شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إنقاذ أم وجنينها.. تعرف على أعراض انسداد والتهاب ضفيرة القلب والان مع تفاصيل الخبر

تمكن فريق طبي بمستشفى الطوارئ الجامعي في سوهاج من التعامل بنجاح مع حالة حرجة لسيدة حامل تبلغ من العمر 32 عامًا، تعرضت لانسداد كامل في الضفيرة القلبية، مما أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، مُهددًا حياتها وحياة جنينها. هذه الحالة النادرة استدعت تدخلًا عاجلًا، ونجح الفريق في إنقاذ الأم والجنين في لحظات فارقة.

ما هي الضفيرة القلبية؟

الضفيرة القلبية جزء من النظام الكهربائي للقلب، وهي المسؤولة عن توصيل الإشارات بين حجرات القلب المختلفة، لتنظيم الانقباضات وضمان انتظام النبض. وبدون هذا التنسيق، قد يختل إيقاع القلب وتظهر أعراض خطيرة. هذا ما وضحه الدكتور إيهاب عبد الرازق، أستاذ جراحات القلب والشريان الأورطي بكلية الطب جامعة عين شمس خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، حيث أوضح أن "الضفيرة القلبية هي البنية العصبية المسؤولة عن توزيع الإشارات الكهربائية داخل القلب، وأي خلل فيها - سواء بسبب التهاب، انسداد أو حتى عيب خلقي - قد يؤدي إلى اضطرابات في ضربات القلب تهدد حياة المريض".

أسباب انسداد الضفيرة القلبية

وأضاف أن الأسباب الشائعة لمشكلات الضفيرة تشمل التهابات، أو مضاعفات بعد جراحات القلب والصدر، أو عيوب خلقية، وقد تتطور هذه الحالات لتسبب ضعفًا في عضلة القلب أو ما يُعرف بالذبذبات القلبية الخبيثة، والتي قد تؤدي إلى الوفاة المفاجئة إذا لم تُعالج بسرعة.

الأعراض التي تستدعي الانتباه

من أبرز العلامات التي قد تشير إلى وجود مشكلة في الضفيرة القلبية: الإحساس برفرفة في القلب، آلام غير معتادة في الصدر، أو تسارع غير مبرر في ضربات القلب. وتشكل هذه الأعراض إنذارًا مبكرًا يستوجب الفحص الطبي العاجل.

خطوات التشخيص

يعتمد الأطباء في تشخيص هذه الحالات على عدة أدوات، منها: تخطيط القلب الكهربائي العادي، تخطيط القلب تحت الضغط، مراقبة نبض القلب على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى الموجات فوق الصوتية لفحص أداء عضلة القلب وتدفق الدم.

طرق العلاج المتاحة

تتنوع سبل العلاج حسب شدة الحالة، ففي بعض الأحيان تكفي الأدوية المنظمة لضربات القلب، بينما تحتاج حالات أخرى إلى تركيب جهاز لتنظيم النبض صناعيًا. وإذا وُجدت بؤر كهربائية نشطة أو زائدة، فيمكن التعامل معها باستخدام الكي بالقسطرة، وهو إجراء يُعتبر آمنًا وفعّالًا.

الوعي هو خط الدفاع الأول

اختتم الدكتور عبد الرازق حديثه بالتشديد على أهمية التوعية قائلاً: "الاستجابة السريعة عند ظهور أي عرض غير طبيعي يمكن أن تُنقذ حياة المريض. لا يجب تجاهل الأعراض البسيطة، فالقلب لا يُعطي إنذارات كثيرة قبل الخطر الحقيقي".