شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها تسوس الأسنان وتناول الحديد.. 13 سببا للشعور بطعم "الدم" فى فمك والان مع تفاصيل الخبر

في بعض الأحيان قد يشعر البعض بطعم يشبه الدم في فمهم، وقد يرجع ذلك لعدد من الأسباب المحتملة، بما في ذلك بعض الأدوية، وجراحة الأذن، والالتهابات مثل كوفيد-19، ومكملات الحديد لعلاج فقر الدم، والحمل.

ووفقا لموقع "Health" الطبي، من الشائع تذوق الدم أثناء الجري، والذي قد يكون نتيجةً لتحلل خلايا الدم الحمراء.

13 سببا لتذوق طعم الدم1 إهمال صحة الفم

قد يؤدي إهمال صحة الفم إلى رائحة الفم الكريهة، وتسوس الأسنان، وحتى طعم الدم في الفم، وقد يُصاب الشخص بالتهاب أو انكماش في أنسجة اللثة، وهو ما يُسمى التهاب اللثة أو التهاب دواعم السن، كذلك قد يسبب التشريح المتغير لأنسجة الفم المصاحب لهذه الأمراض طعمًا معدنيًا في الفم.

قد تُسبب ممارسة الرياضة الشعور بطعم الدم في الفم دون وجود دم، قد يكون هذا مرتبطًا بتحلل خلايا الدم الحمراء، مما يُطلق كميات صغيرة من الحديد في الرئتين، كما قد تُسبب المناطق المتهيجة في الفم أو الأنف أو الحلق طعمًا معدنيًا في الفم إذا كنت تمارس الرياضة وتتنفس بصعوبة.

3. العدوى

يُعد فقدان حاسة التذوق أحد الأعراض الشائعة لمرض كوفيد، ويعد السبب الدقيق وراء معاناة بعض الأشخاص من هذه الأعراض غير مفهوم تمامًا، ومن غير المرجح أيضًا أن تكون أثرًا جانبيًا دائمًا، وصرّح الباحثون بأن الطعم المعدني اختفى بعد حوالي أسبوعين من ملاحظته لأول مرة.

4. الأدوية والفيتامينات

من المحتمل أن يكون دواءٌ بدأتَ بتناوله مؤخرًا مسؤولًا عن الشعور بطعم الدم في فمك، مثل المضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب ومضادات الفطريات، كذلك أدوية ضغط الدم وأدوية السكر، وقد تُسبب المكملات الغذائية، وخاصةً تلك التي تحتوي على معادن ثقيلة أو حديد، طعمًا معدنيًا.

5. صدمة خفيفة في الفم

قد تشعر بطعم معدني في فمك إذا كنت تنزف بالفعل، وقد تؤدي الصدمات الخفيفة في الفم، مثل عضّ الجزء الداخلي من خديك عن طريق الخطأ أو تناول أطعمة مقرمشة، إلى نزيف مجهري، ويحدث هذا إذا كانت هناك جروح طفيفة دون ألم.

6. بعض الأطعمة

تناول بعض الأطعمة الغنية بالحديد (وخاصةً بكميات كبيرة) قد يُسبب طعمًا معدنيًا في الفم، مثل الأطعمة اللحوم الحمراء، والمحار، والصنوبر.

7. اضطرابات الجهاز العصبي المركزي

قد يشير طعم الدم في فمك أحيانًا إلى اضطرابات الجهاز العصبي المركزي، مثل شلل بيل والخرف، أما الطعم المعدني، فقد يكون نتيجة ضعف الإشارات الصادرة عن خلل وظيفي في الدماغ.

8. صحة الأذن

أظهرت الأبحاث أن فقدان حاسة التذوق، قد يكون أحد الآثار الجانبية لجراحة الأذن الوسطى وأنابيب الأذن لدى الأشخاص المصابين بالتهابات الأذن المزمنة، وقد ينتج فقدان حاسة التذوق عن تلف في حبل الطبلة، وهو عصب قحفي يتحكم في حاسة التذوق.

9. صحة الأمعاء

قد تؤثر بعض أمراض الجهاز الهضمي على حاسة التذوق، وقد تشعر بطعم معدني إذا كنت تعاني من مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، أو ارتجاع الحمض، ويتسبب ارتجاع الحمض في ارتداد حمض المعدة عبر المريء، مما قد يسبب طعمًا معدنيًا.

10. الحمل

يُعدّ الحمل من أكثر أسباب الطعم المعدني شيوعًا في الفم، ويعود ذلك غالبًا إلى التغيرات الهرمونية التي تحدث خلال هذه الفترة، وقد تكون بعض هذه التغيرات دائمة، لكن الطعم المعدني عادةً ما يزول من تلقاء نفسه.

11. التعرض للمواد الكيميائية

قد يسبب التعرض للمواد الكيميائية اضطرابًا في حاسة التذوق، وقد أظهرت الأبحاث أن الزرنيخ غير العضوي والزئبق العضوي قد يُسببان طعمًا معدنيًا، و غالبًا ما يوجد الزرنيخ غير العضوي في المبيدات الحشرية.

12. العلاج الكيميائي والإشعاعي

تشير بعض الأدلة إلى أن الطعم المعدني في الفم شائع لدى مرضى السرطان، و قد يُبلغ الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي والإشعاعي عن تذوق دم في أفواههم.

13. صحة الأنف

للرائحة تأثير قوي على حاسة التذوق، و يمكن أن تؤثر التهابات الجيوب الأنفية ونزلات البرد والحساسية على حاسة الشم، مما قد يؤثر على حاسة التذوق لديك ويمنحها طعمًا معدنيًا.

العلاج والوقاية

تتضمن طرق منع تذوق الدم في الفم ما يلي:

تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين على الأقل يوميًا وبعد الوجبات

مضغ العلكة أو مص النعناع

شرب كميات كبيرة من الماء

عدم التدخين

متى يجب طلب الإستشارة الطبية؟

لا تتجاهل تذوق الدم في فمك، حتى لو لم تكن تعتقد أن السبب الكامن وراءه خطير، لأنه من المحتمل أن تظهر عليك أعراض أخرى جديدة أو غير عادية إذا كنت تعاني من طعم معدني في فمك بسبب مشكلة خطيرة، لذلك توجه للطبيب إذا استمر الطعم المعدني أو ترافق مع أعراض أخرى.