ماذا يحتاج جسم الطفل كل يوم؟ 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 يوليو 2025 10:19 صباحاً - بالتأكيد سمعت عن اتباع نظام غذائي متوازن. ولكن، ما هو التوازن؟ إن التأكد من معرفة العناصر الغذائية المناسبة للأطفال، وضمان حصولهم عليها، سيساعد أطفالكم على التعلم والنمو والتطور. بالنسبة للكثيرين، يقتصر هذا على الرضاعة الطبيعية أو الحليب الصناعي في مرحلة الطفولة، متبوعاً باتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن في سنوات الطفولة المبكرة وما بعدها. أما بالنسبة للأطفال الذين يعانون من صعوبة في اختيار الطعام أو مشاكل صحية تؤثر على قدرتهم على تناول الطعام أو استخدامه، فقد تكون المكملات الغذائية - أو حتى أنبوب التغذية - ضرورية للحفاظ على تغذية جيدة. إليكِ العناصر الغذائية التسعة التي يجب أن يحصل عليها كل طفل يومياً، كما يضع الأطباء والاختصاصيون فوائد أخرى

قدمي له البروتين يومياً:

قدمي له البروتين يومياً



يساعد البروتين جسم الطفل على بناء الخلايا، وتحويل الطعام إلى طاقة، ومكافحة العدوى عند الأطفال، ونقل الأكسجين. تشمل الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من البروتين ما يلي:

لحمة: يقدم اللحم فوائد غذائية كبيرة للأطفال، وخاصة أنه يدعم النمو والتطور والصحة العامة إنه مصدر جيد للعناصر الغذائية الأساسية مثل البروتين والحديد والزنك وفيتامين ب12، وهي ضرورية لنمو العضلات ووظائف المخ ونظام المناعة القوي.

الدواجن: يُحسّن محتوى الفوسفور في الدجاج وظائف الجهاز العصبي المركزي، ويُعزز تكوين العظام والأسنان لدى الأطفال. وبالمثل، يُعزز الزنك جهاز المناعة لدى الأطفال الضروري لمحاربة الأمراض. هناك العديد من الفوائد الصحية لإضافة الدجاج إلى النظام الغذائي للأطفال من جميع الفئات العمرية.

السمك: بشكل عام، تعتبر الأسماك خياراً صحياً أكثر من الدجاج بسبب تركيزها العالي من أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تُعتبر دهوناً صحية على النقيض من الدهون المشبعة الخطيرة الموجودة في اللحوم.

البيض: يحتوي البيض المسلوق على لوتين وزيكسانثين وهي مضادات أكسدة لها فوائد كبيرة لصحة العين. تُشير الدراسات إلى أن استهلاك كميات كافية من هذه العناصر الغذائية يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر إعتام عدسة العين والضمور البقعي، وهي اضطرابات شائعة في العين.

المكسرات: تحتوي المكسرات على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجسم والدهون الصحية الأحادية (غير المشبعة والبروتينات والألياف التي تساعد على النمو والتطور الإدراكي. وهناك الكثير من المكسرات تحتوي على كمية جيدة من دهون أوميغا 3 المفيدة لنشاط المخ.

الفول: في الواقع يعد الفول من الأطعمة التي لا يُفضل إدخالها للنظام الغذائي للطفل قبل السنة الأولى من عمر الطفل. قد يؤدي تقديم الفول للأطفال الرضع في سن مبكرة إلى عدد من الآثار الجانبية، ومنها الآتي: عسر الهضم.

قدمي له الدهون يومياً:

تُعدّ الدهون مصدراً رائعاً للطاقة للأطفال، ويتم تخزينها بسهولة في أجسامهم. كما أنها مهمة لمساعدة الجسم على الاستفادة من بعض العناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها بشكل صحيح. تشمل الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الدهون ما يلي:

منتجات الألبان كاملة الدسم: يعتمد تقدير نوع الحليب الأفضل على عدد من العوامل، فالأطفال الذين يرتفع لديهم الكولسترول على سبيل المثال يجب عليهم شرب الحليب منزوع الدسم، أما ا الأصحاء فالأفضل بالنسبة لهم تناول الحليب كامل الدسم لأنه يحتوي على نسبة أعلى من العناصر المغذية.

زيوت الطهي: تُحسن زيوت الطهي وظائف الدماغ والجهاز العصبي، حيث ترتبطت المواد الكيميائية الموجودة في الزيت، وخاصة الكيتونات بتقليل أعراض أمراض الدماغ.

المكسرات: تعتبر المكسرات مصدراً غنياً بالبروتينات والدهون الصحية والألياف، وهي تعتبر أساسية لنمو الأطفال وتطورهم البدني والعقلي. تتنوع أنواع المكسرات وتشمل اللوز والفستق والجوز والبندق والكاجو وغيرها، وكل منها يحمل مجموعةً فريدةً من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الأطفال.

قدمي له الكربوهيدرات يومياً:

قدمي له الكربوهيدرات يومياً



مع أن أحدث صيحة في النظام الغذائي هي "التقليل من الكربوهيدرات"، إلا أنها في الواقع أهم مصدر للطاقة في الجسم. فهي تساعد جسم الطفل على استخدام الدهون والبروتين لبناء وإصلاح الأنسجة في جسم الطفل. تتوفر الكربوهيدرات بأشكال مختلفة (سكريات، نشويات، وألياف)، ولكن ينبغي على الأطفال تناول المزيد من النشويات والألياف وتقليل السكر. تشمل الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الكربوهيدرات ما يلي:

الخبز: يحتوي الخبز على الفيتامينات والمعادن والعناصر المغذية المهمة لنمو الطفل وصحة جسمه وذهنه، ما يساعد على تنشيط الدورة الدموية، وإمداده بالطاقة وانتظام مستويات السكر في الدم.. كما أن الخبز من أسهل خيارات الإفطار والعشاء للأطفال، وأكثرها تفضيلاً لديهم، إذ يستمتعون بمذاقه وسهولة تناوله وبلعه

الحبوب: تُعتبر الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة اختيارات جيدة لحمية مغذية. وتُعد الحبوب الكاملة مصدراً جيداً للألياف والفيتامينات والمعادن والعناصر المغذية الأخرى. تساعد الأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة على التحكم في مستويات الكوليسترول والوزن وضغط الدم.

الأرز: أفضل سن للبدء في حالته الطبيعية لا يحتوي الأرز على الغلوتين، ويمكن البدء في إدراجه في تغذية الطفل ابتداءً من عمر 6 أشهر. يُعد من الأطعمة الصلبة الأولى التي يوصى بها، وذلك لسهولة الهصم وانخفاض خطر الحساسية.

المعكرونة: تحتوي على الفيتامينات والمعادن المفيدة، مثل فيتامين أ، والحديد، والنحاس، وحمض الفوليك، وفيتامينات ب. دعم صحة الجهاز المناعي وصحة الدم وصحة الجهاز العصبي. المساعدة على المحافظة على الوزن المثالي للطفل لاحتوائها على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية.

البطاطس: تقدم الدراسات أدلة على أن البطاطس المسلوقة لها دور كبير في مساعدة الجهاز الهضمي، والسبب أنها تحتوي على معدل مرتفع من الألياف الغذائية اللينة، والمفيدة في الهضم، ولذلك ينصح بها الأطباء للأطفال في بداية التغذية، حيث تُجنبهم العديد من مشاكل الهضم، والحفاظ على صحة وعمل هذا الجهاز.

قدمي الأغذية الغنية بالحديد لطفلك يومياً:

يُعدّ الحديد ضرورياً لبناء دم صحيّ يحمل الأكسجين إلى خلايا الجسم. من الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الحديد:

الكبد: هناك فوائد عديدة لتناول الكبد للأطفال، مثل: تقوية المناعة: إذ إن الزنك الموجود بالكبد يساعد على تقوية الجهاز المناعي ضد الأمراض المعدية. الوقاية من الأنيميا: الأطفال عرضة للإصابة بالأنيميا لأنهم غالباً لا يلتزمون بحمية غذائية صحية، وقد يساعد تناول الكبد على وقايتهم منها.

المحار: من المهم بشكل خاص ألا يتناول الأطفال الصغار المحار النيء تحت أي ظرف من الظروف. فهم معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بمضاعفات التسمم الغذائي عند الأطفال، لذا فالوقاية خير من العلاج.

الحبوب المدعمة بالحديد: يساعد الحديد على نقل الأكسجين من الرئتين إلى بقية الجسم، كما يساعد العضلات على تخزين الأكسجين واستخدامه. وإذا كان نظام طفلك الغذائي يفتقر إلى الحديد، فإنه قد يُصاب بنقص الحديد.

قدمي لطفلك المواد الغنية بالكالسيوم يومياً:

قدمي لطفلك المواد الغنية بالكالسيوم يومياً



يُعدّ الكالسيوم ضرورياً لبناء عظام وأسنان صحية للطفل. كما أنه مهم لتخثر الدم ولوظائف الأعصاب والعضلات والقلب. تشمل الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الكالسيوم ما يلي:

الأجبان: الجبن مصنوع من الحليب، وبالتالي يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية. فيتامين د: ضروري لامتصاص الكالسيوم بالشكل الصحيح. يساعد الكالسيوم مع فيتامين د في نمو الهيكل العظمي للطفل. فيتامين ب 12: يلعب دوراً في العديد من العمليات البيوكيميائية المهمة للنمو.

الآيس كريم: وهو مصدر جيد لفيتامين (أ)، الثيامين، النياسين وفيتامين E. ويعد آيس كريم الفواكه مصدراً ممتازاً لفيتامين (ج). يمكن للأطفال فوق سن اثني عشر شهراً تناول الآيس كريم بأمان، كذلك الأطفال الذين سبق لهم وتناولوا كوباً كاملاً من الحليب كامل الدسم ولم تظهر عليهم أي أعراض غير مستحبة.

صفار البيض: يلعب دوراً كبيراً في نمو المخ لدى الرضع وتعزيز تطورهم العقلي، مما يجعلهم يتحدثون مبكراً عند تناوله. وأكد أن الأم تستطيع إدراج البيض في النظام الغذائي اليومي للرضيع، عندما يبلغ من العمر 6 أشهر، لأن تناول الأطعمة الصلبة آمن في هذا السن.

البروكلي: يساعد هذا النوع من الخضروات في الحفاظ على صحة الجلد، فهو غني بمضادات الأكسدة وفيتامين C والمعادن مثل النحاس والزنك. وله تأثير وقائي ضد الأمراض الجلدية والالتهابات. كما أنه يدعم السطوع الطبيعي للبشرة ويحافظ على شبابها ويؤخر الشيخوخة.

السبانخ: يمكن تقديم السبانخ للأطفال من عمر 6 إلى 7 أشهر. ومع ذلك، ونظراً لاحتوائها على الأكسالات والنترات، يرى بعض أطباء الأطفال أن الفترة من 8 إلى 10 أشهر هي الوقت الأمثل لتقديمها. يمكنكِ الانتظار حتى يُكمل طفلكِ 8 أشهر لمزيد من الأمان.

قدمي لطفلك الألياف يومياً:

تساعد الألياف على تنظيم حركة الأمعاء لدى الطفل. كما أنها تلعب دوراً في تقليل احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسرطان في مراحل لاحقة من الحياة. تشمل الأطعمة الغنية بالألياف ما يلي:

الفاصوليا الحمراء: فهي تُحسن وظيفة الحاجز المعوي، وتزيد عدد البكتيريا المفيدة التي تتغذى على النشا المقاوم الذي تحتوي عليه الفاصوليا، كما أنها غنية بالألياف التي تُعزز صحة الجهاز الهضمي، وتحمي من الإصابة بالكثير من مشاكله مثل الإمساك

البذور: أشارت الدراسات إلى أن بذور الكتان توفر للأطفال حماية كبيرة ضد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عند الطفل، ويرجع السبب إلى أحماض أوميجا 3 التي تتميز بها. وكشفت أن أحماض أوميجا 3 تساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية عند الأطفال، عن طريق خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم.

قدمي لطفلك فيتامين أ يومياً:

يُفيد فيتامين أ الأطفال والبالغين على حد سواء، فهو يُساعد على النمو، ويُساعد العينين على التأقلم مع الإضاءة الخافتة والساطعة، ويُحافظ على صحة البشرة، ويُساعد على الوقاية من العدوى. تشمل الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من فيتامين أ ما يلي:

الجزر: هو من الأطعمة التي لا غنى عنها في وجبات طفلك لأنه يمنحه العديد من الفوائد التي تجعل حالته الجسدية والصحية أفضل بكثير كالتالي: يقوي مناعة صغيرك لأنه غني فيتامين سي ومضادات الأكسدة. يساهم في تقوية عظام طفلك وحمايته من الهشاشة. يحمي صغيرك من الإصابة بالسكري.

البطاطا الحلوة: تساهم في نمو الطفل بشكل سليم. - تساعد في تقوية جهازه العصبي، لأنها تحتوي على حمض الفوليك وفيتامين ب. - تعمل على تعزيز قدرات جهازه الهضمي، لأنها غنية بالألياف الغذائية. - تمنع حدوث الإصابة بالأنيميا وفقر الدم.

القرع: من فوائد القرع للرضع أنه يساعد في عملية الهضم، وذلك لاحتوائه على الألياف الغذائية التي تنظم حركة الأمعاء، وتقي من الإصابة بالإمساك.

المشمش: أوصى استشاريو طب الأطفال الأمهات بتقديم المشمش للرضيع من عمر 6 إلى 8 أشهر، واكدوا أنه طعام سهل البلع، ولكن يجب تناوله باعتدال.

الكرنب: من فوائده تزويد الجسم بكل من فيتامين سي، والألياف، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، وفيتامين أ، وفيتامين ك. تعزيز عملية صناعة البروبيوتيك في الجسم، مما يساعد على محاربة الجراثيم، وتعزيز امتصاص جميع العناصر الغذائية، وعملية الهضم وغيرها. تزويد الجسم بمواد لها تأثير مضاد للالتهاب، وتساعد في تخفيف تورم الأنسجة.

زيوت السمك: حسب دراسة تم نشرها في مجلة علم نفس الطفل والطب النفسي فإن حمض الأوميغا 3 الدهني الذي يوجد بنسبة مرتفعة في زيت السمك له تأثير تطوري عصبي طويل المدى يساعد في التقليل من السلوك العدواني عند الأطفال.

قدمي لطفلك الأغذية الغنية بحمض الفوليك:

قدمي لطفلك الأغذية الغنية بحمض الفوليك



يُعدّ حمض الفوليك ضروريًا للأمهات الحوامل، وهو مهم جداً للأطفال أيضاً. يُعدّ حمض الفوليك، أحد فيتامينات ب، ضرورياً للنمو والتطور الصحي لخلايا الطفل. قد يُسبب نقص هذا الفيتامين فقر الدم. تشمل الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من حمض الفوليك ما يلي:

العدس: العدس غني بالحديد والبروتين والألياف، مما يجعله إضافة رائعة لنظام طفلك الغذائي، حيث يحتوي هذا الحساء اللذيذ على جميع العناصر الغذائية الضرورية لطفلك. كما أنه غني بحمض الفوليك الذي يساعد على تثبيت الحديد في الجسم.

الحمص: للحصول على فيتامين د الذي يحتاجه جسم الطفل لتعزيز صحة العظام والأسنان، يمكنك تحضير فتة الحمص بالزبادي والثوم، كالتالي: - اخلط الحمص المسلوق مع كوب من ماء السلق في الخلاط. - أضف الزبادي وعصر الليمون والطحينة والثوم المفروم والملح، واخلطها مع الحمص.

الهليون: يحتوي الهليون على نسبة عالية من حمض الفوليك الذي يعزز صحة الخلايا وإنتاج الأحماض الأمينية، بالإضافة إلى فيتامين ب6 الذي يساعد الأطفال على هضم البروتين والكربوهيدرات. وبشكل عام، كلما كان الطعام أكثر تنوعًا في الألوان، زادت محتواه من الفيتامينات ومضادات الأكسدة.

الفاصوليا السوداء أو الفاصوليا الحمراء: الفاصوليا السوداء غذاء ممتاز للأطفال من حيث التغذية والغذاء الذاتي . فهي غنية بالحديد والألياف، وهما عنصران غذائيان مهمان لتعلم الأطفال تناول الطعام..

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قدمي لطفلك فيتامين ج يومياً:

لا يقتصر دور فيتامين ج على مكافحة نزلات البرد فحسب، بل يُحافظ أيضاً على تماسك خلايا الجسم، ويُقوي جدران الأوعية الدموية، ويُساعد الجسم على التئام الجروح، وهو مهم لبناء عظام وأسنان قوية. تشمل الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من فيتامين ج ما يلي:

الحمضيات (مثل البرتقال): البرتقال مفيد للأطفال لاحتوائه على فيتامينات ومعادن ضرورية لنموهم، بما في ذلك فيتامين سي الذي يقوي المناعة ويساعد على امتصاص الحديد، وفيتامين أ الذي يحافظ على صحة العينين والأغشية المخاطية. كما أنه مصدر للألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد في الوقاية من الإمساك.

الفراولة: تحتوي الفراولة على العديد من الفوائد الصحية للأطفال، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي، الذي يعزز جهاز المناعة ويساعد في امتصاص الحديد. كما أنها مصدر جيد للألياف التي تحسن الهضم وتمنع الإمساك.

البطيخ: يوفر البطيخ للرضع حماية كبيرة ضد الإصابة بالأنيميا، لغناه بمعدن الحديد، الذي يساهم في إنتاج كريات الدم الحمراء عند الطفل، المسئولة عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم. - يساعد البطيخ الرضع على الوقاية من الجفاف في الصيف، لأن الماء -اللازم لترطيب الجسم- يشكل نسبة عالية من إجمالي قيمته الغذائية.

البابايا: تحتوي على مركبات الريبوفلافين المفيدة لنمو الدماغ وتقوية الخلايا العصبية إضافة إلى أن غنى فاكهة البابايا بالكالسيوم والمغنيسيوم يُعد ضرورياً لصحة العظام والأسنان، على الجانب الآخر محتوى الحديد الموجود في البابايا ضروري؛ للحفاظ على مستويات الهيموجلوبين الصحية وعدد خلايا الدم الحمراء.

*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص