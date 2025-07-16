شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح كيف يؤثر موعد البلوغ للفتيات على صحتهن مستقبلا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة أجراها باحثون بجامعة ساو باولو في ساو باولو البرازيلية، أن موعد بلوغ المرأة، وتحديدا البلوغ المبكر أو المتأخر، يرتبط بشكل وثيق بحالتها الصحية، بالمراحل العمرية اللاحقة.

ووفقا للدراسة التى نشرها موقع "News medical life science"، وعرضت فى الاجتماع السنوي لجمعية الغدد الصماء في سان فرانسيسكو، فإن العمر الذي تبدأ فيه الدورة الشهرية الأولى لدى المرأة، يوفر أدلة قيمة حول مدى خطر الإصابة بمجموعة من الأمراض والمتاعب الصحية على المدى الطويل، مثل السمنة والسكر وأمراض القلب ومشاكل الصحة الإنجابية.

تفاصيل الدراسة

وجدت الدراسة البرازيلية أن كلا من بداية الحيض المبكرة والمتأخرة، وهو العمر الذي تبدأ فيه الدورة الشهرية لدى النساء لأول مرة، يرتبطان بمخاطر صحية مختلفة، حيث تعد النساء اللاتي بدأن دورتهن الشهرية الأولى قبل سن العاشرة، أكثر عرضة للإصابة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم والسكر ومشاكل القلب، ومشاكل الإنجاب مثل تسمم الحمل في وقت لاحق من الحياة، بينما تعد النساء اللاتي بدأن دورتهن الشهرية بعد سن 15 ، أقل عرضة للسمنة ولكن كان لديهن خطر أكبر للإصابة بعدم انتظام الدورة الشهرية وبعض أمراض القلب.

وقالت فلافيا ريزيندي تينانو، الباحثة الرئيسية للدراسة، أن فهم هذه الروابط يمكن أن يساعد النساء وأطباءهن على اتخاذ إجراءات أكثر استباقية، للوقاية من أمراض مثل داء السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وصرحت تينانو بأن الدراسة تُعد من أكبر الدراسات من نوعها في دولة نامية، حيث تُقدم بيانات قيّمة حول موضوع دُرِس في الغالب في دول أكثر ثراءً، موضحة أنها تسلط الضوء على كيفية تأثير البلوغ المبكر والمتأخر على صحة المرأة على المدى الطويل، لا سيما في الفئات السكانية الأقل تمثيلًا، مثل تلك الموجودة في أمريكا اللاتينية.

وخلال الدراسة قيمت بيانات 7623 امرأة تتراوح أعمارهن بين 35 و74 عامًا، صُنِّفت سن أول دورة شهرية لديهن على أنها مبكرة (أقل من 10 سنوات)، أو عادية (من 10 إلى 15 عامًا)، أو متأخرة (أكبر من 15 عامًا)، وقيم الباحثون صحة النساء من خلال المقابلات والقياسات الجسدية والفحوصات المخبرية والتصوير بالموجات فوق الصوتية.

وقالت تينانو إن النتائج تشير إلى أن معرفة عمر المرأة عند أول دورة شهرية لها، يمكن أن يساعد الأطباء على تحديد النساء الأكثر عرضة للإصابة بأمراض مُعينة، كما يمكن أن تُرشد هذه المعلومات جهود الفحص والوقاية المُخصصة، وتؤكد على أهمية التثقيف الصحي المُبكر للفتيات والنساء، وخاصةً في الدول النامية.