ألغاز تساعد الأطفال في التعرف إلى أعضاء جسم الإنسان

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 10:23 صباحاً - تقع الأمهات في حيرة حول طرق وخطوات استغلال الإجازة الصيفية، ولا تريد أي أمّ أن تكون الإجازة الطويلة مجرد فرصة لتضييع وقت الطفل من دون أن يستفيد منها، ولذلك لا تتوقف الأمهات عن البحث عن طرق وبرامج لاستغلالها، ومن بين هذه الطرق إعداد الألغاز السهلة والشيقة، وعقد جلسات في المنزل، أو في الحديقة؛ من أجل إلقاء هذه الألغاز على الأطفال، وبث روح التسابق بينهم؛ بحثاً عن حلولها.
إذا كانت الألغاز تعزز من قدرة الطفل على التفكير؛ فهناك ألغاز تعرّف الطفل إلى جسمه، والأعضاء، ووظائفها، وبذلك يستشعر الطفل -ومنذ صغره- بقيمة ما يمتلكه من نِعم في حياته، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك"، وفي حديث خاص بها، بمعلم التربية الأساسية وسيم يوسف، حيث أشار إلى مجموعة من ألغاز بسيطة للأطفال تساعدهم في التعرف إلى أعضاء جسم الإنسان ووظائفها، ولكي يسهل عليه فهم دروس العلوم في حصص المدرسة المقبلة للعام الدراسي الجديد، في الآتي:
ما هو الشيء المربوط ولكنه يفعل كل شيء؟
الجواب: اللسان.
ما هو الشيء الذي يأكل كل شيء ولا يأكل نفسه؟
الجواب: المعدة.
تجدني على جانبي ظهرك، ويمكن أن أكون واحدة، وأقوم بعمل اثنتين، فمن أنا؟
الجواب: الكليتان.
عندما يولد الإنسان، يكون معه اثنتان، ولكنه حين يكبر يصبح معه ثلاث، فما هي؟
الجواب: القدمان، وعندما يكبر يحمل العكاز أو العصا.
أنا أقوى عضلة في جسم الإنسان، رغم أنني صغيرة الحجم، فمن أنا.
الجواب: عضلة الفك.
ما هي أصغر عظمة في جسم الإنسان؟
الجواب: عظمة الركاب في الأذن الوسطى.
ما هي القناة التي لا يوجد بها ماء؟
الجواب: قناة إستاكيوس في الأذن.
* لاحظي أن هذه فرصة لكي تحدثي الطفل عن طرق للعناية بالأذن؛ لأن أذن الطفل جزء حساس جداً؛ مثل عدم العبث بها، أو وضع أجسام صغيرة بداخلها.
الفرق بيننا حرف واحد، ولذلك فواحدة تكون في الجزء الأعلى من الجسم، والثانية في الجزء الأسفل؟
الجواب: المشيمة في الرحم، والمشيمية في العين.
ما هي أطول عظمة في جسم الإنسان؟
الجواب: عظمة الفخذ.
لماذا سُمي المصران الأعور بهذا الاسم؟
الجواب: لأنه مفتوح من ناحية، ومغلق من الناحية الأخرى.
ما هي العضلات التي لا تصاب بالتعب في جسمك؟
الجواب: عضلات العين، فهي تتحرك ليل نهار.
كم عضلة يستخدمها جسمك عند الكلام؟
الجواب: 44 عضلة.
ما هي أضعف حاسة في جسم الإنسان؟
الجواب: حاسة الشم.
كم عظمة توجد في جسم الإنسان؟
الإجابة: 206 عظمات.
كم عضلة توجد في جسم الإنسان؟
الإجابة: 600 عضلة.
كم عدد الحواس التي يمتلكها الإنسان؟
الإجابة: خمس حواس.
كم عدد الأسنان لدى الإنسان البالغ؟
الإجابة: 32 سنّاً.
كم عدد عظام الجمجمة في رأس الإنسان؟
الإجابة: 22 عظمة.
كم عدد صمامات قلب الإنسان؟
الجواب: أربعة صمامات.
* لاحظي أن الألغاز التي تدور حول جسم الإنسان؛ تشجع الطفل على الاهتمام بنظافته الشخصية، حيث إنه سوف يكتشف أن نظافته هي جزء من صحته، ومن نجاحه، وتفوقه أيضاً.
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إذا كانت الألغاز تعزز من قدرة الطفل على التفكير؛ فهناك ألغاز تعرّف الطفل إلى جسمه، والأعضاء، ووظائفها، وبذلك يستشعر الطفل -ومنذ صغره- بقيمة ما يمتلكه من نِعم في حياته، ولذلك فقد التقت "الخليج 365 وطفلك"، وفي حديث خاص بها، بمعلم التربية الأساسية وسيم يوسف، حيث أشار إلى مجموعة من ألغاز بسيطة للأطفال تساعدهم في التعرف إلى أعضاء جسم الإنسان ووظائفها، ولكي يسهل عليه فهم دروس العلوم في حصص المدرسة المقبلة للعام الدراسي الجديد، في الآتي:
ما أهمية طرح ألغاز عن جسم الإنسان على طفلك؟
- اعلمي بأنه من الضروري أن يتعرف الطفل إلى أعضاء جسمه ووظيفة كل عضو، ولا يمكن أن يحدث ذلك بطريقة نظرية، ولذلك يمكن اللجوء إلى الألغاز والمسابقات العلمية؛ للحصول على معلومات بسيطة وسهلة.
- لاحظي أن تعرف طفلك إلى وظائف أعضاء الجسم وأهمية كل عضو؛ يجعله يستشعر النعم التي يعيش فيها، ويعرف معنى أن يفقد الإنسان جزءاً من جسمه، وعليه أن يكون سعيداً وممتناً لأنه بصحة وعافية، خاصة حين يرى بعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مثلاً.
- توقعي أن يكون طفلك متفوقاً ونابغاً في المجال العلمي، حين يصبح لديه شغفٌ في التعرف إلى أجزاء جسم الإنسان ووظيفة كل جزء، وأن الألغاز سوف تكون جزءاً من تعليم الطفل أهمية العلوم التي سوف توجّه مسار تعليمه لاحقاً، وقد يصبح الطفل عالماً ومكتشفاً؛ بناء على تعلقه بالعلوم واكتشاف خبايا الإنسان والكائنات الحية الأخرى.
- توقعي أن يهتم طفلك بنظافته الشخصية، وأن يعتني بجسمه؛ حين يكتشف أهمية ووظيفة كل جزء من أجزاء جسمه، وأنه يمتلك الكثير من النعم التي يجب أن يحافظ عليها، وأن فقد أي جزء، أو إصابته بالأمراض، يكون من الصعب علاجه، إضافة لما قد يسببه من ألم للطفل.
ألغاز عن وظائف أعضاء جسم الإنسان
ما هو الشيء المربوط ولكنه يفعل كل شيء؟
الجواب: اللسان.
ما هو الشيء الذي يأكل كل شيء ولا يأكل نفسه؟
الجواب: المعدة.
تجدني على جانبي ظهرك، ويمكن أن أكون واحدة، وأقوم بعمل اثنتين، فمن أنا؟
الجواب: الكليتان.
عندما يولد الإنسان، يكون معه اثنتان، ولكنه حين يكبر يصبح معه ثلاث، فما هي؟
الجواب: القدمان، وعندما يكبر يحمل العكاز أو العصا.
أنا أقوى عضلة في جسم الإنسان، رغم أنني صغيرة الحجم، فمن أنا.
الجواب: عضلة الفك.
ما هي أصغر عظمة في جسم الإنسان؟
الجواب: عظمة الركاب في الأذن الوسطى.
ما هي القناة التي لا يوجد بها ماء؟
الجواب: قناة إستاكيوس في الأذن.
* لاحظي أن هذه فرصة لكي تحدثي الطفل عن طرق للعناية بالأذن؛ لأن أذن الطفل جزء حساس جداً؛ مثل عدم العبث بها، أو وضع أجسام صغيرة بداخلها.
الفرق بيننا حرف واحد، ولذلك فواحدة تكون في الجزء الأعلى من الجسم، والثانية في الجزء الأسفل؟
الجواب: المشيمة في الرحم، والمشيمية في العين.
ما هي أطول عظمة في جسم الإنسان؟
الجواب: عظمة الفخذ.
لماذا سُمي المصران الأعور بهذا الاسم؟
الجواب: لأنه مفتوح من ناحية، ومغلق من الناحية الأخرى.
ما هي العضلات التي لا تصاب بالتعب في جسمك؟
الجواب: عضلات العين، فهي تتحرك ليل نهار.
كم عضلة يستخدمها جسمك عند الكلام؟
الجواب: 44 عضلة.
ما هي أضعف حاسة في جسم الإنسان؟
الجواب: حاسة الشم.
ألغاز عن أعداد أجزاء جسم الإنسان
كم عظمة توجد في جسم الإنسان؟
الإجابة: 206 عظمات.
كم عضلة توجد في جسم الإنسان؟
الإجابة: 600 عضلة.
كم عدد الحواس التي يمتلكها الإنسان؟
الإجابة: خمس حواس.
كم عدد الأسنان لدى الإنسان البالغ؟
الإجابة: 32 سنّاً.
كم عدد عظام الجمجمة في رأس الإنسان؟
الإجابة: 22 عظمة.
كم عدد صمامات قلب الإنسان؟
الجواب: أربعة صمامات.
* لاحظي أن الألغاز التي تدور حول جسم الإنسان؛ تشجع الطفل على الاهتمام بنظافته الشخصية، حيث إنه سوف يكتشف أن نظافته هي جزء من صحته، ومن نجاحه، وتفوقه أيضاً.
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