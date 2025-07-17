تلجأ العديد من السيدات إلى الصالونات من أجل عمل تنظيف البشرة العميق للحصول على بشرة متألقة ونضرة، ولكن هل يمكن القيام به في المنزل؟ تابعينا لتتعرفي على خطوات تنظيف البشرة العميق في المنزل بجانب أهم ماسكات تنظيف البشرة.

ما هو تنظيف البشرة العميق؟ هو طريقة تهدف إلى تنظيف البشرة جيدًا، للتخلص من بقايا مستحضرات التجميل والزيوت الدهنية والأوساخ والجلد الميت، وهو يساعد في الحفاظ على صحة الجلد ونضارته.

خطوات تنظيف البشرة العميق إليكِ خطوات تنظيف البشرة العميق في المنزل، والذي يبدأ بالتالي:

تنظيف الوجه حيث تقومين أولًا بتنظيف وجهك والتخلص من بقايا مستحضرات التجميل، وبعد ذلك يتم وضع كريم منظف أو زيت على الوجه كله وباستخدام قطنة يتم وضعها في الماء يتم مسح الوجه بها، وفي الخطوة التالية يتم وضع منظف من أحد العلامات التجارية، ولكن اختاري نوعًا لطيفًا على البشرة ثم اشطفي وجهك بالماء الدافئ وجففيه بلطف.

تقشير البشرة

في هذه الخطوة يكون الهدف هو التخلص من الجلد الميت واستخدام مقشر للوجه ووضعه بعيدًا على العينين، مع تحريكه بصورة دائرية على الوجه لمدة 5 دقائق ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

عمل حمام بخار

يساعد حمام البخار على التخلص من الرؤوس السوداء ويساعد على امتصاص الجلد للمرطبات والمنتجات الخاصة بالبشرة، وكل ما عليكِ فعله هو وضع الماء الساخن في إناء ثم إضافة القليل من الزيوت العطرية إلى الماء، ثم انحني بوجهك فوق الإناء لتسمحي للبخار المتصاعد بملامسة بشرتك، واحرصي على تغطية رأسك بمنشفة وظلي على هذا الوضع لمدة 10 دقائق.

وضع ماسك للبشرة

بعد الانتهاء من حمام البخار يتم وضع أحد الماسكات الخاصة بتنظيف البشرة، ويمكنكِ استخدام الماسكات التي يتم شراؤها أو يمكنكِ عمل ماسك في المنزل ويترك الماسك لعدة دقائق على وجهك حتى يجف ثم يتم شطفه بالماء الدافئ.

وضع تونر على البشرة

اختاري نوع تونر مناسب لكِ وضعيه على بشرتك واتركيه ليجف، لأن ذلك يساعد في ترطيب بشرتك ويساعد على إغلاق المسام الواسعة بها.

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