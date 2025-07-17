شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات الطاقة وإصابات العظام.. لماذا تعد الحموضة أكثر خطورة من الكافيين؟ والان مع تفاصيل الخبر

مشروبات الطاقة من أشهر المشروبات التي تساعد على اليقظة، لكن حموضتها قد تُضعف العظام بصمت، خاصةً لدى الشباب، مما يُشكل تهديدًا طويل الأمد لصحة الهيكل العظمي، بحسب موقع "تايمز ناو".

وقال الخبراء إن مشروبات الطاقة اليوم جزءًا لا يتجزأ من نمط الحياة، وتُعدّ مشروبات الطاقة الخيار الأمثل لليقظة والقدرة على التحمل، وكشفت مجموعة متزايدة من الأبحاث ارتباط مشروبات الطاقة بمشاكل النوم أو خفقان القلب وتلف العظام أيضاً.

لم تجد معظم الدراسات الحديثة أدلة قاطعة على أن تناول الكافيين باعتدال يُسبب فقدانًا كبيرًا للعظام، فلا يُشكل تناول كوب من القهوة من حين لآخر مشكلة كبيرة، خاصةً عند تناوله مع الأطعمة الغنية بالكالسيوم

لكن مشروبات الطاقة؟ هذه قصة أخرى مع مستوى حموضة يتراوح بين 2.5 و3.5، وهو نفس مستوى الخل تقريبًا، تُعتبر هذه المشروبات شديدة الحموضة. هذه الحموضة لا تُهيّج معدتك فحسب، بل تُخلّ بتوازن درجة الحموضة الدقيقة في الجسم.للتعويض، قد يتخلص جسمك من معادن قلوية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم من عظامك، وهي معادن ضرورية للحفاظ على كثافتها ومقاومتها للكسور.

إن الإضافات مثل حمض الستريك وحمض الفوسفوريك، التي تُحسّن المذاق وتُحسّن مدة الصلاحية، تزيد في الواقع من محتوى الحمض الغذائي في المشروب، وهذه الزيادة، مع مرور الوقت، تُضعف قوة هيكلك العظمي.

عادة خطيرة خلال سنوات ذروة نمو العظام

الجزء الأكثر إثارة للقلق؟ قد يكون الضرر الأكبر هو الذي يصيب أصغر المستهلكين، وهم الفئة التي تُسوّق لها هذه المشروبات.

المراهقون والشباب، الذين لا تزال عظامهم في طور النمو، يبنون ما يُعرف بذروة كتلة العظام لديهم.

يُحذر الخبراء من أن "أي خلل في هذه المرحلة، وخاصةً ما يؤثر على امتصاص المعادن، يمكن أن يكون له تأثير طويل المدى على صحة العظام".

يُصبح هذا الأمر مقلقًا بشكل مضاعف بالنسبة للرياضيين الشباب فبينما يُبني النشاط البدني المنتظم عظامًا قوية، إلا أنه لا يُمكنه دائمًا تعويض الضرر الناتج عن كثرة تناول المشروبات عالية الحموضة. مع مرور الوقت، قد يؤدي هذا إلى فقدان فادح للعظام، حتى في أكثر الأجسام لياقة.

ماذا عن قهوتك الصباحية؟

إذا كنت تتساءل عما إذا كان فنجان القهوة اليومي هو المسؤول أيضًا، فلا تقلق فالاستهلاك المعتدل للقهوة، وخاصةً مع الحليب أو اتباع نظام غذائي غني بالكالسيوم، لا يرتبط بتلف كبير في العظام.

وأكد الخبراء "إن الإفراط في تناول الكافيين، وليس وجوده، هو ما يسبب المشاكل".

يمكنك تناول الكافيين مع خيارات تحمي العظام مثل: الخضراوات الورقية، والبقوليات، ومنتجات الألبان، والمكسرات، والفواكه.