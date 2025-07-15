شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. تناول الكراوية على الريق يساعد على حرق الدهون والان مع تفاصيل الخبر

نحاول أن نفعل كل شيء من أجل إنقاص الوزن، بدءًا من الحميات الغذائية القاسية إلى التمارين الرياضية الشاقة وحتى تناول المكملات الغذائية، ولكن هل تعلم أن بعضًا من أفضل العلاجات لإنقاص الوزن بشكل طبيعي موجودة في مطبخك، ومن بين هذه المواد الغذائية الأساسية التي تُستخدم في كل منزل تقريبًا، الكراوية، ومع تزايد الاهتمام بالصحة واللياقة البدنية، أصبحت بذور الكراوية غذاءً أساسيًا لمعظم المهتمين بالصحة ومتبعي نظام غذائي صحي، نظرًا لخصائصها العلاجية المذهلة التي تساعد أيضًا على إنقاص الوزن بشكل طبيعي، وفقًا لموقع "تايمز اوف انديا".

فوائد الكراوية

تم استخدام الكرواوية منذ العصور القديمة لخصائصها الطبية، فهى تحتوي على كميات قليلة من الزيت، وهي غنية بالثيمول، وهو فينول يُعطيها رائحة تُشبه رائحة الزعتر، ويتميز الثيمول بخصائص علاجية رائعة تُساعد على شفاء أمراض الجهاز الهضمي، وتحسين عملية الأيض، بالإضافة إلى خصائصه المُضادة للفطريات والبكتيريا.

كيف تساعد الكراوية في إنقاص الوزن؟

تساعد الكراوية على إنقاص الوزن من خلال تحسين عملية الأيض والجهاز الهضمي، ويساعد تناول بذور الكراوية بانتظام على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، مما يُحسّن الهضم ويساعد على التحكم الفعال في الوزن على المدى الطويل.

إن إضافة الكراوية إلى نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في التخلص من السموم وتراكم النفايات في الجهاز الهضمي الناجم عن عسر الهضم، ويُساعد تناول الكراوية يوميًا، سواءً كان ماء الكراوية المنقوع، مشروب الكراوية، على زيادة معدل الأيض، مما يُحسّن الهضم ويُساعد على حرق السعرات الحرارية المُستهلكة، ووفقًا لمعظم خبراء الصحة، يُساعد ارتفاع معدل الأيض على تسريع عملية فقدان الوزن وحرق الدهون، لذلك تُعتبر بذور الكراوية الخيار الأمثل لمن يُريدون إنقاص وزنهم.

إليك كيفية إضافة الكراوية إلى نظامك الغذائي.. وأفضل العلاجات لإنقاص الوزن بالكراوية:

خذ كوبًا من الماء وانقع فيه 25 جرامًا من بذور الكراوية، وفي صباح اليوم التالي، قم بتصفيتها وشرب الماء، ويمكنك أيضًا تحضيره على شكل شاي من خلال اتباع عملية مماثلة لنقع الكراوية في كوب من الماء، ثم غليها وتصفيتها وعصر نصف ليمونة وإضافة ملعقة صغيرة من العسل، ويمكنك أيضًا تناول كوبين من الماء وإضافة ملعقة صغيرة من الكراوية وملعقة صغيرة من بذور الشمر، إلى جانب ورقتين من الريحان، ثم غليهما ثم إضافة الليمون والعسل لإنقاص الوزن وتحسين المناعة والتمثيل الغذائي بشكل طبيعي.

ما هي الكمية المناسبة من الكراوية؟

انقع 25 جرامًا من الكراوية في كوب من الماء طوال الليل، وتناوله بعد تصفيته على الريق في الصباح، ويمكن أن يساعد تناوله يوميًا لبضعة أسابيع في تعزيز عملية الأيض وفقدان الوزن.