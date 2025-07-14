شكرا لقرائتكم خبر عن الرغبة الشديدة فى الشيكولاتة.. 5 مشكلات صحية يحاول جسمك إخبارك بها والان مع تفاصيل الخبر

تعد الشيكولاتة من الأطعمة المحببة التي يقبل على تناولها الصغار والكبار على حد سواء، وبمختلف الأشكال، لأنها بجانب طعمها الحلو، تساعد بشكل كبير على تحسين الحالة المزاجية لمن يتناولها.

لكن في الوقت نفسه، قد يشير الاشتهاء أو الرغبة المفاجئة لتناول الشوكولاتة، إلى وجود شيء يوجد جسمك إخبارك به، مثل الجفاف، أو التوتر، أو التعب، وفقا لموقع "Very well health".

5 أعراض تتسبب في الاشتهاء المفاجئ للشيكولاتةتعاني من الجفاف

ربما تشتهي الشيكولاتة لأنك تعاني من الجفاف، والذى يمكن أن يؤدي إلى شعورك بالجوع، وخاصةً للأطعمة الحلوة مثل الشيكولاتة، لأنه من الصعب على جسمك الوصول إلى الجلوكوز (السكر) المخزن في حالة الجفاف، وبالتالى يمكن أن يمنحك تناول الشيكولاتة التي تحتوي على سكريات مضافة، جرعة سريعة من السكر تعمل على تجديد طاقتك.

التوتر

قد يدفع الشعور بالتوتر بعض الناس إلى الرغبة الشديدة في تناول الشيكولاتة، لأنه بجانب طعمها لذيذ، تعتبر طعامًا مريحًا يرتبط بالذكريات الجميلة والمتعة للكثيرين، وقد تلجأ إلى الشيكولاتة عندما تشعر بالتوتر، لأنك تربطها نفسياً بالشيء الذى يجعلك تشعر بالسعادة.

عندما تتخيل مدى روعة الشيكولاتة، تتولد لديك رغبة ملحة مقارنة بمدى سوء شعورك الحالي، ويطلق العلماء على هذه النظرية اسم "نظرية التطفل المفصلة للرغبة" .

تحفيز الحواس

بالنسبة لبعض الأشخاص، يتم تنشيط الرغبة في تناول الشيكولاتة من خلال إشارات خارجية، مثل المرور بمخبز أو رؤية إعلان للشيكولاتة ، وقد تثير الإشارات الخارجية أفكارًا مُلحة حول الشيكولاتة، والتي تفسرها بمساعدة حواس البصر والتذوق والشم، على سبيل المثال، أثناء مرورك بمخبز، قد تتخيل لا إراديًا طعم الشيكولاتة أو شعور قضم قطعة منها.

وعندما تتحد هذه الأفكار مع الحواس الحقيقية والمتخيلة، فإنها قد تسبب الرغبة الشديدة في تناول الشيكولاتة.

تحتاج إلى تناول السكر

تحتوي الشيكولاتة، وخاصةً الشيكولاتة بالحليب والشيكولاتة البيضاء، على مستويات عالية من السكر، لا يتفق العلماء على ما إذا كان السكر يسبب الإدمان، لكنهم يعلمون أنه يُنشّط مسارات المكافأة في الدماغ، مما قد يُثير الرغبة الشديدة في تناوله، بمعنى أخر، قد تشتهي الشيكولاتة لأنك تربطها بالسكر.

وإذا كنت تعاني من الرغبة الشديدة في تناول الشيكولاتة، ففكر في تناول الشيكولاتة الداكنة أو اختيار بدائل قليلة السكر أو خالية من السكر للمساعدة في كبح الرغبة الشديدة.

التعب



تحتوي الشيكولاتة على الكافيين، لذا هناك احتمال أن تشتهيها بسبب دفعة الطاقة التي تحصل عليها عادةً من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين، وتحتوي الشوكولاتة بالحليب والشوكولاتة البيضاء على مستويات منخفضة نسبيًا من الكافيين، مقارنة بالشيكولاتة الداكنة.

كيفية التحكم في الرغبة الشديدة لتناول الشوكولاتة

قد يكون الشعور بالرغبة الشديدة في تناول الشيكولاتة محبطًا، خاصةً إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك أو اتباع نظام غذائي صحي، إليك بعض الطرق لكبح رغبتك الشديدة في تناول الشوكولاتة:

مارس اليقظة الذهنية: حاول ممارسة اليقظة الذهنية بالتركيز على شعور جسدك في تلك اللحظة. هل أنت جائع حقًا أم عطشان، هل تحتاج إلى شوكولاتة أو أي شيء آخر.

تشتيت انتباهك: حاول تشتيت انتباهك بنشاط آخر للتغلب على الرغبة الشديدة.

اشرب الكثير من الماء: يمكن أن يؤدي الجفاف إلى رغبتك في تناول الأطعمة الحلوة مثل الشيكولاتة، لذا اشرب الكثير من الماء.

تجنب الأطعمة الغنية بالسكر: في حين أنه من غير الواضح ما إذا كان السكر يسبب الإدمان، فإنه لا يضر بتجنب الأطعمة السكرية، مثل الحلوى والمشروبات الغازية، للمساعدة في إيقاف الرغبة الشديدة في تناول السكر.

التحول إلى الشوكولاتة الداكنة: حاول تناول 50% من الشوكولاتة الداكنة وما فوق، مع محتوى أعلى من الكاكاو وكمية أقل من السكر والحليب.