فوائد الشوكولاتة للأطفال وهل يمكن تقديم الداكنة منها؟ 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 يوليو 2025 07:20 صباحاً - يُعدّ الاستمتاع بهذه الحلوى المحبوبة تجربةً ممتعة لدى الأطفال والكبار، لكن من الضروري أن يُرشد الآباء أطفالهم إلى اختياراتها الذكية. إن فهم فوائد الشوكولاتة وأضرارها المحتملة؛ يُساعد على اتباع نهج متوازن للاستمتاع بها. في هذا الموضوع، سنستكشف أنواع الشوكولاتة المختلفة، وقيمتها الغذائية، ونصائح لإدراجها في نظام غذائي صحي للأطفال، كما ينصحك الأطباء والمتخصصون.

أنواع الشوكولاتة الشائعة

مسحوق الكاكاو



الشوكولاتة المطحونة: وهي مسحوق شوكولاتة حلو يُصنع بسحق لوح من الشوكولاتة. قد يكون على شكل مسحوق أو حبيبات صغيرة.

الشوكولاتة غير المحلاة والشوكولاتة المُرّة: وهي ليست حلوة إطلاقاً، بينما تحتوي الشوكولاتة المُرّة على كمية قليلة من السكر، تُسمى أيضاً بالشوكولاتة المُرّة أو شوكولاتة الخبز، فهي غنية بالمواد الصلبة الكاكاوية، لذا تحتوي على مضادات أكسدة أكثر وسكر أقل.

مسحوق الكاكاو: مسحوق الكاكاو هو شكل مسحوق من حبوب الكاكاو. تُطحن الحبوب معاً من دون قشرتها.

الشوكولاتة البيضاء: لا تُصنّف الشوكولاتة البيضاء ضمن فئة الشوكولاتة؛ إذ تفتقر إلى مكوناتها الأساسية، وهي الكاكاو أو سائل الشوكولاتة. تحتوي الشوكولاتة البيضاء على زبدة الكاكاو الممزوجة بمزيج من السكر والقشدة والحليب ونكهة الفانيليا.

الشوكولاتة الداكنة: مصنوعة من نسبة أعلى من الكاكاو الصلب وسكر أقل. وتحتوي على مضادات الأكسدة والحديد والمغنيسيوم.

شوكولاتة الحليب: وهي شوكولاتة كريمية وحلوة، مصنوعة من مواد الكاكاو الصلبة والسكر ومسحوق الحليب، وتحتوي شوكولاتة الحليب عادةً على نسبة سكر ودهون أعلى مقارنةً بالشوكولاتة الداكنة.

متى يستطيع الأطفال تناول الشوكولاتة؟

فوائد الشوكولاتة الصحية للأطفال

تحافظ على صحة الأسنان



غنية بمواد الأكسدة: تحتوي الشوكولاتة على مضادات أكسدة خاصة تسمى الفلافونويدات، والتي يمكن أن تساعد في حماية قلوب وأدمغة الأطفال؛ من خلال تحفيز الحُصين في الدماغ لدى الطفل، مما قد يؤدي إلى تطوير التركيز الجيد والذاكرة الفعالة.

تخفيف التوتر: تحتوي الشوكولاتة الداكنة على التربتوفان، الذي يؤثر على هرمونات تنظيم الحالة المزاجية المختلفة، ويمكن أن يحسّن مزاجنا الإيجابي.

مُعزِّزة للطاقة: تُوفِّر الشوكولاتة الكربوهيدرات وبعض الدهون، مما يُعزِّز الطاقة، وهو أمرٌ مفيدٌ للأطفال النشيطين.

تحافظ على صحة الأسنان: مع أننا نعلم أن الإفراط في تناول الشوكولاتة قد يُسبب مشاكل في الأسنان، بسبب محتواها من السكر، إلا أن الاعتدال هو الحل. أشارت بعض الدراسات إلى أن بعض المركبات الموجودة في الكاكاو، مثل الثيوبرومين، قد تُساعد في تقليل تكوّن البلاك والحماية من تسوس الأسنان، ومع ذلك، تُعدّ ممارسات نظافة الفم الجيدة ضرورية للوقاية من التسوس.

صحة الجهاز الهضمي: تحتوي الشوكولاتة على البروبيوتيك؛ الذي يمكن أن يعزز البكتيريا المعوية الصحية التي تساعد في الهضم.

سلبيات الشوكولاتة

سلبيات الشوكولاتة



الاعتدال هو الأساس، فالشوكولاتة الداكنة تُقدم فوائد صحية عند تناولها باعتدال، بينما تحتوي شوكولاتة الحليب على الكالسيوم وبعض بروتين الحليب. مع ذلك، يحتوي العديد من منتجات الشوكولاتة على سكريات ودهون مضافة، مما قد يُسبب استهلاكاً مفرطاً للسعرات الحرارية، ويُسبب بعض المشاكل الصحية؛ مثل تسوس الأسنان، والسمنة، وداء السكري.

بالنظر إلى كمية السكر والدهون التي يحتوي عليها متوسط لوح الشوكولاتة، فإن تناول الكثير من الشوكولاتة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

وبما أن الشوكولاتة تحتوي على نسبة من الكافيين والسكر، فإن تناول الكثير من الشوكولاتة يؤدي إلى الصداع الشديد والمستمر، كما يؤدي إلى مشاكل في النوم وفرط النشاط، خاصة عند الأطفال.

إن تفضيل الأطفال لحلاوة وطعم الشوكولاتة قد يدفعهم إلى رفض الأطعمة الصحية الأخرى، مما قد يؤثر على نموهم العام، حيث يحتوي العديد من أنواع الشوكولاتة على مكونات مثل الحليب والمكسرات أو نكهات مضافة. إذا كان طفلك يعاني من حساسية تجاه أيٍّ من هذه المكونات؛ فإن تناول الشوكولاتة من دون التحقق من محتواها، قد يُسبب رد فعل تحسسي، ويؤدي إلى حالة طبية طارئة. وقد يؤدي الكافيين الموجود في الشوكولاتة إلى تفاقم حالة مثانة الأطفال لأنه مدر للبول، مما يتسبب في ذهاب الأطفال إلى المراحيض عدة مرات، أو حتى تبليل سراويلهم.

نصائح للاستهلاك الصحي للشوكولاتة

تذكري أن الاعتدال هو المفتاح.

أعطي طفلك قطعاً صغيرة من الشوكولاتة وبكميات محدودة.

ابحثي عن الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة قليلة من الدهون والسكر والحليب.

اختاري الشوكولاتة الداكنة أو الشوكولاتة التي تحتوي على كمية عالية من مسحوق الكاكاو (70%)؛ لأنها تميل إلى أن تحتوي على كمية أقل من السكر، ومزيد من مضادات الأكسدة.

إذا كان طفلك يتمتع بصحة جيدة (لا يعاني من الحساسية)، فإن المكسرات بنكهة الشوكولاتة تعد خياراً صحياً مقارنة بشوكولاتة الحليب العادية.

لمنع اضطرابات النوم المحتملة بسبب الكافيين، حاولي تجنب إعطاء الشوكولاتة لطفلك قبل ذهابه إلى النوم.

رغم أن الشوكولاتة تُعدّ متعةً للأطفال، إلا أن اختيار خيارات صحية وتناولها باعتدال يُقدّم فوائد عديدة. فالشوكولاتة الداكنة، بغناها بمضادات الأكسدة والمعادن الأساسية؛ تُعزز وظائف الدماغ، وتُحسّن المزاج لدى الطفل، وتُسهم في تقوية الصحة العامة. ومع ذلك، من المهمّ الموازنة بين تناول الشوكولاتة واتباع نظام غذائي صحيّ والحفاظ على نظافة الفم. ومن خلال اختيارات مدروسة ومراقبة أحجام الحصص، يُمكن للوالدين ضمان أن تبقى الشوكولاتة جزءاً ممتعاً ومفيداً من نظام أطفالهم الغذائي.

هل يمكن للأطفال تناول الشوكولاتة الداكنة؟

هل يمكن للأطفال تناول الشوكولاتة الداكنة؟



ربما تعلمين بالفعل أن الشوكولاتة الداكنة أكثر صحة من شوكولاتة الحليب للبالغين، وينطبق الأمر نفسه على الأطفال، ولكن مع بعض المحاذير، والنصائح التي يؤكدها الخبراء والمتخصصون.

استشيري طبيب الأطفال الخاص بك

كما هو الحال مع أي أسئلة تتعلق بصحة طفلك وسلامته ونظامه الغذائي، يُنصح بالتحدث مع طبيب الأطفال. مع أن معظم الأطفال يستطيعون تناول الشوكولاتة الداكنة من دون أي مشاكل، إلا أن ذلك قد يعتمد في النهاية على عمر طفلك، ونظامه الغذائي، الحالي، وصحته العامة، طالما تم تناولها باعتدال، حيث يكفي تناول مكعب واحد من الشوكولاتة الداكنة يومياً للحصول على فوائد صحية من دون أن يصبح غير آمن أو غير صحي. تحتوي قطعة الشوكولاتة الداكنة الكاملة على حوالي 30 ملغ من الكافيين، وهي نفس الكمية الموجودة في علبة مشروب غازي سعة 12 أونصة. للحد من تناول طفلكِ للكافيين يومياً، يجب ألا تسمحي له بتناول قطعة شوكولاتة كاملة يومياً. وإذا كان طفلك يتناول طعاماً صحياً ويمارس نشاطاً بدنياً كافياً، فإن الشوكولاتة الداكنة ستكون مناسبة.

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فوائد الشوكولاتة الداكنة للأطفال

فوائد الشوكولاتة الداكنة للأطفال مماثلة لفوائدها للبالغين. تناول كميات معتدلة من الشوكولاتة الداكنة يُخفّض ضغط دم طفلك، ويُخفّض مستوى الكوليسترول الضار (LDL)، ويُساعد في الحفاظ على صحة أوعيته الدموية. احرصي أيضاً على اختيار ألواح الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 65% من الكاكاو على الأقل.

6 أسئلة اطرحيها على نفسك قبل استخدام الشوكولاتة

هل الشوكولاتة البيضاء هي الشوكولاتة الحقيقية؟

هل تخزين الشوكولاتة في الثلاجة يفسدها؟

لا تُخزَّني جميع أنواع الشوكولاتة بنفس الطريقة. بعضها يتم صنعه من مكونات طازجة، وبالتالي تكون مدة صلاحيتها أقصر مقارنةً بأنواع الشوكولاتة الأخرى. يُفضَّل تخزينها في الثلاجة، إذا كنت في منطقة دافئة، في وعاء محكم الإغلاق، ثم أعيدي الشوكولاتة إلى درجة حرارة الغرفة للاستمتاع بأفضل استخدام.

ماذا أفعل إذا تجمدت الشوكولاتة أثناء الذوبان؟

إذا كنتِ تُذيبين الشوكولاتة في وعاء فوق حمام مائي، فمن المهم إطفاء النار بعد غليان الماء، حتى لا يتسرب بخار الماء إلى الشوكولاتة، مما يُسبب تجمدها. حتى قطرة ماء واحدة قد تُسبب تجمد الشوكولاتة، وللأسف، إذا تجمدت الشوكولاتة، فقد حان الوقت للتخلص منها والبدء من جديد.

ما هي زبدة الكاكاو؟ ولماذا هي مهمة في الطبخ؟

زبدة الكاكاو هي الدهن المُستخلص من حبوب الكاكاو أثناء عملية صنع الشوكولاتة، وهي تُحدد لمعان الشوكولاتة وقوتها، وفي النهاية مذاقها في الفم.

هل الشوكولاتة البيضاء هي الشوكولاتة الحقيقية؟

يقول البعض إن الشوكولاتة البيضاء ليست شوكولاتة حقيقية؛ إذ لا تحتوي على مواد الكاكاو الصلبة، وتحتوي فقط على كميات ضئيلة من المنشطات، الثيوبرومين، والكافيين، بينما تفتقر إلى خصائص مضادات الأكسدة والعديد من المكونات المميزة للشوكولاتة.

ما هي الكمية المناسبة من الشوكولاتة لطفلك يومياً؟

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.