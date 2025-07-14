شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة هارفارد تكشف المخاطر الخفية لمساحيق البروتين للرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة هارفارد الأمريكية عن المخاطر المختلفة التي يجب مراعاتها عند استخدام مسحوق البروتين للرياضيين، بحسب موقع تايمز ناو.

ومساحيق البروتين هي بروتينات مجففة مستخرجة من النباتات أو البيض أو الحليب، تحتوي هذه المساحيق أيضًا على مكونات مثل السكريات المضافة، والنكهات الاصطناعية، والمكثفات، والفيتامينات، والمعادن ومع ذلك، قد يؤدي هذا المنتج الذي يُكثر الناس من تناوله إلى مخاطر صحية.

المخاطر الصحية لمسحوق البروتين

مسحوق البروتين مُكمّل غذائي، ومع ذلك تُخوّل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) المُصنّعين تقييم سلامة المنتجات وملصقاتها، ما يعني أنه لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان مسحوق البروتين يحتوي على ما يدّعيه المُصنّعون.

الآثار طويلة المدى غير معروفة

قالت أخصائية التغذية المسجلة كاثي ماكمينوس، مديرة قسم التغذية في مستشفى بريجهام والنساء التابع لجامعة هارفارد: "هناك بيانات محدودة عن الآثار الجانبية المحتملة لتناول كميات كبيرة من البروتين من المكملات الغذائية".

قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي

من المهم ملاحظة أن الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه منتجات الألبان، وخاصةً من يعانون من صعوبة في هضم اللاكتوز، قد يعانون من اضطرابات معوية، لذا، يُنصح بتناول البروتين النباتي.

قد يكون غنيًا بالسكريات والسعرات الحرارية المضافة

بعض مساحيق البروتين تحتوي على كمية قليلة من السكر المضاف، بينما يحتوي بعضها الآخر على كمية كبيرة منه، تشير الدراسة إلى أن بعض مساحيق البروتين تحوّل كوبًا من الحليب إلى مشروب يحتوي على أكثر من 1200 سعرة حرارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع مفاجئ في سكر الدم.

خطر آخر

أصدرت منظمة غير ربحية تُدعى "مشروع العلامة النظيفة" تقريرًا عن السموم الموجودة في مساحيق البروتين فحص الباحثون 134 منتجًا بحثًا عن 130 نوعًا من السموم، ووجدوا أن العديد من مساحيق البروتين تحتوي على معادن ثقيلة، بما في ذلك الرصاص والزرنيخ والكادميوم والزئبق، كما وجد البعض مادة البيسفينول-أ، المستخدمة في صناعة البلاستيك، والمبيدات الحشرية، أو ملوثات أخرى مرتبطة بالسرطان وأمراض أخرى.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن ليس كل مساحيق البروتين التي تم اختبارها تحتوي على مستويات مرتفعة من السموم.

