علامات إذا ظهرت على الرضيع فهو مصاب بأمراض القلب الخِلقية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يوليو 2025 08:49 صباحاً - تعد أمراض القلب الخِلقية (CHD) لدى الأطفال حديثي الولادة شكلاً من أشكال العيوب الخِلقية التي يُصاب بها الأطفال، وذلك عندما يفشل القلب أو الأوعية الدموية في النمو بشكل صحيح في الرحم، ويجب أن تكون الأمهات على دراية بمخاطر وأعراض أمراض القلب الخِلقية لدى الرضع.

تعد أمراض القلب الخِلقية هي أحد العيوب الخِلقية، حيث يُولد ما بين 7 إلى 8 أطفال رضع بأمراض القلب الخِلقية ويحتاجون إلى علاج لمساعدتهم على تحسين نوعية حياتهم. فيما يلي وفقاً لموقع "هيلث" أسباب وأعراض القلب الخلقية لدى الرضع وكيفية علاجها.

أسباب أمراض القلب الخِلقية عند الرضع

يمكن أن يسبب سكري الحمل أمراض القلب الخلقية عند الأطفال-الصورة من موقع AdobeStock

معظم حالات أمراض القلب الخِلقية لدى الرضع ليس لها سبب واضح. وفي المقابل، هناك العديد من الحالات التي تزيد من خطر ولادة أطفال مصابون بأمراض القلب الخِلقية. إليكِ العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب أمراض القلب الخِلقية عند الرضع:

الأمهات اللواتي غالباً ما يدخن أثناء الحمل.

إصابة الأمهات ببعض أنواع العدوى أثناء الحمل مثل الحصبة الألمانية.

الأمهات اللواتي يتناولن أنواعاً من الأدوية مثل الستاتينات والإيبوبروفين وعدد من أدوية حب الشباب.

الأمهات اللواتي يعانين من مرض السكري من النوع الأول أو النوع الثاني مع عدم تلقي العلاج.

متلازمة داون أو اضطراب وراثي عند الأطفال يؤثر على النمو البدني ويسبب صعوبات في التعلم ووجود عيوب الكروموسومات عندما تتغير الجينات ويتم توريثها في العائلة.

يُصاب معظم الأطفال الرضع بأمراض القلب الخِلقية بسبب التغيرات في نمو قلب الطفل أثناء وجوده في الرحم، فحتى الآن لا يزال السبب الدقيق لأمراض القلب الخِلقية لدى الأطفال غير معروف بشكل واضح.

ربما تودين التعرف إلى أسباب سرعة ضربات قلب الرضيع

أعراض أمراض القلب الخِلقية عند الرضع

بعض الرضع الذين يعانون من أمراض القلب الخِلقية لا يعانون من أي أعراض وتظهر علامات عيوب القلب عادة مع تقدم الطفل في السن.

يمكن التعرف إلى الأعراض الأكثر خطورةً لأمراض القلب الخِلقية لدى الأطفال في الأشهر القليلة الأولى من الولادة. يمكن أن يكون لجلد الطفل لون رمادي أو أزرق شاحب وهو ما يسمى زرقة.

يتنفس طفلك الرضيع بشكل سريع.

تورم في الساقين أو المعدة أو حول منطقة العين.

ضيق في التنفس عند الرضاعة مما يجعل من الصعب زيادة الوزن.

علاوة على ذلك، يمكن ملاحظة أعراض أمراض القلب لدى الطفال خلال مرحلة الطفولة:

تورم اليدين أو القدمين.

ضيق التنفس بسهولة عند ممارسة الرياضة أو القيام بأنشطة بدنية أخرى.

الشعور بالتعب بسرعة عند ممارسة الرياضة أو القيام بأنشطة أخرى.

غالباً ما يُغمى عليه أثناء ممارسة الرياضة أو القيام بأنشطة أخرى.

كيفية علاج أمراض القلب الخلقية عند الرضع

الموجات فوق الصوتية .. يمكن اكتشاف بعض أمراض القلب الخِلقية عبر الموجات فوق الصوتية أثناء وجود الطفل في الرحم. في الحالات الشديدة، قد يلزم البدء في علاج أمراض القلب الخلقية حتى قبل ولادة الطفل.

.. يمكن اكتشاف بعض أمراض القلب الخِلقية عبر الموجات فوق الصوتية أثناء وجود الطفل في الرحم. في الحالات الشديدة، قد يلزم البدء في علاج أمراض القلب الخلقية حتى قبل ولادة الطفل. نوع عيب القلب يعتمد علاج أمراض القلب الخِلقية عند الأطفال على نوع عيب القلب وشدته. بعض أمراض القلب الخِلقية لدى الأطفال ليس لها عواقب طويلة المدى ولا تتطلب علاجاً جدياً.

يعتمد علاج أمراض القلب الخِلقية عند الأطفال على نوع عيب القلب وشدته. بعض أمراض القلب الخِلقية لدى الأطفال ليس لها عواقب طويلة المدى ولا تتطلب علاجاً جدياً. العلاج المباشر يتطلب مرض القلب الخِلقي الأكثر خطورة العلاج مباشرة بعد التشخيص. يمكن علاج أمراض القلب الخِلقية لدى الأطفال دون جراحة، وذلك عن طريق تناول الأدوية لمساعدة القلب على العمل والسيطرة على ضغط الدم.

يتطلب مرض القلب الخِلقي الأكثر خطورة العلاج مباشرة بعد التشخيص. يمكن علاج أمراض القلب الخِلقية لدى الأطفال دون جراحة، وذلك عن طريق تناول الأدوية لمساعدة القلب على العمل والسيطرة على ضغط الدم. الجراحة .. ستكون هناك حاجة لعملية جراحية إذا تفاقمت حالة قلب الطفل ويمكن أن تشمل إجراءات جراحة القلب التي يتم إجراؤها قسطرة القلب، وجراحة القلب، وزرع القلب، وتدخل قلب الجنين.

.. ستكون هناك حاجة لعملية جراحية إذا تفاقمت حالة قلب الطفل ويمكن أن تشمل إجراءات جراحة القلب التي يتم إجراؤها قسطرة القلب، وجراحة القلب، وزرع القلب، وتدخل قلب الجنين. في النهاية يجب الانتباه إلى أنه لا يمكن علاج جميع الأطفال المصابين بأمراض القلب الخِلقية وفي المقابل، فإن التقدم في التكنولوجيا الطبية والرعاية يسمح للأطفال مرضى القلب الخِلقي بالعيش بشكل أكثر راحة ولذلك، يحتاج المرضى إلى إجراء فحوصات منتظمة مع الطبيب للتأكد من صحة الجسم.

طرق لرعاية الرضع والأطفال المصابين بأمراض القلب الخِلقية

هناك حاجة إلى العلاج في أقرب وقت ممكن إذا تم تشخيص إصابة الطفل بأمراض القلب الخلقية، وينبغي على الآباء تقديم أفضل رعاية، حتى يتمتع أطفالهم بحياة جيدة وحياة طويلة. فيما يلي بعض النصائح والطرق لرعاية الأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية:

إرضاع الطفل بشكل صحيح

قد لا يتمكن الأطفال الذين يعانون من عيوب خلقية من الرضاعة الطبيعية في أسرع وقت ممكن ويتم إعطاء الأطفال حليب الثدي عن طريق المضخة ويرافقه مكملات صحية داعمة من الطبيب.

وكبديل، يمكن تقديم الحليب الصناعي للأطفال إذا كانوا يخضعون للعلاج في المستشفى. كما أن إعطاء الحليب عبر الزجاجة يسهل على الأم وأفراد الأسرة الآخرين إطعام الطفل.

وفي المقابل، فإن الأطفال الذين يعانون من أمراض القلب الخلقية قد لا يحصلون على وزن طبيعي ويعد السبب الرئيسي هو عدم قدرة الأطفال على امتصاص السعرات الحرارية والمواد المغذية خلال فترة الرضاعة الطبيعية.

نمط غذائي صحي

قد يحتاج الأطفال المصابون بأمراض القلب الخلقية إلى اتباع نظام غذائي للحفاظ على وزنهم. يحتاج الطفل إلى تناول ما لا يقل عن 14 جراماً لكل 1000 سعر حراري يتناوله الطفل.

لذا يجب إعطاء الأطفال الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات الطازجة والتقليل من تناول الأطعمة الدهنية عن طريق تناول اللحوم الحمراء الخالية من الدهون وزيت الزيتون، وتجنب قلي الأطعمة باستخدام الكثير من الزيت.

قسط كافٍ من النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم يعد مهماً لتحسين صحة الأطفال ويعتمد عدد ساعات النوم التي يحتاجها الأطفال على عمرهم وفي الوقت نفسه، يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى نمط حياة غير صحي، كما أن الأطفال يكونون أكثر نشاطاً خلال النهار.

تدريب الأطفال على البقاء نشطين

ممارسة الرياضة لمدة 60 دقيقة يومياً- الصورة من موقع AdobeStock

يجب على الأطفال المصابين بأمراض القلب الخِلقية ممارسة النشاط البدني أو ممارسة الرياضة بانتظام. وينصح الخبراء الطبييون الأطفال بممارسة الرياضة لمدة 60 دقيقة يومياً. يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع نسبة الكوليسترول.

إجراء فحوصات منتظمة

يجب على الأطفال المصابين بأمراض القلب الخِلقية إجراء فحوصات منتظمة مع الطبيب لتحديد تطور قلبهم، وعلى الرغم من أن الطفل قد خضع للعلاج، فمن المهم مراجعة طبيب القلب للمساعدة في تحديد أي تغيرات في وظائف القلب.

تُعد الرعاية المستمرة لمساعدة الطفل والوالدين على فهم أي تغييرات ضرورية في نمط الحياة. ويشمل ذلك تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة.

قد يهمكِ الاطلاع على 6 طرق تجعل الطفل يحب تنظيف أسنانه

كيفية الوقاية من أمراض القلب الخلقية عند الأطفال

أمراض القلب الخِلقية يعد مرضاً وراثياً، ولا توجد طريقة محددة لمنع الأطفال من الإصابة بأمراض القلب الخلقية، وفيما يلي كيفية الوقاية من أمراض القلب الخلقية لدى الأطفال أثناء الحمل:

إجراء فحوصات منتظمة مع طبيب التوليد للمساعدة في الحفاظ على صحة الأم والجنين.

تجنب التدخين أثناء الحمل.

استشارة طبيب أمراض النساء قبل تناول أي نوع من الأدوية، بما في ذلك الأدوية العشبية.

تجنب الاتصال بالأشخاص المصابين بالفيروسات الخطيرة.

الحصول على لقاحات الحصبة الألمانية والإنفلونزا.

تناول مكملات حمض الفوليك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل لتقليل خطر العيوب الخلقية.

تجنب التعرض للمواد الكيميائية التي توجد عادةً في مزيل طلاء الأظافر ومستحضرات التنظيف المنزلية.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.