شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يحذر: مشاهدة التلفاز في وقت متأخر من الليل يضر بصحة دماغك والان مع تفاصيل الخبر

في عصر تحتل فيه الشاشات حياتنا الليلية، يطرح سؤال: هل يؤثر مشاهدة التلفاز لوقت متأخر على قدرات الدماغ الطويلة الأجل؟ وفقًا لأبحاث علمية حديثة، يبدو أن الإجابة هي "نعم".



ذكر تقرير شبكة " Foxnews"، الإخبارية فإنه بحسب جامعة هارفارد للصحة، فقد أظهرت دراسات أن مشاهدة التلفاز لأربع ساعات يوميًّا أو أكثر ترتبط بتدهور حجم المادة الرمادية في الدماغ، وهو مؤشر لتدهور معرفي محتمل في المستقبل، أما بالنسبة للسن المبكر، فإن الاستخدام المتأخر للشاشات ليلة بعد ليلة لدى المراهقين والشباب مرتبط بـ: نقصان النوم، اضطراب الانتباه والتركيز، انخفاض الأداء المدرسي والمعرفي .



وبالإضافة إلى أن البقاء مستيقظًا لمشاهدة التلفاز يجعلنا نشعر بالنعاس في الصباح، فإنه ليس جيدًا للدماغ ، فإعطاء النوم الأولوية "أمر ضروري للغاية"، لأنه عندما تنام، يقوم دماغك "بتنظيف وغسل نفسه".وأضاف الأطباء أن الحصول على قسط كاف من النوم يساعد على تحسين الذاكرة في اليوم التالي، وكذلك الطاقة والتركيز وتدفق، وأكدوا على أنه إذا كنت ترغب في تحسين ذاكرتك في اليوم التالى، فاذهب إلى النوم مبكرًا قبل منتصف الليل .



وحذر التقرير من أن التعرض للشاشات والضوء الأزرق قبل النوم يقلل أيضًا من إنتاج الميلاتونين، مما يجعلك أقل نعاسًا.



وأوصى التقرير بإضافة فلتر الضوء الأزرق إلى جميع الأجهزة التي يتم تشغيلها عند غروب الشمس للمساعدة في الحصول على نوم هادئ ليلاً.

كيف تؤثر الشاشة على الدماغ؟

الضوء الأزرق من الشاشات يحفز الدماغ ويفرض استيقاظًا اصطناعيًا، وهو ما يسبب نشاط ذهني مفرط بسبب المحتوى المشوق أو العنيف الذى يجعل الدماغ في حالة تأهّب لوقت متأخر، مما يؤخر الاسترخاء الطبيعي .



كما أن السهر ليلا على التليفزيون يعزل الفكر ويزيد من الإجهاد العقلي، لأن الجلوس الطويل أمام التلفاز دون تحريك يجعل الدماغ في وضع خمول بدني وفكري.

نصائح لحماية دماغك من تأثير مشاهد التلفزيون ليلا1. أوقف المشاهدة قبل النوم بساعة إلى ساعتين

ينصح خبراء "Harvard Medical School" بتجنب أي شاشة مضيئة قبل النوم بمدة لا تقل عن 60 دقيقة للسماح للجسم بإنتاج الميلاتونين الطبيعي، وتحقيق نوم أكثر عمقًا وانتظامًا.

2. فعّل خاصية "الضوء الليلي" أو "المرشح الأزرق"

خاصية متوفرة في معظم الشاشات والموبايلات تقلل من الضوء الأزرق، الذي يُعرف بتأثيره السلبي على الساعة البيولوجية.

3. قلل مدة المشاهدة اليومية

يُفضل ألا تتجاوز ساعة إلى ساعتين في اليوم، خصوصًا في المساء، فدراسة نُشرت في Scientific Reports أظهرت أن الإفراط في المشاهدة (> 4 ساعات يوميًا) يرتبط بتدهور الإدراك لدى كبار السن.

4. استبدل البث الليلي بنشاطات تهدئ الدماغ

مثل القراءة الهادئة، الاستماع للموسيقى الكلاسيكية، أو كتابة ملاحظات يومية – كلها تُساعد على تهدئة الأعصاب وتحفيز الاسترخاء الطبيعي.

5. مارس روتين نوم ثابت

اذهب للنوم والاستيقاظ في نفس التوقيت يوميًا، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، هذا يُحسّن من جودة النوم ويقلل من اضطراب التركيز الصباحي.

6. ابقَ نشطًا خلال اليوم

الحركة المنتظمة تحفز الدورة الدموية في الدماغ وتقلل الحاجة إلى الترفيه المستمر في المساء، مما يُسهّل تقليل الاعتماد على الشاشات.

