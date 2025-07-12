شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض لسرطان المبيض يصعب اكتشافها ولا يجب تجاهلها أبدًا.. وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

هناك خمسة أعراض خفية لسرطان قاتل حذر منها أحد الأطباء، ووفقًا للدكتورة بروك فاندرمولين، وهي طبيبة مقيمة في لندن، قد يكون من الصعب للغاية اكتشاف سرطان المبيض، إذ لا تظهر أعراض واضحة دائمًا على المصابين به، وخاصةً في المراحل المبكرة من هذا المرض المُهدد للحياة، بحسب موقع تايمز ناو.

وفقًا لأبحاث السرطان، تم تشخيص أكثر من 7000 امرأة بهذه الحالة سنويًا بين عامي 2017 و2019. كما تم إرجاع أكثر من 4000 حالة وفاة إلى المرض في نفس الفترة، و35% فقط من المصابين بهذه الحالة يعيشون لمدة عشر سنوات أو أكثر بعد التشخيص، مع وضع كل ذلك في الاعتبار، شارك الطبيب علامات تحذيرية قد تشير إلى إصابتك بالمرض.

ألم في البطن

قد يكون ألم البطن المزمن أو المستمر علامة تحذير مبكرة لسرطان المبيض، خاصةً إذا كان شديدًا وغير مألوف بالنسبة لكِ، يجب أن تأخذيه على محمل الجد ، في كثير من الأحيان قد يُخلط بينه وبين مشاكل الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي.

كما قد يُخلط بينه وبين آلام الدورة الشهرية أو آلام القولون العصبي، وهي بالطبع أكثر شيوعًا، ومن المرجح أن يكون هذا هو سبب شعوركِ بهذا الانزعاج، ولكن إذا لم تكوني تعانين من هذه الآلام عادةً أو كان نوعًا جديدًا من الألم بالنسبة لكِ، فلا تتجاهليه.

الانتفاخ

الانتفاخ المطول، خاصةً عند تناول الطعام، قد يكون أحد أعراض سرطان المبيض، وينصح باستشارة الطبيب إذا شعرتِ بانتفاخ طفيف في بطنكِ أو شعرتِ بضيق مفاجئ في ملابسكِ.

تغير في الشهية

"الشعور بالشبع أو صعوبة إنهاء وجباتك، هذا قد يعني "أن تلاحظ فجأةً تغيرًا في شهيتك، فتبدأ بتناول الطعام وتشعر بالشبع بسرعة، أو أن شهيتك ببساطة لم تعد كما كانت من قبل.

كثرة التبول

إذا كنتِ بحاجة للتبول بشكل متكرر، فقد يكون ذلك أيضًا علامة على سرطان المبيض، ذلك يحدث عادةً بسبب نمو الورم، مما قد يضغط على المثانة.

فقدان الوزن غير المبرر

تقول الدكتورة فاندرمولين إن فقدان الوزن غير المبرر قد يكون من أبرز علامات السرطان، خاصةً إذا كان سريعًا وغير مرتبط بأي تغييرات في نظامك الغذائي أو ممارستك للرياضة، قد يكون علامة على وجود "ورم أو تراكم سوائل في البطن".

أن مجرد وجود هذه الأعراض لديك لا يعني بالضرورة إصابتك بسرطان المبيض، لذلك من المهم إجراء فحص شامل لاستبعاد أي شيء.

ما هو سرطان المبيض ؟

يحدث سرطان المبيض عندما تنمو خلايا غير طبيعية في المبيضين أو قناتي فالوب وتتكاثر بشكل خارج عن السيطرة. ووفقًا للخبراء، فإن المبيضين، وهما جزء من الجهاز التناسلي، يُنتجان البويضات خلال سنوات الإنجاب.

على الرغم من أن هذا السرطان يمثل 1% من جميع حالات السرطان الجديدة في جميع أنحاء العالم، إلا أن هناك المزيد من الوفيات المرتبطة بهذا المرض، ويبلغ خطر الإصابة بسرطان المبيض مدى الحياة حوالي 1 من 78.

ما الذي يسبب سرطان المبيض؟

السبب الدقيق لسرطان المبيض غير معروف حتى الآن، ولكن بعض النساء أكثر عرضة للإصابة به. من عوامل الخطر:

أن يكون عمرك أكثر من 60 عامًا

السمنة وزيادة الوزن

تاريخ عائلي للإصابة بسرطان المبيض - أصيب آخرون في عائلتك البيولوجية بالمرض أو ورثوا طفرة جينية ( BRCA1 أو BRCA2 ) .

بطانة الرحم

كما أن هناك خطر متزايد للإصابة بسرطان المبيض مع التقدم في العمر.

الوقاية من سرطان المبيض

-المتابعة الدورية مع طبيب النساء، خاصة عند وجود تاريخ عائلي.

- نمط حياة صحي: وزن مثالي، غذاء متوازن، رياضة، وتجنب التدخين.

-فحص جيني لحاملي جينات BRCA1 وBRCA2.

-الانتباه للأعراض المبكرة: انتفاخ مستمر، ألم بالبطن، فقدان شهية، تبول متكرر.