شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسحب شيكولاته شهيرة من الأسواق.. لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت هيئة معايير الغذاء البريطانية (FSA) تحذيرًا صحيًا للمستهلكين من شيكولاته دبى الشهيرة، وذكرت أنها قد تشكل "مخاطر صحية جسيمة"، كما أصدرت الهيئة نصيحة عاجلة لأي شركة قد تبيع الشيكولاتة في المملكة المتحدة.

وبحسب موقعى "The Sun" و keighleynews يتعلق التحذير بشيكولاتة تحتوي على فول سوداني غير مذكور على الملصق.

ونتيجةً لذلك، تُصرّح هيئة معايير الغذاء (FSA) بأنها تُشكّل "خطرًا جسيمًا على أي شخص يُعاني من حساسية الفول السوداني".

وحثّت الهيئة المستهلكين الذين اشتروا المنتج ولديهم حساسية منه على عدم تناوله، بينما نُصحت الشركات بوقف مبيعاتها فورًا وسحب المنتج.

يشمل التحذير جميع عبوات الشوكولاتة سعة 95 جرامًا.

وقال متحدث باسم هيئة معايير الغذاء: "يحتوي هذا المنتج على فول سوداني، مما يُشكّل خطرًا صحيًا مُحتملًا على أي شخص يُعاني من حساسية الفول السوداني.ونعمل عن كثب مع جهات إنفاذ القانون المعنية لمواصلة التحقيقات وضمان سحب المنتجات المُتأثرة من السوق، وسحبها من الأسواق في حال بيعها بالتجزئة ونُبلغ منظمات الحساسية بالمشكلة."

وتابع قائلا "لا تشترِ هذا المنتج، وإذا اشتريته، فلا تأكله، خاصةً إذا كنت تعاني من حساسية الفول السوداني."

ونصح شركات الأغذية التي تبيع شوكولاتة "نيوسيس شوكوليد لوف أوف دبي" في المملكة المتحدة، والتي تصنعها شركة "نيوسيس" المحدودة، بإيقاف المبيعات فورًا وسحب المنتج، وسحب المنتجات في حال وجود مبيعات بالتجزئة.

ما هو سحب المنتج؟

إذا كانت هناك مشكلة في منتج غذائي تستدعي عدم بيعه، فقد يتم سحبه (إزالته من الرفوف) أو سحبه (عندما يُطلب من العملاء إرجاع المنتج).

تُصدر هيئة معايير الغذاء إشعارات معلومات سحب المنتجات لإعلام المستهلكين والسلطات المحلية بالمشاكل المتعلقة بالأغذية.

في بعض الحالات، يتم إصدار "تنبيه غذائي لاتخاذ إجراء" يُزود هذا التنبيه السلطات المحلية بتفاصيل الإجراءات المحددة التي يجب اتخاذها نيابةً عن المستهلكين.