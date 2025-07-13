شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا حذرت وزارة الصحة الهندية من تناول الأدوية ذات الخط الأحمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

حذرت وزارة الصحة الهندية من تناول الأدوية التي تحمل علامة "خط أحمر"، مؤكدةً على ضرورة عدم تناولها دون استشارة طبية، إذ قد يؤدي ذلك إلى مقاومة المضادات الحيوية، بحسب موقع تايمز ناو.

تحدث مقاومة المضادات الحيوية عندما تتغير البكتيريا بحيث لا تتمكن الأدوية المضادة للبكتيريا من القضاء عليها أو إيقاف نموها، ونتيجةً لذلك، أصبح علاج العدوى البكتيرية صعبًا للغاية.

مقاومة المضادات الحيوية هي نوع من مقاومة مضادات الميكروبات، حيث يمكن للفطريات والطفيليات والفيروسات أن تُطور مقاومة للأدوية. وجاء في ملاحظات وزارة الصحة "قد يؤدي سوء استخدام المضادات الحيوية إلى مقاومتها، مما يُصعّب علاج العدوى. استشر طبيبًا دائمًا قبل الاستخدام".

ماذا يحدث إذا كان لديك مقاومة للمضادات الحيوية؟

يقول الأطباء إن الجسم لا يُطور مقاومة للمضادات الحيوية، بل البكتيريا، عند حدوث مقاومة للمضادات الحيوية، يقل عدد المضادات الحيوية التي تُصبح فعالة ضد بكتيريا معينة. غالبًا ما تُفيد المضادات الحيوية الأخرى، ولكن من المهم أيضًا توفير أكبر عدد ممكن من خيارات العلاج. من المهم أيضًا بدء العلاج الفعال في أسرع وقت ممكن للعدوى الخطيرة. إذا استغرق الأمر وقتًا أطول حتى يجد مقدمو الرعاية الصحية دواءً يُعالج العدوى المقاومة للمضادات الحيوية، فقد تكون النتيجة أشد خطورة.

مقاومة المضادات الحيوية ظاهرة خطيرة، إذ تُقلل من خيارات العلاج المتاحة للمرضى، فضلاً عن تأخير العلاج الفعال ونتيجةً لذلك، قد تواجه ما يلي:

زيادة خطر الإصابة بمرض شديد وممتد أو الوفاة.

الآثار الجانبية الشديدة للأدوية.

إقامة أطول في المستشفى.

مزيد من المواعيد الطبية.

زيادة التكاليف الطبية.

في حين يعمل خبراء الصحة على إصلاح مقاومة المضادات الحيوية، فإنه ليس من السهل إصلاحها، ومن خلال التعرف عليها، يمكنك اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نفسك.

ما الذي يسبب عادة مقاومة المضادات الحيوية؟

تُصبح البكتيريا مقاومة للأدوية بشكل طبيعي مع مرور الوقت، ولكن هناك عوامل تُسرّع هذه العملية، منها:

تناول الكثير من المضادات الحيوية

يقول الأطباء إن الاستمرار في تناول المضادات الحيوية دون الحاجة إليها يُسهم في مقاومة البكتيريا لها، على سبيل المثال، يُعتقد أن الفيروس يُسبب التهاب الحلق، ويلجأ الناس إلى تناول المضادات الحيوية لعلاجه لكن هذا غير صحيح.

سوء الاستخدام

تستغل البكتيريا أي فرصة للتكاثر إذا نسيتَ تناول جرعة واحدة أو أكثر من المضادات الحيوية، أو توقفتَ عن العلاج مبكرًا، أو استخدمتَ دواءً لشخص آخر، فستبدأ البكتيريا بالتكاثر ومع تكاثرها، قد تتحور وتصبح أكثر مقاومة للأدوية.

المقاومة العفوية

في كثير من الأحيان، يتغير الحمض النووي للبكتيريا أو يتحور تلقائيًا. لا يتعرف المضاد الحيوي على هذه البكتيريا المتغيرة حديثًا، ولا يستطيع استهدافها كما ينبغي.

المقاومة المنقولة

يمكنك نقل عدوى بكتيرية معدية مقاومة للأدوية إلى شخص آخر قد يكون مصابًا بعدوى لا تستجيب للمضادات الحيوية.

طرق مكافحة مقاومة المضادات الحيوية

هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها إيقاف مقاومة المضادات الحيوية، بما في ذلك:

ممارسة النظافة الجيدة

لحماية نفسك من العدوى، عليك أولاً اتباع ممارسات النظافة الجيدة، والتي تشمل غسل يديك بالماء والصابون بانتظام.

تناول المضادات الحيوية فقط عند وصفها

لا تعمل المضادات الحيوية ضد العدوى الفيروسية، لذا، تناولها فقط عندما يقترحها الطبيب.

تناول جميع اللقاحات الموصى بها

في الوقت الحالي، لا تتوفر لقاحات كثيرة للبكتيريا المسببة للعدوى المقاومة للمضادات الحيوية. ومع ذلك، يحمي لقاح المكورات الرئوية من مرض المكورات الرئوية الذي تسببه المكورات الرئوية، يُعد هذا اللقاح ضروريًا لفئات عديدة من الناس، وخاصةً الأطفال دون سن الثانية والبالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر.

