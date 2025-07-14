شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا يجب دهان الزيوت على بشرة الطفل فى الصيف؟.. استشارى توضح البدائل والان مع تفاصيل الخبر

في الأجواء الحارة، تصبح العناية ببشرة الأطفال أمرًا حتميا، فمع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرّق، تخطئ بعض الأمهات بترطيب البشرة بالزيوت الطبيعية، واوضحت الدكتورة نهال الرفاعي أستاذ طب الاطفال جامعة القاهرة ، أنه لابد من اختيار المستحضرات الملائمة للجلد، فهل تُعد الزيوت خيارًا مناسبًا في الصيف؟.

حين تصبح الزيوت غير ملائمة للبشرة

رغم ما تحمله الزيوت الطبيعية من خصائص مغذية، مثل ترطيب البشرة وتوحيد لونها وتعزيز نعومتها، إلا أن استخدامها في فصل الصيف قد يؤدي إلى نتائج غير جيدة . الزيوت الكثيفة، خاصة عند وضعها على الجلد في أجواء حارة، تسد المسام وتعوق تهوية البشرة، مما يتسبب في احتباس العرق وتكوّن الحبوب والبثور. وفي بعض الحالات، خاصة عند وضع الزيوت على فروة الرأس، قد تظهر التهابات فطرية أو بكتيرية نتيجة تراكم الرطوبة تحت طبقة الزيت.مثل زيت الزيتون واللوز.

مضاعفات

إغلاق المسام الناتج عن الزيوت قد لا يتوقف عند ظهور التهيّج، بل يمتد إلى اضطراب في وظيفة الجلد الطبيعية، فاحتباس العرق داخل الجلد يؤدي إلى إحساس دائم بالحرقة والحرارة، ويُضعف قدرة البشرة على التخلّص من السموم. كما أن بعض الزيوت قد تُشكّل بيئة ملائمة لتكاثر الميكروبات، خاصة في ثنايا الجلد أو تحت الشعر الكثيف، مما يعرض الطفل للعدوى الجلدية الفطرية والبكتيريا وغيرها ، يمكن ان تظهر الحبوب والبثور بشكل واضح فقد تتحول إلى الدمامل.

البدائل المناسبة لبشرة آمنة

تُعد الزيوت الخفيفة المُخصصة للأطفال الخيار الأمثل خلال فصل الصيف، إذ تتميز بسرعة امتصاصها وقلة تأثيرها على التهوية الطبيعية للبشرة. ويُفضّل اختيار منتجات مُخصصة لفصل الصيف، خالية من العطور الثقيلة أو المواد الحافظة القوية. ومن الوسائل الوقائية الفعالة أيضًا استخدام واقٍ شمسي آمن للأطفال، بدلًا من الكريمات الثقيلة أو المعطّرة، فهو لا يسبب انسداد المسام ويوفر حماية من الأشعة الضارة.

تجنّب المستحضرات غير الملائمة

ينبغي الابتعاد عن الكريمات ذات القوام الدهني، كما يُنصح بتجنّب المنتجات التي تحتوي على الكورتيزون أو غيره من المركبات الكيميائية القوية، او مراهم بها مضادات حيوية، أو عطور كذلك، فإن الكريمات المعطّرة تُعد من المسببات الشائعة للحساسية الجلدية لدى الأطفال، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

خطوات يومية للعناية السليمة

تشمل العناية المثلى في الصيف استخدام ملابس فاتحة واسعه قطنية ناعمة تُساعد على التهوية، والحرص على غسل الجلد بماء فاتر. ويُفضّل ترطيب البشرة بعد الاستحمام باستخدام مستحضر خفيف وخالٍ من الدهون، او من خلال زيوت البشرة المخصصة للأطفال ذات القوام الخفيف جدا، ولا يفضل ابدا استخدام بودرة الأطفال.