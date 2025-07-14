من أنا؟ مجموعة ألغاز سهلة لطفلك في العطلة من عمر 5 - 10 سنوات

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 07:19 صباحاً - اتفق التربويون على أن لعبة الألغاز بين الطفل وأمه أو والده، أو الطفل وأصدقائه أو جدته، من أرقى أنواع التسلية والنشاط الذهني للطفل، خاصة في المرحلة العمرية من 5 إلى 10 سنوات. فالألغاز، الخليج 365 الأم، تعمل على تنشيط الدماغ وتقوية الذاكرة عند الأطفال، كما تشجعهم على حب الاستكشاف، والاطلاع على كل ما هو ممتع ومفيد من المعلومات، وتحفزهم على المعرفة، وتعلّم الجديد بشكل مستمر.
ولأن الأطفال يحبون الاستمتاع بأوقاتهم والتعلم بشكل غير ضاغط أو مباشر معاً، فمن الممكن تقديم مجموعة من الألغاز لهم، وإعطاؤهم فرصة من الوقت -إن لزم الأمر- لحلها، وجعلهم يخوضون رحلة البحث وحدهم؛ حتى يصلوا إلى الإجابات الصحيحة، وعند معرفتها سيشعرون بأنهم أذكياء، ويستمرون في التعلم أكثر فأكثر.
هنا تضع الدكتورة إلهام المرصفي، أستاذة التربية والصحة النفسية للطفل، تحت عنوان "من أنا؟" ألغازاً سهلة ومفيدة للأطفال من عمر 5-10 سنوات؛ تتناسب ووقت العطلة الصيفية.هل تعلمين أن كل جديد يتعلمه الطفل يعود عليه بالفائدة؟ وكل ما يبحث عنه الطفل ليعرفه؛ يثبُت في الذاكرة ولا يُنسى بسهولة، ولعبة الألغاز، التي قد لا ينتبه إليها بعض الأهالي، ويرونها لعبة لقتل وقت الطفل أو مجرد لهو؛ تؤدي إلى الفوائد الآتية:ما هي الكلمة المكونة من 28 حرفاً وتكتب بـ 6 أحرف فقط؟
الجواب: الأبجدية.
أنا أمامك ولا تستطيع رؤيتي، فمن أنا؟
الجواب: المستقبل.
أين يوجد الكثير من البلدان والمناطق والمحلات التجارية ولكن من دون بشر؟
الجواب: على الخريطة.
ما الذي يوجد في الصيف والخريف والربيع ولا يوجد في الشتاء؟
الجواب: حرف الياء.
أكبر ما فيه فمه ويتكلم بدون فم، فما هو؟
الجواب: الجرس.
شهر إذا حذفت الحرف الأول يصبح اسم فاكهة، فما هو؟
الجواب: تموز.
ما الشيء الذي نكسره قبل أن نأكله؟
الجواب: البيض.
ابن الماء إذا وضعناه داخله مات، فما هو؟
الجواب: الثلج.
لدى سارة أربع بنات، لكل من بناتها أخ، فكم عدد أبناء سارة؟
الجواب: خمسة.أنا بسيط للغاية، لدرجة أنني لا أستطيع سوى الإشارة، ومع ذلك؛ فأنا أرشد الناس في جميع أنحاء العالم.
الإجابة: البوصلة.
أنا لست على قيد الحياة، ولكنني أنمو؛ ليست لديَّ رئتان، ولكنني أحتاج إلى الهواء، فمن أنا؟
الإجابة: البالون.
شيء إذا أزلت جلده لا يبكي، لكنك تبكي عليه!
الإجابة: البصل.
ما الشيء الذي يملأ الغرفة ولكنه لا يشغل حيزاً؟
الإجابة: الضوء.
على أي سطح توجد البحيرات الخالية دائماً من الماء والجبال المسطحة الساكنة دائماً؟
الإجابة: على سطح الخريطة.
ما الشيء الذي يكون دائماً أمامك ولا يمكنك رؤيته؟
الإجابة: المستقبل.
ما الشيء الذي له أسنان كثيرة ولكنه لا يستطيع العضّ؟
الإجابة: السحّاب.
ما الشيء الذي له أرجل ولا يستطيع المشي؟
الإجابة: الكرسي.
ما الشيء الذي يصنعه الأطفال ولكن لا يرونه؟
الإجابة: الضوضاء.
ما الشيء الذي تستطيع أن تأخذه ولا تستطيع أن ترميه؟
الإجابة: نزلة برد.
ما الشيء الذي يصعد إلى الأعلى ولا ينزل أبداً؟
الإجابة: عمرك.
أنا أطير في السماء ولكن ليست لديّ أجنحة من ريش، من أنا؟
الإجابة: طائرة.
أنا أعيش في البيت وأحب اللعب بالكرة، فمن أنا؟
الإجابة: طفل.
أنا أساعدك على النوم وأنت نائم، فمن أنا؟
الإجابة: سرير.
أنا أملك أسناناً وأحب أكل الحلوى، من أنا؟
الإجابة: فأر.أنا فصل المطر والبرد، من أنا؟
(الإجابة: الشتاء).
أنا فصل الزهور والأوراق الخضراء، من أنا؟
(الإجابة: الربيع).
أنا فصل الحرارة واللعب في الشمس، من أنا؟
(الإجابة: الصيف).
أنا فصل الألوان الجميلة والأوراق المتساقطة، من أنا؟
(الإجابة: الخريف).
ولأن الأطفال يحبون الاستمتاع بأوقاتهم والتعلم بشكل غير ضاغط أو مباشر معاً، فمن الممكن تقديم مجموعة من الألغاز لهم، وإعطاؤهم فرصة من الوقت -إن لزم الأمر- لحلها، وجعلهم يخوضون رحلة البحث وحدهم؛ حتى يصلوا إلى الإجابات الصحيحة، وعند معرفتها سيشعرون بأنهم أذكياء، ويستمرون في التعلم أكثر فأكثر.
هنا تضع الدكتورة إلهام المرصفي، أستاذة التربية والصحة النفسية للطفل، تحت عنوان "من أنا؟" ألغازاً سهلة ومفيدة للأطفال من عمر 5-10 سنوات؛ تتناسب ووقت العطلة الصيفية.
فوائد الألغاز مذهلة
- تنمي جميع المهارات المعرفية لدى الطفل.
- تساعد الطفل في حل المشكلات.
- تدعم تطوير خلايا دماغه.
- تعمل على التنسيق بين اليد والعين.
- تقوي الروابط الاجتماعية مع الطرف الآخر الذي يلعب معه.
- تعلّم الطفل قيمة احترام الذات.
- تنمي مهارة الاستكشاف لدى الطفل.
دعوة لبث روح الاستكشاف داخل طفلك والخطوات بسيطة
مجموعة ألغاز سهلة ومتنوعة
الجواب: الأبجدية.
أنا أمامك ولا تستطيع رؤيتي، فمن أنا؟
الجواب: المستقبل.
أين يوجد الكثير من البلدان والمناطق والمحلات التجارية ولكن من دون بشر؟
الجواب: على الخريطة.
ما الذي يوجد في الصيف والخريف والربيع ولا يوجد في الشتاء؟
الجواب: حرف الياء.
أكبر ما فيه فمه ويتكلم بدون فم، فما هو؟
الجواب: الجرس.
شهر إذا حذفت الحرف الأول يصبح اسم فاكهة، فما هو؟
الجواب: تموز.
ما الشيء الذي نكسره قبل أن نأكله؟
الجواب: البيض.
ابن الماء إذا وضعناه داخله مات، فما هو؟
الجواب: الثلج.
لدى سارة أربع بنات، لكل من بناتها أخ، فكم عدد أبناء سارة؟
الجواب: خمسة.
أنواع أخرى من الألغاز
الإجابة: البوصلة.
أنا لست على قيد الحياة، ولكنني أنمو؛ ليست لديَّ رئتان، ولكنني أحتاج إلى الهواء، فمن أنا؟
الإجابة: البالون.
شيء إذا أزلت جلده لا يبكي، لكنك تبكي عليه!
الإجابة: البصل.
ما الشيء الذي يملأ الغرفة ولكنه لا يشغل حيزاً؟
الإجابة: الضوء.
على أي سطح توجد البحيرات الخالية دائماً من الماء والجبال المسطحة الساكنة دائماً؟
الإجابة: على سطح الخريطة.
ما الشيء الذي يكون دائماً أمامك ولا يمكنك رؤيته؟
الإجابة: المستقبل.
ما الشيء الذي له أسنان كثيرة ولكنه لا يستطيع العضّ؟
الإجابة: السحّاب.
ما الشيء الذي له أرجل ولا يستطيع المشي؟
الإجابة: الكرسي.
ما الشيء الذي يصنعه الأطفال ولكن لا يرونه؟
الإجابة: الضوضاء.
ما الشيء الذي تستطيع أن تأخذه ولا تستطيع أن ترميه؟
الإجابة: نزلة برد.
ما الشيء الذي يصعد إلى الأعلى ولا ينزل أبداً؟
الإجابة: عمرك.
أنا أطير في السماء ولكن ليست لديّ أجنحة من ريش، من أنا؟
الإجابة: طائرة.
أنا أعيش في البيت وأحب اللعب بالكرة، فمن أنا؟
الإجابة: طفل.
أنا أساعدك على النوم وأنت نائم، فمن أنا؟
الإجابة: سرير.
أنا أملك أسناناً وأحب أكل الحلوى، من أنا؟
الإجابة: فأر.
مجموعة ألغاز عن الحيوانات
أنا أعيش في الغابة وأحب أكل الموز، من أنا؟(الإجابة: قرد).
أنا أقفز وأقفز وأقفز، ولكن ليست لديّ أقدام، من أنا؟(الإجابة: ضفدع).
أنا أملك خرطوماً طويلاً وأحب اللعب بالماء، من أنا؟(الإجابة: فيل).
أنا أعيش في البحر وأسبح بسرعة، من أنا؟(الإجابة: سمكة).
أنا أملك رقبة طويلة وأعيش في أفريقيا، من أنا؟(الإجابة: زرافة).
ألغاز إجابتها من وسط حجرتك
أنا أقف في الغرفة وأعطي الوقت، من أنا؟(الإجابة: ساعة).
أنا أملك أسناناً ولكن لا أستطيع الأكل، من أنا؟(الإجابة: مشط).
أنا أساعدك على الكتابة والرسم، من أنا؟(الإجابة: قلم).
أنا أملك أوراقاً ولكن ليس لديّ أشجار، من أنا؟(الإجابة: كتاب).
أنا أملك عجلات ولكن لا أستطيع المشي، من أنا؟(الإجابة: سيارة).
ألغاز عن الألوان
أنا لون السماء في النهار، من أنا؟(الإجابة: أزرق).
أنا لون التفاح، من أنا؟(الإجابة: أحمر).
أنا لون الموز، من أنا؟(الإجابة: أصفر).
أنا لون العشب، من أنا؟(الإجابة: أخضر).
أنا لون الشمس، من أنا؟(الإجابة: برتقالي).
ألغاز عن الفصول:
(الإجابة: الشتاء).
أنا فصل الزهور والأوراق الخضراء، من أنا؟
(الإجابة: الربيع).
أنا فصل الحرارة واللعب في الشمس، من أنا؟
(الإجابة: الصيف).
أنا فصل الألوان الجميلة والأوراق المتساقطة، من أنا؟
(الإجابة: الخريف).