شكرا لقرائتكم خبر عن "الساعة الذهبية".. كيف يمكن لأول 60 دقيقة من النوبة القلبية أن تُنقذ حياتك والان مع تفاصيل الخبر

الساعة الذهبية هي الستون دقيقة التي تلي بداية النوبة القلبية، وأكد الأطباء إنها فترة بالغة الأهمية، إذ يُمكن للتدخل الطبي السريع أن يُقلل بشكل كبير من تلف القلب الدائم ويُحسّن فرص النجاة، بحسب موقع تايمز ناو.

إذا حصلت على رعاية طبية في الوقت المناسب خلال هذه الفترة، فلن ينقذ ذلك حياتك فحسب، بل سيضمن أيضًا الحد الأدنى من الضرر لقلبك، ووفقًا للخبراء، حتى أقل تأخير قد يُحدث فرقًا بين التعافي وقصور القلب مدى الحياة.

ما هي الساعة الذهبية لحدوث النوبات القلبية؟

تشير البيانات إلى أن أكثر من 50% من المصابين بنوبة قلبية حادة يموتون قبل وصولهم إلى المستشفى. الساعات الأربع الأولى بالغة الأهمية، ومع كل ساعة، يتضرر المزيد من عضلة القلب.

ووفقًا للأطباء، فإن ازدياد الضرر يعني زيادة الخطر على الحياة، لذا، تُعتبر الساعة الذهبية هي الفترة التي يجب خلالها استعادة تدفق الدم إلى القلب لتجنب تلف العضلات الدائم.

لفهم هذا المفهوم، يجب مراقبة تغيرات معدل ضربات القلب خلال أول ساعتين، والتي قد تؤدي إلى انسداد القلب مع تباطؤ معدل ضربات القلب أو تسرع القلب البطيني.

لا يمكن علاج العديد من هذه الحالات إلا في وحدة العناية المركزة باستخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة إزالة الرجفان المؤقتة، لذا يُعدّ الإدخال المبكر إلى وحدة العناية المركزة الخطوة الأولى والأهم.

بعد ذلك، تُعطى أدوية مذيبة للجلطات - تُعرف أيضًا باسم مُذيبات الخثرات - في حال تأخر الوصول إلى مختبر قسطرة القلب، يقول الأطباء إن الشريان التاجي، المسدود بنسبة 100% بسبب جلطة، يحتاج إلى فتح فوري.

أفضل طريقة للقيام بذلك هي رأب الأوعية التاجية وتركيب الدعامات، مما يحد من حجم تلف عضلة القلب.

بعد ذلك، يستخدم الأطباء أدويةً مُذيبةً للجلطات تُعرف باسم مُذيبات الخثرات الوريدية في حال تأخر الوصول إلى مستشفى مُجهز بمختبر قسطرة القلب.

ولكن يجب أن يتبع ذلك رأب الوعاء التاجي وتركيب الدعامات خلال 6 إلى 24 ساعة، حسب حالة المريض، يُسمى هذا النهج التدخلي الدوائي، بعد مرور 48 ساعة، تقل فائدة هذا الإجراء بشكل كبير.

قبل بدء أي إجراء، ينصح الأطباء بمضغ قرص أسبرين ٣٢٥ ملج، الأسبرين دواء مضاد للصفيحات، يبدأ فورًا بإذابة الجلطات الغنية بالصفائح الدموية، بعد ذلك، يُجرى تصوير الأوعية التاجية بالذراع اليمنى دون أي شق جراحي، تحت تأثير التخدير الموضعي.

يُحدد الشريان المسدود، ويُمرر سلك عبر الانسداد، وتُشفط الجلطة، ويُوسع التضيق بالبالون، ثم تُوضع دعامة - شبكة سلكية من الفولاذ المقاوم للصدأ - للحفاظ على تدفق الدم بشكل مستمر.

كيف تعرف إذا كانت نوبة قلبية أو مشكلة في الجهاز الهضمي؟

وفقا للأطباء، فإن آلام النوبة القلبية عادة ما تظهر على شكل:

انزعاج شديد وضغط في الصدر

ألم ينتشر إلى الذراع الأيسر أو الفك أو الرقبة أو الظهر

التعرق المصاحب، وضيق التنفس، والغثيان، أو الدوخة

الألم الذي لا يزول مع الراحة أو مضادات الحموضة

زيادة الالم تدريجيا

ومع ذلك، إذا كنتَ في شك، فتأكد من التوجه فورًا إلى المستشفى، لأن أي تأخير ولو لـ 30 إلى 45 دقيقة بعد الساعة الذهبية يُسبب انخفاضًا في وظائف القلب بنسبة 1% على الأقل.

ووفقًا للخبراء، يُمكن للعلاج المبكر أن يُعيد وظائف القلب إلى طبيعتها ويمنع أي ضرر.

