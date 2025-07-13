شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات تحذيرية لتلف الأعصاب لا تتجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

الأعصاب هي حزم من الألياف العصبية تعمل كخطوط اتصال في أجسامنا، حيث تنقل الإشارات بين الدماغ وباقي أجزاء الجسم، وتتيح لنا هذه الإشارات الشعور بالأحاسيس، وتحريك عضلاتنا، والحفاظ على وظائف الجسم المختلفة، ومع ذلك، قد يحدث تلف في الأعصاب أحيانًا نتيجةً لإصابة أو أمراض مزمنة مثل مرض السكري، لذلك يُعدّ التعرف المبكر على علامات وأعراض تلف الأعصاب أمرًا بالغ الأهمية، إذ يُساعد الكشف السريع في العلاج، وإليك خمس علامات تحذيرية شائعة لتلف الأعصاب قد تلاحظها في حياتك اليومية، وفقًا لموقع "كليفيلاند كلينيك".

وخز أو خدر أو إحساس بالحرقان

هل شعرتَ فجأةً بتنميل أو وخز في إصبع قدمك أو يدك، فهى من أول العلامات وأكثرها شيوعًا تدل على تلف الأعصاب، ويوصف غالبًا بـ"وخز الإبر"، ويبدأ هذا عادةً في القدمين أو اليدين، وقد ينتشر تدريجيًا إلى الساقين أو الذراعين، وقد تشعر أيضًا بحرقة تحت الجلد مباشرةً أو بخدر، حيث تشعر أجزاء من جسمك وكأنها "نائمة"، وتحدث هذه الأحاسيس لأن الأعصاب التالفة تُرسل إشارات غير طبيعية إلى الدماغ، أو تفشل في إرسالها بشكل صحيح، وقد تفقد أيضًا القدرة على الشعور بتغيرات درجة الحرارة، وهو أمر قد يكون خطيرًا إذا لمست شيئًا ساخنًا جدًا أو باردًا جدًا عن طريق الخطأ، وغالبًا ما يكون هذا العرض علامة تحذيرية مبكرة لا ينبغي تجاهلها.

ضعف العضلات وفقدان التوازن

يمكن أن يؤثر تلف الأعصاب على عضلاتك لأن الأعصاب الحركية تتحكم في الحركة، وعند تلف هذه الأعصاب، قد تلاحظ ضعفًا في العضلات أو صعوبة في تحريك أجزاء من جسمك، وقد تصبح المهام البسيطة، مثل ربط حذائك أو حمل كوب من الشاي أو المشي، أكثر صعوبة، كما تُسقط منك الأشياء، وفي بعض الحالات، قد ترتعش العضلات أو تتشنج أو حتى تنكمش (ضمور العضلات) بسبب نقص الإشارات العصبية السليمة، يمكن أن يُسبب التلف الشديد شللًا أو شللًا جزئيًا في مناطق معينة، وقد يحدث أيضًا فقدان التوازن والتنسيق لأن الأعصاب الحسية تُساعد دماغك على تحديد مواقع أجزاء جسمك في الفراغ، بدونها قد تشعر بعدم الثبات أو تسقط بشكل متكرر.

ألم حاد

غالبًا ما يُسبب تلف الأعصاب ألمًا حادًا، وقد يكون هذا الألم مستمرًا أو متقطعًا، وقد يبدو الألم أشبه بصدمات كهربائية أو حرقة في المناطق المصابة، وخاصةً في اليدين والذراعين والقدمين والساقين، وذلك على عكس آلام العضلات أو المفاصل العادية، غالبًا ما يكون ألم الأعصاب أكثر حدة وقد يزداد سوءًا ليلًا، ويحدث هذا النوع من الألم لأن الأعصاب التالفة تُرسل إشارات ألم غير صحيحة إلى الدماغ، وإذا شعرت بألم مستمر وغير مبرر في أطرافك، فقد يكون ذلك علامة على تلف الأعصاب.

مشاكل في وظائف الجسم

تتحكم الأعصاب أيضًا بوظائف الجسم التلقائية، مثل الهضم والتعرق والتحكم بالمثانة والوظيفة الجنسية، وقد يؤدي تلف الأعصاب اللاإرادية إلى مشاكل مثل:

الشعور بالدوار أو الإغماء عند الوقوف (بسبب تغيرات ضغط الدم).

التعرق المفرط أو عدم التعرق على الإطلاق.

مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ أو الإمساك أو صعوبة البلع.

مشاكل المثانة مثل تسرب البول أو صعوبة إفراغ المثانة.

الخلل الجنسي عند الرجال والنساء.

تغيرات الحساسية وفقدان الإحساس

ويمكن أن يجعل تلف الأعصاب بشرتك حساسة للغاية للمس، حتى لمسة خفيفة من الملابس أو الهواء قد تُشعرك بالألم أو الانزعاج، ومن ناحية أخرى، قد تفقد بعض المناطق الإحساس، مما يُصعّب الشعور بالألم أو الحرارة فيها، وقد تواجه أيضًا صعوبة في معرفة أماكن أطرافك دون النظر إليها، وهي مشكلة تُسمى فقدان الوعي المكاني، ويمكن أن يؤثر هذا على توازنك وتنسيقك، مما يزيد من خطر السقوط والإصابات.

كيفية علاج تلف الأعصاب؟

يعتمد الشفاء التام من تلف الأعصاب على شدته وسببه، لذلك يجب عند ملاحظة هذه الأعراض أو أيًا منها استشارة الطبيب المختص، حيث يمكن أن تتحسن العديد من الحالات بالعلاج المناسب، ويمكن شفاء الإصابات الخفيفة جدًا بالراحة والتغذية والعلاجات، بينما يمكن علاج الإصابات الخطيرة بالأدوية ومضادات الالتهاب والعلاجات المحفزة للأعصاب، وفي بعض الحالات، قد يلزم إجراء عملية جراحية لإصلاح الضغط على الأعصاب المتضررة، مع أن الشفاء التام ليس ممكنًا دائمًا، إلا أن التدخل المبكر يمكن أن يحسن وظيفة الأعصاب.