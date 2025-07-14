شكرا لقرائتكم خبر عن حياتك على الكرسي.. أضرار الجلوس على مكتبك لفترة طويلة وطرق التغلب عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصبح الجلوس لفترات طويلة جزءًا أساسيًا من حياة الكثير من الناس، سواء في العمل أو المنزل، دون إدراك للعواقب الصحية الخطيرة التي قد تنتج عن ذلك، فبينما يبدو الجلوس وكأنه راحة للجسد، إلا أنه في الحقيقة قد يكون "العدو الصامت" لصحتنا، وفقا لموقع تايمز ناو.

أضرار الجلوس لفترة طويلة

بحسب دراسات نُشرت في مجلة Mayo Clinic Proceedings، فإن الأشخاص الذين يجلسون لأكثر من 8 ساعات يوميًا دون حركة كافية، معرضون لخطر الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 59%، حتى وإن مارسوا الرياضة أحيانًا.

وأكد الخبراء أن الجلوس الطويل يؤثر سلبًا على الدورة الدموية ويزيد من فرص الإصابة بجلطات الساق، كما أنه يبطئ من عملية التمثيل الغذائي ويؤدي لتراكم الدهون حول الأعضاء الحيوية.

أمراض مرتبطة بقلة الحركةأمراض القلب والأوعية الدموية

آلام الرقبة والظهر بسبب الضغط المستمر على العمود الفقري

زيادة الوزن والسمنة بسبب قلة الحرق

السكري من النوع الثاني

الاكتئاب واضطرابات النوم

الجلوس يؤثر على عقلك أيضًا

لا تقتصر الأضرار على الجسم فقط، بل يمتد التأثير إلى الصحة النفسية، فقلة الحركة تقلل من إفراز هرمونات السعادة مثل السيروتونين والدوبامين، ما يؤدي لزيادة التوتر والشعور بالضيق.

الجلوس لفترة طويلة في عزلة، خاصة أمام الشاشات، قد يخلق مشاعر بالوحدة ويؤدي لتقلبات مزاجية واكتئاب غير ملحوظ.

طرق فعالة للتغلب على الجلوس لفترة طويلة

1. استخدم منبهًا كل 30 دقيقة لتذكيرك بالوقوف أو التحرك.

2. مارس تمارين التمدد البسيطة بجانب المكتب أو داخل الغرفة.

3. امشِ أثناء المكالمات الهاتفية.

4. خصص وقتًا للمشي أو الرياضة يوميًا حتى لو 20 دقيقة فقط.

6. قلل وقت الشاشة الترفيهي واجعل الحركة جزءًا من روتينك اليومي.