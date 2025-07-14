هل يمكن تقديم الفيتامينات الصناعية للأطفال بدون وصفة طبية؟ 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 07:19 صباحاً - توصي الحكومة بإعطاء جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات مكملات فيتامينية تحتوي على فيتامينات "أ، ج، د" كل يوم.

لكن لا يُنصح بإعطاء الأطفال الذين يتناولون أكثر من 500 مل (نحو نصف لتر) من حليب الأطفال يومياً مكملات الفيتامينات؛ لأن حليب الأطفال مُدعّم بفيتامينات "أ، ج، ود"، وعناصر غذائية أخرى. يجب إعطاء الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية مكملات فيتامين "د" يومياً منذ الولادة، سواء كنتِ تتناولين مكملات تحتوي على فيتامين "د" أم لا، فما هي نصائح الأطباء بالنسبة لـ إعطاء الأطفال المكملات الغذائية؟ وهل يمكن تقديم الفيتامينات الصناعية للأطفال بدون وصفة طبية؟

لا تعطيهم زيت كبد سمك القد وقطرات الفيتامينات



لا يحتاج الأطفال الأصحاء، الذين يتبعون نظاماً غذائياً متوازناً، إلى مكملات الفيتامينات، فالنظام الغذائي المتوازن هو الذي يتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة والمشروبات الغنية بالعناصر الغذائية. هذا يعني توفير تشكيلة واسعة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدسم ومنتجات الألبان للأطفال أو بدائلها. توفر هذه الأطعمة الفيتامينات والمعادن الأساسية والعناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها الأطفال للنمو والتطور.

لكن بعض المكملات الغذائية التي يمكنك شراؤها تحتوي على فيتامينات أو مكونات أخرى. استشيري الصيدلي بشأن المكمل الغذائي الأنسب لطفلك، كما أن تناول كميات كبيرة من بعض الفيتامينات قد يكون ضاراً، لذلك عليك الالتزام بالجرعة الموصى بها على الملصق، واحذري من إعطاء طفلك مكمليْن غذائييْن في الوقت نفسه.

على سبيل المثال، لا تعطيه زيت كبد سمك القد وقطرات الفيتامينات؛ لأن زيت كبد سمك القد يحتوي أيضاً على فيتاميني "أ و د". مكمل واحد بمفرده يكفي، طالما أنه يحتوي على الجرعة الموصى بها من فيتامين "د".

فيتامين "د"

يوجد فيتامين "د" في عدد قليل من الأطعمة، مثل الأسماك الزيتية والبيض. كما يُضاف إلى بعض الأطعمة، مثل المربى وحبوب الإفطار. ولكن من الصعب الحصول على ما يكفي من فيتامين "د" من الطعام وحده.

المصدر الرئيسي لفيتامين "د" هو أشعة الشمس الصيفية على بشرتنا. ولكن من المهم الحفاظ على بشرة طفلك آمنة من الشمس. يجب ألا يتعرض الأطفال لأشعة الشمس لفترات طويلة في الطقس الحار. تذكري تغطية أو حماية بشرتهم قبل أن تحمرّ أو تحترق.

واعلمي أنه يجب على الأطفال الصغار الاستمرار في تناول قطرات الفيتامين، حتى لو خرجوا إلى الشمس.

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وصايا الأطباء بالنسبة لإعطاء الفيتامينات للأطفال

وصايا الأطباء بالنسبة لإعطاء الفيتامينات للأطفال

يجب إعطاء الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية من الولادة وحتى بلوغهم عاماً واحداً، مكملاً غذائياً يومياً يحتوي على 8.5 إلى 10 ميكروغرامات من فيتامين "د"؛ لضمان حصولهم على الكمية الكافية. هذا بغض النظر عما إذا كنتِ تتناولين مكملاً غذائياً يحتوي على فيتامين "د" أم لا.

لا ينبغي إعطاء الأطفال الذين يتناولون الحليب الصناعي مكملات فيتامين "د" إذا كانوا يتناولون أكثر من 500 مل (نحو نصف لتر) من الحليب الصناعي يومياً، لأن الحليب الصناعي مدعم بفيتامين "د" وعناصر غذائية أخرى.

يجب إعطاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1 إلى 4 سنوات مكملاً يومياً يحتوي على 10 ميكروغرامات من فيتامين "د".

فيتامين "أ" ضروري لنظام مناعي صحي، ويمكن أن يساعد في تحسين الرؤية في الضوء الخافت، ويحافظ على صحة الجلد. وهو مهم للأطفال الرضع والصغار، وقد لا يحصل بعضهم على ما يكفي منه. وتشمل المصادر الجيدة لفيتامين "أ" منتجات الألبان، والدهون المعززة، والجزر والبطاطا الحلوة واللفت والمانجو، والخضروات ذات اللون الأخضر الداكن، مثل السبانخ والملفوف والبروكلي.

فيتامين "سي" أيضاً مهم لصحة طفلك العامة وجهازه المناعي، كما أنه يساعد جسمه على امتصاص الحديد عند الأطفال، وتشمل المصادر الجيدة لفيتامين سي البرتقال، والفراولة، والبروكلي، والطماطم، والفلفل.

أسئلة الأمهات حول إعطاء الأطفال المكملات الغذائية

أسئلة الأمهات حول إعطاء الأطفال المكملات الغذائية

هل يحتاج طفلي إلى مُكمّل غذائي؟

عادةً لا يحتاج الأطفال الذين يتناولون نظاماً غذائياً متوازناً إلى مُكمّلات الفيتامينات أو المعادن. مع ذلك، قد يكون بعض الأطفال مُعرّضين لخطر نقص هذه العناصر، وقد يحتاجون إليها، لكن بوصفة طبية فقط. كما أن الأشخاص الذين لديهم خيارات غذائية محدودة، بسبب الحساسية عند الأطفال أو الحالات الطبية، مثل مرض الاضطرابات الهضمية، مُعرّضون أيضاً لخطر متزايد لنقص العناصر الغذائية.

هل يمكن أن تُسبب المكملات الغذائية ضرراً لطفلي؟

قد تُسبب الجرعات العالية من الفيتامينات والمعادن الموجودة في المكملات الغذائية أعراضاً سامة. تتراوح هذه الأعراض بين الغثيان والطفح الجلدي والصداع، وأحياناً مشاكل صحية أكثر خطورة. وقد تُسبب مكملات الحديد إصابات خطيرة أو الوفاة؛ إذا ابتلع الأطفال الصغار عدة أقراص دفعة واحدة.

هل يمكن استخدام المكملات الغذائية لعلاج بعض الحالات؟

يمكن استخدامها لسد النقص الغذائي عند الأطفال، ولكن فقط عندما يكون تناول الطعام غير كافٍ. يمكن وصف مكملات الكالسيوم وفيتامين "د"؛ للمساعدة في علاج مشاكل العظام. قد تساعد مكملات أحماض أوميغا 3 الدهنية من زيوت الأسماك، بعض الأشخاص المصابين بأمراض القلب. يمكن استخدام مكملات الحديد لعلاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد، لكن جميعها تكون تحت إشراف الطبيب، ووصفة طبية رسمية.

هل هناك عادات قد تُسبب نقصاً في العناصر الغذائية وقد تدفع إلى تناول المكملات الغذائية؟

ترتبط أنماط الأكل النباتية، والأطفال الذين يصعب إرضاؤهم في الطعام، واضطراب تناول الطعام، وفقدان الشهية العصبي، والشره العصبي، بنقص العناصر الغذائية.

ما هي المكملات الغذائية الموجودة في الصيدليات؟

تُخزّن معظم الصيدليات أوميغا 3، وزيت كبد سمك القد، والكالسيوم، والبروبيوتيك، وفيتامين "د"، وفيتامين "ج"، ومكملات غذائية دقيقة متعددة. يُباع زيت كبد سمك القد وأوميغا 3 على شكل حلوى جيلاتينية؛ نظراً لرائحة وطعم السمك، ليسهل على الأطفال تناولهما. أما الباقي، فيُباع على شكل شراب سائل، وبخاخات، وأقراص قابلة للذوبان، أو أقراص قابلة للمضغ.

ولإعطاء الجسم والطعام الذي تتناوله الوقت للقيام بوظائفهما، يجب إعطاء المكملات الغذائية لمدة ثلاثة أشهر متتالية، تليها فترة راحة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

هل يمكن أن تتداخل المكملات الغذائية مع الأدوية الموصوفة؟

قد تتفاعل المكملات الغذائية مع الأدوية الموصوفة، مما يمنع امتصاصها وإخراجها. هذا يؤدي إلى نقص أو زيادة الجرعة التي تحتاجينها. وهذا أهم سبب في ضرورة اتباع تعليمات طبيبك، والاعتماد على وصفته الطبية، قبل خلط الأدوية مع المكملات الغذائية للأطفال. التي قد تسبب الجرعات الكبيرة منها مشكلات صحية؛ مثل اضطراب المعدة والإسهال عند الأطفال.

مكملات غذائية طبيعية مفيدة للأطفال

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.