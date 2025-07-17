شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الإمساك.. كيف يعمل زيت الخروع النباتي كأفضل ملين طبيعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

الإمساك من أكثر الحالات شيوعًا بين الناس من جميع الأعمار، ويعود ذلك إلى عوامل مختلفة بالإضافة إلى تناول الأدوية، يُمكنك تجربة بعض الطرق الطبيعية للتخلص منه، بما في ذلك استخدام زيت نباتي مثل زيت الخروع، الذى يعد مُليّنا مُنشّطا يُخفف الإمساك بشكل طبيعي، بحسب موقع تايمز ناو.



يحدث الإمساك عندما تصبح حركة الأمعاء نادرة أو صعبة الإخراج، وغالبًا ما يكون مصحوبًا ببراز صلب وجاف وشعور بعدم اكتمال إفراغ البراز.في حين أن معظم الحالات مؤقتة وغير خطيرة، إلا أن الإمساك المزمن أو الشديد يشير إلى مشكلة طبية كامنة وقد يتطلب عناية طبية.

كيف يعمل زيت الخروع على تعزيز حركة الأمعاء؟

زيت الخروع سائلٌ كثيفٌ مصفرٌ يُستخرج من بذور نبات الخروع، المعروف أيضًا باسم Ricinus communis . وهو غنيٌّ بمركبٍ يُعرف بحمض الريسينوليك، الذي يُحفّز انقباضاتٍ قويةً في العضلات الملساء للأمعاء.يقول الأطباء إن هذه الانقباضات تُحرّك البراز عبر القولون، مما يُؤدي إلى حركةٍ سلسةٍ للأمعاء.

بخلاف الملينات الأخرى الغنية بالألياف التي تزيد من حجم البراز، يُسرّع زيت الخروع حركة الفضلات عبر الجهاز الهضمي بفضل تأثيره كمنشط. كما يُضيف سائلاً إلى الأمعاء، مما يُساعد على تليين البراز وتسهيل خروجه.

ومع ذلك، ينصح الأطباء دائمًا باستخدام زيت الخروع تحت الإشراف.

كيفية استخدام زيت الخروع لعلاج الإمساك؟

من السهل العثور على زيت الخروع، وهو متوفر بدون وصفة طبية على شكل سائل وكبسولات. تشمل الجرعة المناسبة من زيت الخروع السائل ما يلي:

البالغون

يتم تناول ملعقة أو ملعقتين كبيرتين مرة واحدة يوميًا.

الأطفال من عمر 2 إلى 12 سنة

من ملعقة إلى ثلاث ملاعق صغيرة في جرعة واحدة يوميًا.

الأطفال أقل من سنتين

لا ينبغي إعطاء زيت الخروع للأطفال الصغار.

ينصح الأطباء بتناول زيت الخروع على معدة فارغة ليمر عبر الجهاز الهضمي ويبدأ مفعوله فورًا مع أن قوامه قد يكون غير مستساغ وكثيفًا جدًا، احرص على تناوله مع عصير البرتقال أو أي مشروب آخر خفيف النكهة لإخفاء الطعم الأصلي.

يتداخل زيت الخروع أيضًا مع امتصاص الأدوية الأخرى، لذا يُنصح بتناوله دائمًا قبل أو بعد ساعتين على الأقل من تناول أي دواء مع ذلك، يُنصح باستخدام زيت الخروع فقط لعلاج الإمساك قصير الأمد والمتقطع، لأن الإفراط في استخدامه قد يُسبب خللًا في وظيفة الأمعاء الطبيعية ويؤدي إلى الإدمان.

الآثار الجانبية ومخاطر زيت الخروع

في حين أن استخدام زيت الخروع آمن في الغالب لعلاج الإمساك، إلا أنه قد يسبب أيضًا آثارًا جانبية غير مريحة، والتي تشمل:

الانتفاخ

إسهال

الغثيان والقيء

تقلصات وألم في المعدة

كما أن لها بعض المخاطر الصحية المحتملة، والتي يجب عليك الاهتمام بها، بما في ذلك:

جرعة زائدة

لا تتناول جرعة زائدة من زيت الخروع، حتى لو استغرق مفعوله بعض الوقت. قد تظهر أعراض الجرعة الزائدة خلال أربع ساعات، وتشمل إسهالًا شديدًا، وألمًا في الصدر، ودوارًا، أو إغماءً، بالإضافة إلى ضيق في التنفس.

فقدان السوائل

الإفراط في استخدام زيت الخروع قد يُسبب اختلال توازن الإلكتروليتات، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات المعادن الأساسية كالصوديوم والبوتاسيوم، ما يُسبب ألمًا وضعفًا في العضلات.

مخاطر الحمل

إذا كنتِ حاملاً، تجنبي تناول زيت الخروع، لأنه يسبب الانقباضات التي تؤدي إلى الولادة.

