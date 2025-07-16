سعال الطفل حتى التقيؤ.. تعرفي إلى أسبابه وأعراضه وكيف يمكن علاجه؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يوليو 2025 10:23 صباحاً - إذا كان طفلكِ يعاني من مشاكل في التنفس، فقد يكون السعال أحد الأعراض. ولكن، هل سبق لطفلكِ أن عانى من السعال حتى التقيؤ؟ فإذا ظهرت بعض الأعراض على طفلك، كأعراض السعال المستمر، فقد يعاني من التقيؤ وهو أمر شائع لدى الأطفال، وخاصةً من هم دون سن ١٢ شهراً، فقد يكون لديهم رد فعل تحسسي شديد وكثرة البلغم وتسببه في تقيؤ الطفل، وذلك في حين أن الأطفال الأكبر سناً يمكنهم أحياناً إخراج المخاط، فإن الأطفال الأصغر سناً ليسوا بنفس الكفاءة.إليك وفقاً لموقع "هيلث" أسباب وأعراض سعال الأطفال المصحوب بالتقيؤ وكيف يمكن علاجه؟

أسباب سعال الأطفال المصحوب بالتقيؤ

قد يكون سبب التقيؤ الناتج عن السعال عدم استساغة الأطفال لبعض الأطعمة، ويعد هذا أمراً طبيعياً. ولكن إلى جانب ذلك، هناك حالات طبية يجب الانتباه إليها إذا كان سعال الأطفال مصحوباً بالتقيؤ. إليك ثلاثة أسباب للإصابة به:

مرضى الربو

قد يكون السعال المزمن هو العلامة الوحيدة للربو-الصورة من موقع AdobeStock

الربو حالة تتميز بالسعال المزمن الناتج عن التهاب أو تضيق في الشعب الهوائية. تصبح الشعب الهوائية التي تتفاعل مع مسببات الحساسية أو المهيجات ضيقة، مما يؤدي إلى الإصابة بأعراض السعال.

قد يكون السعال المزمن هو العلامة الوحيدة للربو، ولكن يعاني بعض الأشخاص من أزيز، وصعوبة في التنفس، وزيادة في إنتاج المخاط. الربو المتغير السعالي هو نوع من الربو تكون أعراضه مجرد سعال جاف مزمن، وإذا كانت شديدة بما يكفي فقد تسبب التقيؤ.

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حالات العدوى

هناك عدة أنواع من العدوى قد تُسبب سعالاً شديداً، مثل:

التهاب الشعب الهوائية المزمن.

الالتهاب الرئوي.

السعال الديكي أو السعال الشديد.

تُعتبر العدوى الشديدة المعروفة باسم الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) السبب الرئيسي لالتهاب القصيبات والالتهاب الرئوي لدى الأطفال من دون سن عام واحد. جميع هذه العدوى قد تزيد من إنتاج المخاط في الشعب الهوائية، مما يُحفز السعال. كما يُمكن أن يُسبب السعال الشديد الاختناق والقيء.

مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)

يحدث الارتجاع المعدي المريئي أو ارتجاع المريء عندما يرتفع حمض المعدة إلى المريء، وأحياناً إلى مجرى الهواء. يمكن أن يُهيّج هذا الحلق ويُسبب السعال، والذي قد يكون شديداً في بعض الحالات. كما يُمكن أن يُحفّز الارتجاع المعدي المريئي الرغبة في التقيؤ.

أعراض السعال المصحوب بالتقيؤ

السعال المُصحوب بالتقيؤ في حد ذاته عرض يُعاني منه الأطفال عند مرضهم. ومع ذلك، تعتمد الأعراض التي تظهر بالطبع على السبب. فيما يلي أعراض تُسبب سعال الأطفال المُصحوب بالتقيؤ:

أعراض الربو

ضيق في الصدر.

السعال، خاصةً في الليل أو الصباح الباكر.

مشاكل في الجهاز التنفسي، مثل ضيق التنفس، وسرعة التنفس، أو اللهاث.

التعب بسهولة.

الهالات السوداء تحت العينين.

الانزعاج بسهولة.

الأزيز، الذي يُصدر صوت صفير عند الزفير.

أعراض التهاب الجهاز التنفسي الحاد

قد يعاني الرضع الذين يعانون من السعال المصحوب بالتقيؤ الناتج عن التهاب الجهاز التنفسي الحاد من عدة أعراض، مثل:

صعوبة النوم.

الانزعاج.

انسداد الأنف.

أحياناً القيء والإسهال.

الحمى.

حكة في الحلق ودغدغة.

عيون دامعة.

عطس.

سعال خفيف.

احتقان.

التهاب الحلق.

آلام في العضلات والعظام.

صداع.

قشعريرة.

إفرازات سائلة رقيقة من الأنف تزداد سماكتها ويتغير لونها إلى الأصفر أو الأخضر.

إرهاق.

كيفية التعامل مع السعال المصحوب بالتقيؤ

إذا كان الطفل يعاني من الربو، فاعطه جهاز استنشاق - الصورة من موقع AdobeStock

هناك عدة أمور يمكن للوالدين القيام بها للتعامل مع أطفالهم عند تعرضهم للسعال المصحوب بالتقيؤ. إليك كيفية التعامل مع الأمر:

الحفاظ على الهدوء . سيلاحظ الأطفال بسهولة توتر والديهم أو ذعرهم من أي شيء، مما يزيد من قلقهم وانزعاجهم.

. سيلاحظ الأطفال بسهولة توتر والديهم أو ذعرهم من أي شيء، مما يزيد من قلقهم وانزعاجهم. التأكد من أن الطفل يتنفس جيداً عند عدم السعال . إذا كان يعاني من صعوبة في التنفس أو يلهث، فيجب نقله إلى قسم الطوارئ فوراً، أو استشارة الطبيب لإجراء تقييم.

. إذا كان يعاني من صعوبة في التنفس أو يلهث، فيجب نقله إلى قسم الطوارئ فوراً، أو استشارة الطبيب لإجراء تقييم. شطف أنف وفم الطفل لإزالة القيء . إذا كان الطفل يعاني من الربو، فاعطه جهاز استنشاق. إذا كان عمره يزيد عن 12 شهراً، فاعطه ملعقة من العسل لتخفيف السعال.

. إذا كان الطفل يعاني من الربو، فاعطه جهاز استنشاق. إذا كان عمره يزيد عن 12 شهراً، فاعطه ملعقة من العسل لتخفيف السعال. إذا تقيأ طفلك مرة واحدة فقط وكان الطفل يتنفس جيداً، يمكنك تهدئة الطفل وطلب منه التنفس بشكل طبيعي. وفي المقابل، إذا استمر الطفل في التقيؤ بعد السعال، فمن الجيد استشارة طبيب أطفال. هل يوجد علاج للسعال الشديد المصحوب بالتقيؤ؟

وفي المقابل يمكن علاج السبب الكامن وراء الأعراض حتى يمكن علاج سعال الطفل وقيئه. تشمل بعض الأدوية المستخدمة لعلاج السعال ما يلي:

مزيلات الاحتقان المستخدمة لعلاج الحساسية والتنقيط الأنفي الخلفي.

الجلوكوكورتيكويدات لعلاج الربو والحساسية، أو التنقيط الأنفي الخلفي.

موسعات الشعب الهوائية، أو أجهزة الاستنشاق لعلاج الربو.

مضادات الهيستامين لعلاج الحساسية والتنقيط الأنفي الخلفي.

مثبطات السعال للسعال غير المحدد السبب.

المضادات الحيوية للعدوى البكتيرية، بما في ذلك السعال الديكي.

حاصرات الحموضة لعلاج ارتجاع المريء ومرض الجزر المعدي المريئي.

يمكن علاج معظم الحالات بالراحة التامة وتناول الكثير من السوائل. إذا ساءت الأعراض أو لم تتحسن خلال بضعة أيام، استشيري طبيبكِ بشأن الخطوات التالية. تجب استشارة الطبيبة أولاً قبل استخدام الأدوية للأطفال. تأكدي من أن الجرعة وطريقة الاستخدام مناسبتان لطفلكِ.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.