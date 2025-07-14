شكرا لقرائتكم خبر عن متى يكون الشعور بالإرهاق علامة على وجود مشكلة صحية والان مع تفاصيل الخبر

يعانى الجميع بفترات من الشعور بالإرهاق وانخفاض الطاقة، وهو ما يعد أمرا طبيعيا خاص عند المرور بوقت من المهام الحياتية المزدحمة، سواء المتعلقة بالعمل أو العائلة، وقد تتراوح تلك الفترات من ساعات خلال يوم واحد، أو عدة أيام.لكن في بعض الأحيان قد لا يكون هذا الإرهاق مجرد حدث عابر، وإنما قد يشير إلى مرور الشخص بمشكلة صحية أكثر خطورة، وفقا لموقع "Harvard health publishing".

متى يكون الإرهاق علامة على وجود مشكلة صحية؟

إذا تفاقم الشعور بالتعب لأكثر من أسبوع أو أسبوعين، فقد حان الوقت لزيارة الطبيب، لأن التعب في تلك الحالة قد يكون مرتبطًا بمرض كامن أو عدوى، خاصةً إذا كان مصحوبًا بأعراض، مثل الحمى الخفيفة، أو ضيق التنفس، أو فقدان الشهية.

ومن الأسباب الأخرى التي تستدعي مراجعة الطبيب عند الشعور بالتعب والإرهاق، مثل الاستيقاظ المتكرر منهكًا رغم نومك الجيد، أو عدم الشعور بالحماس لبدء يومك، أو صعوبة القيام بأنشطة سهلة عادةً، لأنها قد تكون أعراضًا لاضطراب النوم أو الاكتئاب.

وأثناء الفحص، سيحاول طبيبك استبعاد احتمالية وجود آثار جانبية للأدوية، وقد يطلب أيضًا إجراء فحوصات دم لتحديد ما إذا كان التعب مرتبطًا بمشكلة معينة، مثل فقر الدم، أو قصور الغدة الدرقية ، أو التهاب الكبد (التهاب الكبد الوبائي)، و في معظم الحالات، يتعافى الناس من التعب بعد قسط من الراحة ونوم هانئ.

خطوات تجعل وجبة الإفطار "مصنع للطاقة"

تعد وجبة الإفطار أفضل وسيلة لشحن طاقة الجسم، والتي تساعد على أداء المهام اليومية المختلفة دون الشعور بالعناء والإرهاق،.

ويوجد عدة نصائح تساعد على تناول وجبة إفطار مانحة للطاقة طوال اليوم، مثل:

اختر الحبوب الكاملة: تساعد الحبوب الكاملة الغنية بالألياف والخبز على الحفاظ على مستوى سكر الدم متوازنًا، وتجنب انخفاض الطاقة في منتصف الصباح.

أضف البروتين: يعد الزبادي والبيض مصادر جيدة للبروتين في وجبة الإفطار، و على الرغم من أن صفار البيض غني بالكوليسترول، إلا أنه غني بالبروتينات والفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى.

تناول الطعام في الداخل لا في الخارج: معظم الأطعمة التقليدية تبدأ يومك بكمية كبيرة من الكربوهيدرات المكررة والدهون المشبعة، ومثل معظم الأطعمة المصنعة، تميل وجبات الإفطار عالية الصوديوم وقليلة الألياف، لذلك يساعد تناول الإفطار داخل المنزل على التحكم في محتوى الوجبة وجعلها أكثر صحية.