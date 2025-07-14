شكرا لقرائتكم خبر عن حمامات السباحة فى الصيف.. أعراض تسمم الكلور وكيفية العلاج والان مع تفاصيل الخبر

خلال فصل الصيف يتزايد الإقبال على استخدام حمامات السباحة، والتي يضم إضافة الكلور إلى مياهها بنسب محددة بغرض التطهير والحفاظ على نظافة المياه وقتل الجراثيم.لكن التعرض للكلور المركز، عن طريق البلع أو اللمس أو الاستنشاق قد يكون ضارا، ويمكن يسبب حروقًا كيميائية أو بثورًا على الجلد، أو تلفًا في العينين، أو صعوبة في التنفس، وفقا لموقع "Very well health".

كيف يحدث التسمم بالكلور؟

غالبًا ما يُخلط الكلور بالماء ومواد كيميائية أخرى للقضاء على الجراثيم في حمامات السباحة، كذلك يستخدم الكلور في المنظفات المنزلية أو الصناعية للقضاء على الجراثيم، كما يُساعد في تعقيم المخلفات العضوية أو الخفيفة .

التعرض المعتدل للكلور

عند السباحة في المسبح، يكون الكلور في الماء مخففًا، لذا لا يُفترض أن يُؤذي بشرتك أو عينيك، لكن قد تصاب بطفح جلدي خفيف يشفى باستخدام لوشن، كذلك من الوارد استنشاق الكلور المخفف جدًا في الهواء المحيط بالمسبح، و حتى ابتلاع بضع قطرات من ماء المسبح لا يُشكل خطرًا.

ومن الممكن أن لمس أو استنشاق الكلور عند التنظيف باستخدام منتجات تحتوي على الكلور، أو التواجد غرفة تم تنظيفها بهذه المنتجات.

التعرض المفرط للكلور

إذا تعرضت لكميات كبيرة من الكلور عالي التركيز، فإن تأثيراته الكيميائية المدمرة والتآكلية، سواء بمفردها أو ممزوجة بمكونات كيميائية أخرى، يمكن أن تكون خطيرة، حيث يمكن أن تصاب بالتسمم بالكلور من خلال ابتلاع المنظفات، أو ملامسته لجلدك أو عينيك، أو استنشاقه في بيئة مغلقة.

التعرض المزمن للكلور

قد يحدث التعرض المزمن لجرعات منخفضة من الكلور لدى الأشخاص الذين يعملون مع منتجات التنظيف، أو بالقرب من المسابح، أو في منشآت معالجة المياه أو الصرف الصحي، أو في بعض الصناعات، و تشمل الآثار الصحية تآكل الأسنان ومتلازمة خلل وظائف المجاري الهوائية التفاعلية، هو نوع من الربو ناتج عن مهيج كيميائي.

أعراض التسمم بالكلور

إذا كان لديك أي سبب للاعتقاد بأنك أو طفلك قد تعرضت لكميات ضارة من الكلور، فراقب الأعراض التى قد تبدأ فورًا أو تتأخر لبضع ساعات وتتفاقم بسرعة، والتي تشمل ما يلى:

الجلد

قد يسبب تلامس الكلور مع بشرتك، مثل ملامسة المبيض غير المخفف، تهيجا وإحساسا بالحرقان، انتبه لاحمرار الجلد، أو حكة الجلد، أو ألمه، أو ظهور بثور .

العيون

قد يؤدي دخول الكلور المركز إلى عينيك إلى الاحمرار والتهيج، وقد يسبب إحساسًا بالحرقان في سطح عينيك وجفونك.

الجهاز التنفسي

استنشاق الكلور من المسبح، أو التواجد بالقرب من بقعة كلور مسكوبة أو بركة، أو التواجد في بيئة صناعية قد يسبب السعال أو العطس، و قد تؤدي الحالات الشديدة إلى صعوبة في التنفس، وأزيز ، وعلامات نقص الأكسجين (انخفاض مستوى الأكسجين في الأنسجة)، تشمل علامات نقص الأكسجين تغير لون الجلد إلى الزرقة (خاصةً على الشفاه وأسرّة الأظافر)، وقد يبدو رماديًا أو أبيض اللون لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.

البلع



إذا ابتلعت الكلور، فقد يُسبب حرقة في الحلق والمريء وبقية الجهاز الهضم، و قد يُؤدي تلف الأنسجة الناتج إلى اختلال مستويات المعادن في الدم ، مما يؤثر على وظائف الكلى والقلب، تتطلب الحالات الشديدة من ابتلاع الكلور عناية طبية فورية، وقد تُشكل خطرًا على الحياة.

خطوات فورية يجب اتخاذها

إذا تعرضت أنت أو أي شخص آخر لتركيز عالٍ من الكلور أو ظهرت عليك أعراض التسمم بالكلور، فاتخذ عدد من التدابير اللازمة لحين تلقى المساعدة الطبية الطارئة، وهى:

أول ما يجب فعله هو الابتعاد فورا عن مكان التعرض للكلور، وتعتمد خطواتك التالية على نوع تعرضك للكلور:

ابتلاع منظف حمامات سباحة أو منظف منزلي يحتوي على الكلور : إذا ابتلعت منظفات تحتوي على الكلور، فلا تتقيأ.

تواصل مع مركز مكافحة السموم للحصول على المشورة، وقد تسبب المواد المركزة، مثل كبسولات الغسيل أو المبيضات الصناعية، حرقًا في الحلق والمريء والجهاز الهضمي أثناء الاستنشاق، وسيؤدي التقيؤ إلى حرقة إضافية أثناء الاستنشاق.

دخول الكلور إلى عينيك : اغسل عينيك بالماء لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

الكلور على بشرتك : اغسل المنطقة التي تعرضت للكلور، أو استحم بالصابون المعتدل والماء.

استنشاق الكلور في حمام السباحة أو حوله، أو من انسكاب منظف منزلي، أو في

البيئة الصناعية : اترك المنطقة التي تحتوي على تركيز عالٍ من الكلور في الهواء.

تأكد من إزالة الملابس التي تم رشها بالكلور حتى يتم غسل الكلور.

علاج التسمم

يتضمن العلاج الطبي للتسمم بالكلور تدخلات داعمة للعواقب السلبية.

قد تحتاج إلى الأكسجين لدعم الرئتين

إذا كنتَ قد تعرضتَ لحروق جلدية بسبب الكلور، فستحتاج إلى دواء للوقاية من التهاب الجلد، وأحيانا إجراء جراحة لترقيع الجلد في الإصابات الشديدة.

العلاج بسوائل وريدية تحتوي على إلكتروليتات.

التعرض المزمن

إذا كنت تتعرض للكلور بشكل متكرر بسبب نمط حياتك أو بيئة عملك، فقد تكون معرضًا لخطر الإصابة بأمراض الرئة، لذلك يجب اتباع تدابير السلامة، مثل ارتداء قناع وجه أو نظارات واقية عند التواجد بالقرب من المواد الكيميائية، كذلك التأكد من وجود تهوية كافية حتى لا تتركز المواد الكيميائية بشكل كبير في منطقة عملك.

بدائل المنظفات المنزلية القائمة على الكلور

تتوفر في السوق مجموعة متنوعة من المنظفات والمطهرات، يمكنكِ استخدام منتجات عضوية أو صنع منتجاتكِ الخاصة، ىغالبًا ما يكفي الخل، أو الصابون المعتدل، أو صودا الخبز، أو حتى الماء الساخن للتنظيف، مع أنها لا تُطهّر.