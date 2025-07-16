شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء يجب التوقف عنها عند شرب القهوة والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الملايين حول العالم يومهم بفنجان من القهوة - بعضهم لتنشيط أجسامهم طوال اليوم، والبعض الآخر لمجرد الاستيقاظ، والقهوة من بين أفضل المشروبات عالميًا، لها فوائد صحية عديدة، ولكن للاستفادة منها، عليك اتباع الطرق الصحيحة لشربها، وفقًا للخبراء، تؤثر بعض الأخطاء الشائعة في شرب القهوة على مستويات الطاقة، والنوم، وترطيب الجسم، وحتى على الصحة العامة وللحصول على أقصى استفادة من القهوة، اتبع النصائح التي نتعرف عليها في السطور التالية، بحسب موقع "تايمز ناو".

لا تتناول القهوة بعد الظهر

شرب القهوة بعد الغداء أو في وقت متأخر من بعد الظهر قد يؤثر على نومك ويسبب لك الأرق على المدى الطويل، ووفقًا للخبراء، فإن القهوة، المليئة بالكافيين، قد تُعيق قدرة جسمك على النوم أو الاستمرار فيه.

الكافيين منبه طبيعي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، ويمكن أن يستمر تأثيره لعدة ساعات.

تشير الدراسات إلى أن شرب القهوة قبل النوم بست ساعات يُعيق النوم، وهو أمر بالغ الأهمية للوقاية من الأمراض، وتحسين المزاج، والتركيز، ووظائف المناعة.

لا تشرب القهوة غير المفلترة

إذا كنت تشرب القهوة غير المفلترة بانتظام، مثل القهوة الفرنسية أو التركية أو الإسبريسو، فأنت معرض لخطر كبير لارتفاع الكوليسترول الضار، يقول الأطباء إنه بالمقارنة مع القهوة المفلترة، تحتوي القهوة غير المفلترة على مستويات أعلى من الديتربينات - الكاهويل والكافيستول - المرتبطة بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

لا تُضِف المُحليات

مع أن القهوة تبدو رائعةً عند تحليتها، إلا أن الإفراط في تناولها بالسكريات المضافة قد يرفع محتوى السكر الإجمالي، مما يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات السكر في الدم، أو حتى السمنة، كما يُخلّ الإفراط في تناول السكر بتوازن ميكروبيوم الأمعاء، وقد يُفاقم أعراض مشاكل الصحة النفسية.

بدلاً من ذلك، استمتع بقهوتك سادةً أو حلّها بكميات صغيرة من المُحليات الطبيعية مثل دبس التمر أو العسل.

لا تشرب القهوة أول شيء في الصباح

أولئك الذين يدّعون أنهم لا يستطيعون فتح أعينهم دون احتساء قهوتهم سيُصابون بصدمة كبيرة، ينصح الأطباء بتجنب شرب القهوة أول شيء في الصباح، لأنها قد تتداخل مع الأدينوزين، وهو ناقل عصبي يؤثر على إيقاع الساعة البيولوجية للجسم ودورة النوم والاستيقاظ.

احرص دائمًا على تناول أول كوب بعد 60-90 دقيقة على الأقل من الاستيقاظ.

لا تستخدم القهوة كبديل للوجبات أبدًا

بالنسبة للكثيرين، يُعدّ تفويت وجبتي الإفطار أو الغداء واحتساء القهوة وسيلةً لإنقاص الوزن، وهو، وفقًا للخبراء، أخطر ما يمكن فعله. قد ترتبط القهوة بفقدان الوزن والدهون، لكنها لا تحتوي على عناصر غذائية كافية لتناولها كبديل للوجبات.