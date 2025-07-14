شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس السكر.. سبب لا تتوقعه لتسوس الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

مثلما تعد صحتك النفسية والجسدية من أهم الأولويات، هناك أمر آخر بالغ الأهمية، ألا وهو صحة الفم، تظهر دراسات عديدة أن سوء العناية بالفم يؤدي إلى أمراضٍ عديدة، بل قد يسبب مشاكلَ قلبية وعائية، وسرطان البنكرياس، بالإضافة إلى بعض الأمراض الأخرى، لذلك من المهم جدًا اتخاذ أفضل الاحتياطات اللازمة لنظافة الفم، وفقا لموقع تايمز ناو.

１. تجنّب شراء الفيتامينات الصمغية

تشير التقارير إلى أنها تُلحق الضرر بمينا الأسنان، لذا يُفضّل الحدّ من استهلاكها وتنظيف الأسنان بالفرشاة مباشرةً بعد تناولها.

2. سيلان اللعاب على الوسادة أو ملاءات السرير الملتوية أو الشخير

حدوث تلك الحالات في أي عمر يعني أن التدخل مطلوب من قبل طبيب أسنان مجرى الهواء ومعالج وظائف العضلات (نعم، إنه أمر خطير إلى هذه الدرجة)، حيث قد تكون أحد أعراض انقطاع النفس الانسدادي النومي.

3. رائحة الفم الكريهة تنتج رائحة الفم الكريهة عن خلل فى ميكروبيوم الفم

٤. السبب الرئيسي لتسوس الأسنان

ليس كما نعتقد، نادرًا ما يكون السكر، بل التنفس عبر الفم.

٥. استخدام خيط تنظيف الأسنان

لتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأمراض القلب والسكتة الدماغية، هذا هو مدى فعالية استخدام خيط تنظيف الأسنان.

٦.الصودا

الصودا العادية أكثر حمضية من المياه الغازية الدايت (وكلاهما سيئان لأسنانك)

العلاقة بين تسوس الاسنان والتنفس من الفم

يقول أطباء الأسنان إن التنفس من الفم يؤدي إلى جفاف اللعاب، ما يُقلل من فعاليته في حماية الأسنان من البكتيريا.

فاللعاب يحتوي على إنزيمات طبيعية تُوازن الأحماض وتُزيل بقايا الطعام، كما يُساعد في إعادة تمعدن مينا الأسنان. وعندما يُجفف الفم، تُصبح البيئة مناسبة تمامًا لنمو البكتيريا المُسببة للتسوس.

طرق منع تسوس أسنان الطفل

من الأفضل منع حدوث تسوس الأسنان إليك كيفية منع التسوس:

* غسيل الأسنان وتنظيفها بالفرشاة ومعجون الأسنان واستخدم خيط الأسنان يوميا.

* تجنب تناول المشروبات السكرية والعصائر خاصة بين الوجبات.

* تجنب تقديم الوجبات الخفيفة اللزجة أو الشوكولاتة التي تلتصق بالأسنان وتبقى لفترة طويلة.



