شكرا لقرائتكم خبر عن جفاف القدمين وتغيير الجوارب يوميا يحمى من الإصابة بـ"عين السمكة" والان مع تفاصيل الخبر

الثآليل الأخمصية، أو ما يطلق عليها "عين السمكة"، هي حالة شائعة في القدم، تحدث عندما تتكون نتوءات صغيرة والخشنة عادةً على باطن القدم، والتي قد تسبب ألمًا عند المشي أو الوقوف.ووفقا لموقع "Harvard health publishing"، أن الثآليل الأخمصية ليست حالة جلدية خطيرة، إلا أنها قد تكون مزمنة ويصعب علاجها، رغم ذلك تتوفر العديد من خيارات العلاج الفعالة لها.

ما هي عين السمكة؟

الثآليل الأخمصية أو عين السمكة هي أورام جلدية غير سرطانية تظهر في أسفل القدم، وتحدث بسبب سلالات معينة من فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، الذي يصيب الطبقة الخارجية من الجلد، و غالبًا ما توجد هذه الثآليل في المناطق التي تتحمل وزن الجسم، مثل الكعبين ومقدمة القدمين، حيث يمكن أن يؤدي الضغط عليها إلى نموها إلى الداخل، مكونةً سطحًا سميكًا يشبه النسيج المتصلب.

وعلى عكس أنواع الثآليل الأخرى التي قد تبدو ناعمة، غالبًا ما يكون للثآليل الأخمصية ملمس خشن ونقاط سوداء صغيرة، وقد تختلف أحجامها، أيضا قد يظهر لدى بعض الأشخاص ثآليل واحدة فقط، بينما تظهر لدى آخرين مجموعات تُعرف باسم الثآليل الفسيفسائية.

أسباب ظهور عين السمكة

تظهر عين السمكة عندما يدخل فيروس الورم الحليمي البشري الجلد، من خلال جروح أو كسور صغيرة، ويزدهر هذا الفيروس في البيئات الدافئة والرطبة، مما يجعل أماكن مثل غرف تبديل الملابس وحمامات السباحة والحمامات المشتركة مصادر شائعة للعدوى.

ويمكن أن تظهر الثآليل في أي عمر، لكنها تزداد شيوعًا لدى الأطفال في سن المدرسة، وتبلغ أعلى نسبة حدوث بين سن ١٢ و١٦ عامًا، و يمكن لأي شخص أن يُصاب بثآليل أخمص القدم، ولكن هناك عوامل معينة تزيد من خطر الإصابة، بما في ذلك:

المشي حافي القدمين في الأماكن العامة

وجود ضعف في جهاز المناعة

التواجد في بيئات ذات أسطح دافئة ورطبة

وجود تاريخ من الثآليل أو حالات الجلد التي تسبب تشققات في الجلد، مثل الأكزيما .

ونظرًا لأن فيروس الورم الحليمي البشري ينتشر من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر، فإن مشاركة المناشف أو الجوارب أو الأحذية مع شخص مصاب قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بعين السمكة.

علامات وأعراض الإصابة بعين السمكة

يمكن في بعض الأحيان الخلط بين عين السمكة أو النسيج المتصلب، ولكن هناك بعض السمات الرئيسية التي تميزها عن غيرها، مثل:

الألم

قد يُسبب المشي أو الوقوف انزعاجًا، خاصةً إذا كانت في منطقة تحمل وزنًا.

سطح خشن وحبيبي

قد يكون للعين السمكة ملمس يشبه القرنبيط، وملمسه مختلف عن الجلد المحيط به.

نقاط سوداء صغيرة

وتعد هذه أوعية دموية متجلطة، وهي سمة مميزة للثآليل الأخمصية.

أنماط الجلد المتغيرة

على عكس الجلد الطبيعي، تستمر الخطوط دون انقطاع.

علاج وإزالة عين السمكة

يمكن أن تختفي العديد من الثآليل الأخمصية لدى الأطفال من تلقاء نفسها خلال أول عامين، ولكنها قد تستمر بعد ذلك، أما لدى البالغين، فقد يستغرق الشفاء الطبيعي عدة سنوات أو أكثر.

تشمل العلاجات الأدوية الموضعية، أو العلاج بالتجميد، أو العلاج بالليزر، أو الإزالة الجراحية، وذلك في حالات نادرة لإزالة الثآليل التي لا تستجيب للعلاجات الأخرى جراحيًا، ولكن هذا قد يترك ندبة.

ويمكن أن تكون الثآليل الأخمصية عنيدة، وقد يستغرق الأمر علاجات متعددة على مدار بضعة أسابيع أو أشهر للقضاء عليها.

الوقاية من الثآليل الأخمصية

من الشائع عودة الثآليل الأخمصية، حتى بعد العلاج، لذلك يجب اتخاذ خطوات وقائية لتقليل خطر الإصابة، مثل:

ارتداء أحذيةً واقية

استخدم الصنادل أو الشباشب في الحمامات العامة، وغرف تبديل الملابس، وحمامات السباحة.

حافظ على قدميك نظيفة وجافة

اغسل قدميك بانتظام، وجففهما تمامًا، وغيّر جواربك يوميًا لتقليل تراكم الرطوبة.

تجنب نزع الثآليل

قد يؤدي ذلك إلى انتشار الفيروس إلى أجزاء أخرى من الجسم.

لا تشارك أغراضك الشخصية

يمكن أن تنشر المناشف والأحذية والجوارب الفيروس، لذا يجب عدم مشاركتها. بالإضافة إلى ذلك، احتفظ بأي أدوات تُستخدم لتقليم أو برد الثآليل، مثل مبرد الأظافر أو حجر الخفاف، لهذا الغرض فقط، ولا تستخدم هذه الأدوات على بشرة أو أظافر سليمة، ولا تشاركها مع الآخرين.

عزز صحة جهازك المناعي

جهاز مناعي قوي يساعد جسمك على مكافحة الفيروس المسبب للثآليل، وذلك بإتباع نظام غذائي صحي، والحصول على قسط كافى من النوم والنشاط البدني، والتحكم في التوتر.