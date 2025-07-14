أذى نفسي يمتد حتى يكبر: 9 عواقب للصراخ في وجه طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 14 يوليو 2025 07:19 صباحاً - هناك أوقات تفقدين فيها صبرك مع طفلك وتصرخين بنبرة قاسية، فتذكري أن هذه ليست أفضل طريقة للتواصل مع طفلك، بل في المقابل قد تكون الأخطر، فوفقًا لموقع" raisingchildren" غالبًا ما يشعر الآباء بالإرهاق أو الغضب، مما يؤدي إلى ارتفاع أصواتهم.

على الرغم أن الطفل قد يبدو أكثر طاعة عند الصراخ عليه، إلا أن هذا يعد مؤقتًا ولن يُحسّن سلوك طفلك فقد يعتمد الأطفال بشكل كبير على والديهم في التعلم فإذا كان الغضب والعدوان المصاحب له، مثل الصراخ، جزءًا مما يعتبره الطفل "طبيعيًا" في أسرته، فإن سلوكه المستقبلي سينعكس على ذلك.

في المقابل ، يعد من المهم معرفة أن التوبيخ والصراخ المتكرر قد يكون لهما عواقب وخيمة على الأطفال، بما في ذلك ما يلي.

رفض الاستماع لوالديهم

يؤثر الصراخ على نمو الطفل بدلًا من توبيخه حاولي مناقشته-الصورة من موقع AdobeStock

إذا كنت تعتقدين أن الصراخ يجعل الأطفال أكثر طاعة واستعدادًا للاستماع لوالديهم، فيعد هذا افتراضًا خاطئًا تمامًا فعند الصراخ، يُنشّط الوالدان في الواقع جزءًا من دماغ الطفل المسؤول عن الدفاع والمقاومة فعندها، سيشعر الطفل بالخوف، أو سيقاوم، أو حتى يهرب وقد يؤثر هذا على نموه وبدلًا من توبيخه بنبرة قاسية، حاولي مناقشته عندما يرتكب خطأً ما.

ربما تودين التعرف ما هي مخاطر الصراخ في وجه الطفل لإخافته؟

الشعور بانعدام القيمة

قد يشعر الوالدان أن الصراخ على أطفالهم يزيد من احترامهم لك. ففي الواقع، يشعر الأطفال الذين يُصرخ عليهم كثيرًا بعدم قيمتهم.

كبشر، يرغب الأطفال بطبيعتهم في أن يكونوا محبوبين ومُقدّرين، وخاصةً من أقرب الناس إليهم، وخاصةً والديهم.

لذلك، فإن خطر الصراخ المُفرط قد يُعيق نمو طفلك الصغير وتطوره وقد تكون العواقب المحتملة على الأطفال الذين يتعرضون للصراخ بشكل متكرر مماثلة لآثار التنمر فإذا كان الآباء لا يريدون أن يعاني أطفالهم من ضعف في النمو والتطور، فمن الأفضل التوقف عن عادة الصراخ عند ارتكابهم خطأً.

توتر العلاقة بين الوالدين والطفل

من المخاطر الأخرى للصراخ على الأطفال بكثرة أنه قد يُوتر العلاقة بينهما فنتيجةً لذلك، قد يشعر الأطفال بالحزن والإحراج وعدم الحب فليس من المستغرب أن الأطفال لا يرغبون في التقرب من والديهم بعد الآن بسبب تعرضهم للتوبيخ أو الصراخ عليهم كثيرًا فقد يضعف الصراخ المتكرر الرابطة بين الوالدين والأبناء؛ لأنه قد يشعرهم بسوء الفهم، من قِبل والديهم وقد يؤثر هذا الضعف في الرابطة بشكل كبير على علاقات الأطفال الاجتماعية في مراحل لاحقة من حياتهم قد يواجه الأبناء البالغون صعوبة في بناء علاقات وثيقة والحفاظ عليها، أو قد ينخرطون بشكل متكرر في علاقات غير صحية.

الإصابة بالاكتئاب

بالإضافة إلى جعل الأطفال يشعرون بالأذى أو الخوف أو الحزن، فإن الصراخ وغيره من أشكال الإساءة اللفظية قد يُسبب مشاكل نفسية أعمق تستمر حتى مرحلة البلوغ.

في دراسةٍ تتبعت زيادة المشاكل السلوكية لدى الأطفال في سن الثالثة عشرة الذين تعرضوا للصراخ بشكل متكرر، وجد الباحثون أيضًا زيادةً في أعراض الاكتئاب.

علاوةً على ذلك، أظهرت دراساتٌ أخرى عديدة وجود صلة بين الإساءة العاطفية والاكتئاب والقلق. يمكن أن تُفاقم هذه الأعراض السلوك، بل وتتطور إلى إيذاء النفس.

ضعف الصحة البدنية

يُمكن أن يُؤدي ارتفاع مستوى الكورتيزول إلى تثبيط جهاز المناعة-الصورة من موقع Freepik

يمكن أن يُسبب الإجهاد المزمن، المعروف غالبًا بالإجهاد السام، آثارًا ضارة طويلة الأمد على الجسم ومع مرور الوقت، يُمكن أن يُؤدي ارتفاع مستوى الكورتيزول إلى تثبيط جهاز المناعة واستجابة الجسم الالتهابية، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

يُصبح الأطفال المُعرّضون لهذا النوع من الإجهاد أكثر عُرضةً لخطر الإصابة بمضاعفات صحية مُختلفة في مرحلة البلوغ، مثل أمراض القلب، ومرض الانسداد الرئوي، والسرطان، والربو، وأمراض المناعة الذاتية.

عدم احترام الوالدين

غالبًا ما يكون الشعور بعدم التقدير وعدم الحب نتيجةً لصراخ وتوبيخ والديهم المتكرر كما يمكن أن تنشأ مخاطر الصراخ على الأطفال من عدم احترام الوالدين لأطفالهم.

نتيجةً لذلك، يصبح الأطفال غير قادرين على إظهار الاحترام لوالديهم.

بناء سلوك عدواني

يمكن أن يكون لمخاطر الصراخ على الأطفال آثارٌ طويلة المدى على شخصياتهم فإن الأطفال الذين يتعرضون للصراخ المتكرر من والديهم قد يقلدون هذه السلوكيات في مرحلة البلوغ وقد يجعل هذا يكبرون ليصبحوا أكثر عدوانيةً جسديًا ولفظيًا.

يعود ذلك إلى أن الأطفال، منذ الصغر، يعتادون على رؤية الإساءة الجسدية أو اللفظية من والديهم كوسيلة لحل المشاكل.

انخفاض ثقة الطفل بنفسه

من المخاطر الأخرى للصراخ على الطفل، والتي يجب الانتباه إليها، أنه قد يُفقده ثقته بنفسه وقد يحدث هذا إذا تبع الصراخ كلمات جارحة أو مهينة نتيجةً لذلك، يعيش الطفل في قلق وريبة، وعلى الوالدين بذل جهودٍ مُتعددة لاستعادة ثقة طفلهم بنفسه في هذه الحالة، وإذا اشتد الأمر فإن الأطفال الذين تعرضوا للصراخ المتكرر من قِبل والديهم في طفولتهم يكونون عُرضةً لخطر الإصابة باضطرابات سلوكية واكتئاب نتيجةً لصدمات الطفولة.

انطواء الأطفال

قد يُشعر الصراخ على الطفل باصابته بأعراض الاكتئاب وانعدام الأمان، مما قد يُؤدي إلى إصابته بأعراض الانطواء ويُصعّب عليه التواصل.

في النهاية، قد يُصبح الطفل أكثر حذرًا وترددًا في التحدث عن مشاكله أو مشاعره خوفًا من رد فعلٍ مُماثل في المُستقبل.

إذا كان الطفل منعزلاً، فقد يكون من الصعب على الوالدين فهم مشاعر طفلهم أو أي ظروف تنشأ.

الصدمة طويلة الأمد

عادة الصراخ أو توبيخ الأطفال قد تُسبب آثارًا صادمة طويلة الأمد على نموهم العاطفي والنفسي ويؤثر هذا النوع من الصدمات على تقدير الطفل لذاته، وثقته بنفسه، وعلاقاته الاجتماعية المستقبلية.

على الجانب الآخر الأطفال الذين يتعرضون بشكل متكرر لهذه الأشكال من المعاملة غير الداعمة قد يُصابون بمشاكل مثل القلق، والاكتئاب، أو المشاكل السلوكية.

لذا إذا صرخت على طفلك، فمن المهم اتخاذ خطوات فورية لمعالجة الموقف وتحسين علاقتك به. إليك بعض الطرق للقيام بذلك:

اعتذري بصدق.

اشرحي لطفلك أن الصراخ ليس مقبولًا.

تحدثي معه بلطف.

عانقيه.

اقضِي وقتًا معه.

قد يهمكِ الاطلاع على أفضل الطرق لتوبيخ الطفل

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.