أمر سلبي يخص طفلك، فقد أثبتت الأبحاث أن الطفل يستطيع أن يسمع صوت فتح مغلف شوكولاتة على بعد 50 متراً، ولذلك يجب أن تتوقعي أن طفلك سوف يسمع أي حديث لو كان همساً بينك وبين أي شخص حول أي أمر يخص الطفل، ولا تخبري أحداً عن أسرار طفلك؛ لأن ذلك سوف يحزنه كثيراً وسوف يعاتبك بذلك حين يستيقظ إضافة لفقدان ثقته بك.

انتبهي أن طفلك أيضاً لو كان يلعب أو مشغولاً بمشاهدة التلفاز أو الحديث مع أطفال آخرين، فهو يسمع أي شيء يخصه عن بُعد، ويجب أن تكوني حريصة على أن تذكري إيجابياته وكذلك أن تمتدحي طفلك؛ لأن ذلك سوف يعزز من ثقة الطفل بنفسه؛ حيث إن هذه الطريقة واحدة من طرق فعالة: إليك كيفية تعزيز ثقة الطفل بنفسه ومواجهة مخاوفه كما أن هذه الطريقة تقوي شخصيته بشكل كبير وتجعله فخوراً بنفسه.

ما هي أهم المشاكل الصحية والسلوكية التي يمكن علاجها باستغلال الهمس للطفل أثناء نومه

طفلة خائفة

اعلمي أن هناك بعض المشاكل التي يمكن أن يساعد الهمس خلال النوم في حلها، على الرغم أنك تعتقدين بأن هذه مشاكل صعبة ولا يمكن أن تحل، كما أنك قد تعاقبين الطفل بالنوم؛ لكي تتخلصي من بعض المشاكل دون أن تستغلي فترة نومه؛ لكي تعالجي وتقوّمي سلوكه السلبي. توقعي أن يسهم الهمس للطفل أثناء النوم بحل بعض المشكلات سواء الصحية أو النفسية أو الإدراكية؛ حيث إن بعض المشاكل الصحية التي يعاني منها الطفل قد تكون لأسباب نفسية، ولذلك توقعي أن تعالجي مثلاً مشكلة التبول الليلي أو التبول اللاإرادي، وقد تبين أن معظم أسباب هذه المشكلة التي تستمر لسنوات تكون نفسية، كما يمكنك علاج مشكلة الخوف والتردد والانطواء والعصبية عند الطفل خلال النوم وبالهمس له بأنه طفل جيد ويذهب إلى الحمام حين يشعر برغبة في ذلك وبأنه طفل شجاع وهكذا. لاحظي أن بعض مشاكل صعوبات الدراسة والتعليم يمكن علاجها بالهمس للطفل أثناء نومه، وإذا كنت تواجهين ما هي صعوبات التعلم عند الأطفال؟ مثل صعوبة حفظ الأناشيد والشعر والقرآن الكريم وحروف اللغة الإنجليزية وجدول الضرب، فهذه المشاكل المرتبطة بالحفظ والتذكر والاسترجاع ويمكن برمجة العقل اللاواعي للطفل عليها بشكل فعال. توقعي أن تحصلي على نتائج رائعة في حال قيامك بتكرار العبارات الإيجابية لمدة ثلاث دقائق كل مرة ولمدة 14 يوماً متتالياً، وبحيث لا تكون تلك العبارات على شكل الحث الإيجابي وليس النهي فلا تقولي له إياك أن تفعل كذا أو لا تفعل كذا.

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يوليو 2025 08:49 صباحاً - تعتقد الأم بأن طفلها حين ينام أن علاقته بالعالم من حوله سوف تنقطع، ولذلك فهي تتصرف على هذا الأساس، وتتعامل كأنه توجد آلة صماء في الغرفة، ولا تعرف أن هناك كائناً صغيراً يحس ويتأثر، وأنه يمكنه أن يمتص كل ما يحيط به حتى أثناء نومه، ويمكن استغلال ذلك لمصلحة الطفل.من المهم والضروري أن تستغل الأم فترة نوم الطفل ليس بحكاية قصة قبل النوم وهو على وشك أن يستغرق بالنوم؛ لتثبيت بعض القيم والمبادئ، ولكن يمكن استغلال النوم العميق أيضاً، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك" وفي حديث خاص بها بالاستشارية التربوية الأسرية الدكتورة ريهام عبد العزيز؛ حيث أشارت إلىحيث تتعرفين إلى ماذا يحدث لعقل طفلك خلال النوم وطرق استغلالك لما يحدث في حل بعض المشاكل النفسية عند الطفل مثل الخوف والانطواء وغيرها في الآتي:قد يهمك أيضاً: فوائد الحديث بالهمس للطفل منذ المرحلة الجنينية*ملاحظة من «الخليج 365. نت»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.