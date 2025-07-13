شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض السكر.. اعرف سبب بطء التئام الجروح وسرعة انتشار العدوى والان مع تفاصيل الخبر

يواجه مرضى السكر تحديات صحية متعددة، من أبرزها بطء التئام الجروح وزيادة خطر الإصابة بالعدوى، وبينما قد تُشفى الجروح البسيطة سريعًا لدى الأشخاص الأصحاء، فإنها قد تتحول لمصدر خطر كبير لدى مريض السكر، ما يتطلب وعيًا وفهمًا أكبر لأسباب ذلك وطرق الوقاية والعلاج، وفقا لموقع تايمز ناو.

لماذا يتأخر التئام الجروح لدى مريض السكر؟

يرجع السبب إلى عدة عوامل مترابطة تحدث بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، أهمها:

1. ضعف الدورة الدموية:

ارتفاع السكر يضر بالأوعية الدموية الدقيقة، ما يُقلل من تدفق الدم إلى مناطق الجروح، وبالتالي يقل وصول الأكسجين والعناصر المغذية الضرورية لعملية الشفاء.

2. ضعف الجهاز المناعي:

ارتفاع السكر يؤثر على كفاءة خلايا الدم البيضاء، وهي المسؤولة عن مقاومة العدوى وتنظيف الجرح من البكتيريا، مما يُمهّد الطريق لانتشار الميكروبات.

3. تلف الأعصاب (الاعتلال العصبي):

لا يشعر بعض مرضى السكر بالجروح أو الحروق الصغيرة، ما يؤدي لتأخر ملاحظتها وعلاجها، وبالتالي تتفاقم الحالة.

4. زيادة سماكة الجلد وجفافه:

تؤدي التغيرات الجلدية المصاحبة للسكر إلى تشققات دقيقة قد تتحول إلى مدخل للبكتيريا.

متى يصبح الجرح خطيرًا؟

إذا استمر أكثر من أسبوع دون تحسن

إذا ظهرت عليه علامات العدوى (احمرار، سخونة، تورم، صديد)

إذا بدأ في التمدد أو ظهور رائحة كريهة

إذا صاحب الجرح ارتفاع في درجة الحرارة

كيف يمكن الوقاية

ضبط مستويات السكر في الدم باستمرار

الفحص اليومي للقدمين والجلد لاكتشاف أي إصابة مبكرًا

الاهتمام بالنظافة الشخصية واستخدام مطهرات آمنة

عدم استخدام أدوية أو مراهم بدون استشارة الطبيب

ارتداء أحذية طبية مريحة لحماية القدم من الخدوش

تجاهل الجروح في مرضى السكري قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهابات العميقة، القرح الجلدية، بل وقد تصل إلى البتر في الحالات المتقدمة.