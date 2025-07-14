شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة طفل بريطانى بالحصبة.. ما هى أعراض المرض والوقاية منه؟ والان مع تفاصيل الخبر

دعا مسؤولو الصحة في بريطانيا المواطنين على التقدم للحصول على لقاح الحصبة، إذا لم يكونوا قد حصلوا على التطعيمات اللازمة، وذلك بعد وفاة طفل في مستشفى للأطفال في ليفربول بعد إصابته بالعدوى.

ووفقا لموقع "الجارديان"، انخفض معدل الإقبال على اللقاح في جميع أنحاء البلاد خلال العقد الماضي، حيث بلغ الآن 84% في جميع أنحاء إنجلترا،و في ليفربول، تلقى 73% فقط من الأطفال في سن الخامسة الجرعتين اللازمتين، بينما تقل النسبة في أجزاء من لندن عن 65%. لضمان مناعة القطيع، حيث يتمتع عدد كافٍ من الناس بالحماية اللازمة لمنع انتشار الفيروس، يجب أن تصل معدلات التطعيم إلى 95%.

وفى ظل التراجع التي تشهده عدد من الدول في الإقبال على تطعيم الحصبة، مما أدى إلى تزايد حالات الإصابة بالمرض، حصلت مصر، أبريل الماضى، على الإشهاد الدولى الصادر من منظمة الصحة العالمية، والذى يؤكد على خلوها من من الحصبة والحصبة الألمانية، ومتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية (congenital Rubella Syndrome)، للعام الثاني على التوالي، وفيما يلى أهم المعلومات عن مرض الحصبة.

ما هو مرض الحصبة؟

وفقا لموقع كليفلاند كلينك، تعد الحصبة مرض شديد العدوى يسببه فيروس، يسبب طفحًا جلديًا واسع الانتشار وأعراضا تشبه أعراض الإنفلونزا، لكن الحصبة ليست مجرد طفح جلدي، بل قد تُسبب مرضًا شديدًا ومضاعفات تُهدد الحياة، مثل التهاب الدماغ والالتهاب الرئوي .

وقبل أن تصبح الحصبة جزءًا من التطعيمات الروتينية للأطفال ، تسببت في ملايين الوفيات حول العالم، ولا يوجد علاج أو شفاء محدد لها، وتسمى الحصبة أيضًا الحصبة الألمانية (الروبيولا)، أو حصبة العشرة أيام، أو الحصبة الحمراء، وهي تختلف عن الحصبة الألمانية (الروبيلا).

أعراض الإصابة بالحصبة

الحصبة أكثر من مجرد طفح جلدي، إذ قد تُسبب أعراضًا حادة ومضاعفات تُهدد الحياة، مثل التهاب الدماغ.

وتشمل أعراض الحصبة ما يلي:

ارتفاع درجة الحرارة

سعال نباح

عيون حمراء أو محتقنة بالدم

سيلان الأنف

التعب

بقع حمراء ذات مراكز بيضاء في فمك (بقع كوبليك)

أعراض الجهاز الهضمي، مثل الإسهال وآلام المعدة والقيء

التهاب الحلق

ألم العضلات

الصداع

ولا تظهر أعراض الحصبة دفعةً واحدة، حيث قد تبدأ الأعراض بالحمى والسعال وسيلان الأنف واحمرار العينين، ثم تظهر بقع كوبليك بعد يومين إلى ثلاثة أيام وتختفي مع بدء الطفح الجلدي، بينما يظهر الطفح الجلدي بعد ثلاثة إلى خمسة أيام من ظهور الأعراض الأولية، وقد يصاحب الطفح الجلدي حمى شديدة.

ويمكن أن ينتشر مرض الحصبة عن طريق:

التواجد حول شخص مصاب بالحصبة، بما في ذلك التحدث، ومشاركة الطعام أو المشروبات، والتقبيل، والمصافحة أو العناق

لمس سطح أو جسم يحتوي على الفيروس ثم لمس فمك أو أنفك أو عينيك

الانتقال الرأسي - من المرأة الحامل إلى الجنين أو الطفل أثناء الحمل أو الولادة أو أثناء الرضاعة الطبيعية

هل مرض الحصبة معدي؟

الحصبة شديدة العدوى، أي أنها تنتشر بسهولة من شخص لآخر، ويقدر الخبراء أنه إذا كان شخص واحد مصابًا بالحصبة في غرفة بها أشخاص غير ملقحين، فإن 9 من كل 10 أشخاص في الغرفة سيصابون بها، ويظل الشخص معديًا لمدة أربعة أيام تقريبًا قبل ظهور الطفح الجلدي وحتى أربعة أيام تقريبًا بعد ظهوره.

كم من الوقت يستمر مرض الحصبة؟

تستمر الإصابة بالحصبة عادة لمدة تتراوح بين 10 إلى 14 يومًا، إذا لم تحدث مضاعفات، ويجب عزل لمدة أربعة أيام بعد ظهور الطفح الجلدي.

الوقاية من مرض الحصبة

لقاح الحصبة فعال للغاية في الوقاية منه، وللحصول على حماية كاملة، يجب الحصول على جرعتين من أحد اللقاحين التاليين:

لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR)

لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية وجدري الماء (MMRV)



