شكرا لقرائتكم خبر عن متحور كورونا ستراتوس.. علامات وأعراض لسلالة XFG والان مع تفاصيل الخبر

تنتشر سلالة XFG الملقبة بـ"ستراتوس"، بسرعة فى عدة دول بمنطقة جنوب شرق آسيا، ورغم ارتفاع حالات الإصابة، تعتبر منظمة الصحة العالمية أن خطر الإصابة بـXFG على الصحة العامة منخفضا، وصنفتها على أنها "سلالة تحت المراقبة".

ومع ذلك مع الارتفاع الحاد في حالات دخول المستشفيات وارتفاع معدل انتقال العدوى، قد تصبح XFG السلالة السائدة التالية عالميًا، وأكد تقرير لمنظمة الصحة العالمية أيضًا أن هذا المتحور لا يؤدي إلى مرض أكثر خطورة أو وفيات من المتحورات الأخرى المنتشرة.

ما أعراض XFG؟

وفقًا للبيانات المتاحة حاليًا أكد تقرير منشور على موقع " Ndtv"، أن أعراض XFG تشبه أعراض المتغيرات الفرعية الأخرى لـ Omicron والتي عادةً ما تكون أعراضًا خفيفة فى الجهاز التنفسى العلوى.

أعراض متحور XFG لفيروس كورونا..

الحمى

القشعريرة

ضيق في التنفس

التهاب الحلق

التعب

الصداع

الغثيان

القيء

التعب

آلام العضلات والجسم

فقدان حاسة التذوق والشم

إسهال

أعراض فريدة لمتغير ستراتوس

تشير بعض التقارير إلى أن المصابين قد أبلغوا أيضًا عن بحة في الصوت أو صوت أجشّ وخشن، ويمكن أن تساعد هذه الأعراض المميزة في التمييز بين XFH والمتغيرات الفرعية الأخرى لـ Omicron.

ما متحور ستراتوس الجديد من كورونا

XFG متحور ستراتوس هو مُتغير مُعاد التركيب، ينشأ من مُتغيرين LF.7 و LP.8.1.2. ينتمي XFG إلى عائلة Omicron.

وأكد الخبراء في جميع أنحاء العالم أن XFG قد يسبب مرضًا خفيفًا، ومع ذلك، فإن الأفراد الذين يعانون من حالات صحية موجودة مسبقًا وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة قد يعانون من مرض شديد، وقد تم الإبلاغ عن ستراتوس في 38 دولة حتى الآن.

وحذر الخبراء من أن سلالة ستراتوس قد تكون محصنة ضد اللقاحات، وتُعرف سلالة ستراتوس، التي انتشرت في جميع أنحاء المملكة المتحدة وبعض الدول، بتسببها في بحة في الصوت، وهو أمر لم يُلاحظ من قبل.

ووفقًا لوكالة الأمن الصحى البريطانية (UKHSA) فإن سلالة XFG.3 تُمثل نسبة أكبر من أى متحور آخر، على الرغم من أن أعراضها الحالية تتراوح فى الغالب بين الخفيفة والمتوسطة، وقد ذكرت منظمة الصحة العالمية أن السلالة تُمثل حوالي 23% من حالات كورونا اعتبارًا من الشهر الماضي.