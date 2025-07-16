شكرا لقرائتكم خبر عن علامات القلق المفرط لدى المراهقين وكيفية علاجه والان مع تفاصيل الخبر

تعد مرحلة المراهقة مرحلة حرجة فى حياة الجميع، لأنها تشهد الكثير من التغيرات الجسدية والنفسية، والتى تؤثر بشكل مباشر على الحالة المزاجية، وهو ما ينعكس على الشخصية والتصرفات خلال سنوات البلوغ.وفي حين أن جميع المراهقين يشعرون بالقلق من وقت لآخر، إلا أن بعضهم يشعرون به أكثر من غيرهم، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن حوالي 29% من المراهقين يعانون من قلق شديد يتطلب علاجًا طبيًا أو نفسيًا.

ما هو القلق؟

بالنسبة للمراهقين أو أي شخص آخر، يُعد القلق رد فعل طبيعيا للتوتر لأشياء مثل الاختبارات، والتعرف على أشخاص جدد، والتحدث أمام الآخرين، والمنافسة الرياضية، لكن بعض المراهقين يتفاعلون مع المواقف العصيبة بشكل أقوى من غيرهم، حتى التفكير في هذه المواقف قد يسبب لهم ضائقة نفسية شديدة.

وقد يكون القلق مفيدًا عندما يساعد على التعامل مع المواقف المتوترة، على سبيل المثال، عند الدراسة للامتحان، لكن في أحيان أخرى، قد يكون القلق ضارًا، خاصةً عندما يكون مفرطًا وغير منطقي، ويمنع من التركيز أو إكمال المهمة، أو يؤدي إلى التهرب منها .

كيف يمكن للمراهقين التعامل مع القلق؟

يجد العديد من المراهقين طرقًا للتعامل مع القلق الشديد الذي يشعرون به، من المهم أن تُدرك مشاعرك، وأن تعرف ما تشعر به وسببه، ومن المهم أيضًا إيجاد طرق صحية للتعامل مع القلق، بجانب إدراك أنواع المواقف التي تُسبب قلقك.

وأحيانًا يساعد مجرد الاعتراف بأن الموقف مُرهق والاستعداد لمواجهته فى التخفيف من القلق، وإذا جربت هذه الإجراءات البسيطة ولا يزال لديك قلق شديد، فإن الحصول على علاج من معالج نفسى متخصص هو الخطوة التالية.

علامات القلق الزائد عن الحدود الطبيعية

وفيما يلي بعض علامات القلق المفرط:

تشعر بالقلق أو القلق أو الخوف دون سبب

عادةً ما يشعر المراهقون بالقلق بسبب أمر محدد، ولكن إذا لم يكن هناك سبب واضح لمشاعرك، فقد يكون مستوى قلقك مرتفعًا جدًا.

القلق الزائد بشأن الأحداث أو الأنشطة اليومية

بعض القلق أمرٌ طبيعي. لكن إذا كنتَ قلقًا باستمرار بشأن أمورٍ عادية، أو إذا كنتَ قلقًا للغاية بشأن تلك الأحداث لدرجة تجنّبها، فإن مستوى قلقك مرتفعٌ جدًا.

تتحقق باستمرار من صحة ما فعلته

مع أن التحقق من صحة ما فعلته أمر طبيعي، إلا أن تكراره مرارًا دليل على قلقك الزائد.

الذعر الشديد

المرور بحالة ذعر شديدة لدرجة أنك غير قادر على العمل في مواقف معينة محددة، مثل إجراء الاختبارات أو التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء.

علاجات القلق المتاحة للمراهقين

يعد إيجاد العلاج المناسب خطوةً أولى مهمةً لتخفيف قلقك، ويشمل العلاج زيارة طبيب نفسي، أو أخصائي اجتماعي سريري ، أو أخصائي نفسي، أسبوعيًا، وأحيانًا قد يكون المختصون في المدرسة مصدرًا لإيجاد العلاج المناسب، و يمكن أن يُحسّن العلاج جوانب عديدة من حياتك، بما في ذلك أداءك الدراسي وعلاقاتك مع عائلتك وأصدقائك.

وفيما يلي العلاجات الأكثر شيوعا للقلق: الأدوية

قد تكون أنواعٌ عديدة من الأدوية الموصوفة مفيدة، وذلك حسب نوع القلق الذي تعاني منه، و سيجري الطبيب النفسي تشخيصًا ويستخدمه لتوجيه إدارة الدواء، وتستغرق هذه الأدوية من 4 إلى 6 أسابيع حتى تُعطي أفضل نتائجها.

العلاج السلوكي المعرفي

يساعد العلاج السلوكي المعرفي على تحديد أنواع الأفكار والمعتقدات التي تُسبب لك القلق، وسيعمل معك على تخفيفها، من خلال اقتراح طرق قد تساعدك على تغيير أفكارك، وتعليمك طرقًا لإدارة القلق والأعراض الجسدية التي قد تشعر بها.