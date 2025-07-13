كيف تحافظين على صحة طفلك حديث الولادة وحتى 5 سنوات أثناء الصيف؟ 

علامات شعور طفلك بحرارة الجو

طفل يشعر بالكسل والخمول بسبب حرارة الجو

ارتفاع درجة حرارة جسمه، وفي هذه الحالة قومي بالتحقق من درجة حرارة العنق.

احمرار الوجه بدرجة كبيرة، والخمول عند الطفل من علامات الشعور بالحرارة.

تنفس الطفل السريع، كما يكون الطفل منفعلاً قليلاً حالة شعوره بارتفاع درجة الحرارة.

تعرق الطفل من مناطق الرأس، والقدمين، واليدين، والرقبة، وعليك الاستجابة السريعة لتجنب إصابته بالحمى.

يُنصح الأمهات بعدم خروج الطفل حديثي الولادة من المنزل في وقت الظهيرة، منعاً للإصابة بضربات الشمس.

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يوليو 2025 10:19 صباحاً - فصل الصيف من الفصول الصعبة على المولود حديثي الولادة والطفل في سنواته الأولى؛ نظراً لصعوبة التأقلم على الحرارة المرتفعة، بجانب عدم قدرة الطفل على التعبير عن معاناته، لهذا لا بد من توجيه عناية كبيرة للطفل، وانتقاء أنواع محددة من الأطعمة، بجانب اختيارات خاصة للملابس تتناسب وحرارة الجو.المعروف أن الأطفال يفقدون الكثير من السوائل والأملاح في الصيف بمعدل أسرع من البالغين، بسبب كثرة التعرق، مما يزيد من خطر إصابتهم بالجفاف، لهذا فإن عدم اهتمام الأمهات بصحة صغارهن في الطقس الحار يعرض صحتهم للأضرار.اللقاء والدكتور إبراهيم شكري أستاذ طب الأطفال؛ لشرح طرق المحافظة عل، مع توضيح لبعض النصائح للأم.

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قواعد عامة لصحة المولود في الصيف:

طفل سعيد يرتدي ملابس قطنية خفيفة

تجنب التنزه أو النزول في الذروة (من 10 صباحاً حتى 4 مساءً)، حيث تكون الشمس في أشد درجاتها. انتقاء ملابس المولود؛ لحماية بشرة الطفل من أشعة الشمس والتهوية الجيدة، وأن تكون ناعمةً وخفيفةً، ومن الأقمشة القطنية. استخدام واقي الشمس، قبل الخروج من المنزل بنصف ساعة على الأقل، وتجديده كل ساعتين، خاصةً إذا كان الطفل يسبح معك أو يتعرق. الحفاظ على رطوبة الجسم، عن طريق زيادة عدد مرات الرضاعة، أو إعطاء الطفل الماء إذا كان أكبر من 6 أشهر. تهوية المنزل بانتظام لتجديد الهواء وتجنب تراكم الميكروبات، مع تغيير الحفاضات بانتظام. استخدام مرطب مناسب؛ لتجنب التهابات الجلد والحفاظ على نظافة الطفل، وحماية بشرته من الجفاف. استشارة الطبيب، إذا ظهرت أي علامات غير طبيعية على الطفل، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو الطفح الجلدي. تجنب ترك الطفل في السيارة، خاصة في الأجواء الحارة، حيث يمكن أن ارتفاع درجة الحرارة بسرعة. تقديم الفواكه الصيفية الطازجة، مثل البطيخ، لترطيب الجسم وتزويده بالفيتامينات. تجنب الأنشطة البدنية الشاقة، خاصة في الأجواء الحارة، لتجنب الإرهاق والجفاف.

الاهتمام بملابس الطفل

طفل يستمتع بالملابس الخفيفة

في فصل الصيف كثيراً ما تكون بسبب ارتداء الطفل للكثير من طبقات الملابس، ونزول العرق يساعد على تقليل درجة حرارة الجسم الشديدة، في هذه الحالة يكون ارتداء كل من قبعة الرأس والجوارب خطأ كبير، لأنها تعوق عملية التعرق التي يقوم بها الجسم.يعد الحل الأمثل لنوع الملابس، مع ضرورة التحقق من درجة حرارة الغرفة، ولا تقومي بتغطيته أثناء النوم، ويكفي غطاء قطني خفيف، ومن الأفضل أن يرتدي الطفل فانلة داخلية قطنية بدون أكمام؛ فهي من أهم ملابس المولود في الصيف، ثم يمكن أن يرتدي قميصاً قطنياً، وسروالاً قصيراً.، لطيفة على جسم الطفل؛ وتجنبي إلباسه للقطع التي تحتوي على أكمام طويلة، وأزرار، وملابس طويلة الرقبة، خاصة وقت النوم.

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أبرز أعراض ضربة الشمس

طفل نائم بهدوء

ارتفاع حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية أو أكثر.

احمرار البشرة.

الصداع.

الدوخة.

الغثيان.

الربو وأمراض القلب.

ارتفاع درجة حرارة الطقس يؤدي إلى تفاقم بعض المشكلات الصحية المزمنة.

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طفلة وكوب من اللبن البارد

تقديم المشروبات الصحية للطفل، مثل الماء والعصائر الطبيعية، للحفاظ على ترطيب جسده وحمايته من الجفاف.

اختيار قطع ملابس خفيفة وواسعة وفاتحة اللون ومصنوعة من القطن للطفل.

عدم تعريض الطفل لأشعة الشمس بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الرابعة مساءً.

دهن بشرة الطفل بالكريم الواقي للشمس قبل الخروج من المنزل بـ15 دقيقة، لحمايته من الحروق، وتحميم الطفل بالماء البارد.

إدراج الأطعمة الصحية في وجبات الطفل اليومية، مثل الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

استشارة الطبيب فور ظهور أي أعراض غريبة على الطفل، مع حماية بشرة الطفل من أشعة الشمس الضارة باستخدام الاحتياطات اللازمة.

الحرص على ترطيب جسم الطفل بشرب كميات كافية من الماء أو الحليب، وتجنب تعريضه المباشر للشمس، خاصة في أوقات الذروة.

تهوية المنزل باستمرار، وتغيير الحفاضات بانتظام لتجنب التهابات الجلد.

*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.