شكرا لقرائتكم خبر عن تلف الركبة المبكر فى الثلاثينيات.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

كان تلف الركبة فى السابق مشكلةً تُصيب من هم في منتصف العمر أو كبار السن، ولكنه أصبح الآن شائعًا بشكل متزايد بين البالغين فى أوائل الثلاثينيات من العمر، ووفقًا لدراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة أولو في فنلندا، فإن عددًا مفاجئًا من الأشخاص فى الثلاثينيات من العمر يُظهرون بالفعل علامات تلف هيكلي فى مفاصل الركبة، غالبًا دون أي ألم ملحوظ، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ماذا تقول الدراسة؟

باستخدام فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي، وجدت الدراسة أن ثلثي المشاركين الذين تبلغ أعمارهم حوالي 33 عامًا يعانون من تلف في الغضاريف أو نمو عظمي فى ركبهم، ويعتقد الباحثون أن هذا التدهور الصامت ربما يكون قد تطور على مر السنين بسبب عوامل مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والعوامل الوراثية، ومع ظهور مشاكل الركبة فى وقت مبكر من العمر، فإن فهم الأعراض والأسباب والخطوات الوقائية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

أعراض تلف الركبة المبكر

على الرغم من أن العديد من الأشخاص قد لا يشعرون بالألم فى المراحل المبكرة، إلا أن الأعراض الدقيقة التالية يمكن أن تشير إلى بداية مشاكل المفاصل:

تصلب بعد الخمول

قد تلاحظ أن ركبتيك تشعران بالتيبس أو الانغلاق بعد الجلوس أو الراحة لفترة من الوقت، وخاصة عند الوقوف.

تورم حول المفصل

يمكن أن يشير الانتفاخ العرضي أو الشعور بالامتلاء حول الرضفة إلى وجود التهاب أو تراكم السوائل.

أصوات النقر أو الطحن

قد يشير صوت طحن أو نقر عند ثني الركبة أو فردها إلى تآكل الغضروف أو التنكس المبكر للمفصل.

صعوبة فى صعود السلالم

يمكن أن يعكس الألم أو الانزعاج أثناء الحركات الشائعة مثل صعود السلالم أو الانحناء في وضع القرفصاء مشكلات وظيفية مبكرة.

آلام مملة مستمرة بعد النشاط

إذا كانت ركبتيك تؤلمك بعد الركض أو المشي أو الوقوف لفترات طويلة، فقد يشير ذلك إلى إجهاد الغضروف الضعيف بالفعل.

أسباب تلف الركبة في الثلاثينيات:

حددت الدراسة العديد من العوامل الرئيسية المساهمة في التنكس المبكر للركبة:

مؤشر كتلة الجسم المرتفع (BMI)

يزيد الوزن الزائد الضغط على مفاصل الركبة مع كل خطوة، ومع مرور الوقت، قد يُسرّع هذا الضغط الإضافي من تآكل الغضروف ويؤدي إلى تلف المفصل.

ارتفاع ضغط الدم ومستويات حمض اليوريك في الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم الانقباضي وزيادة مستويات حمض البوليك إلى تعزيز الالتهاب منخفض الدرجة في الجسم، مما يؤثر سلبًا على أنسجة المفاصل والصحة العامة للمفاصل.

الاستعداد الوراثي (تاريخ عائلي للإصابة بهشاشة العظام)

إذا كان والديك أو أجدادك يعانون من هشاشة العظام في الركبة، فإن خطر إصابتك يزداد بشكل كبير، ويمكن للعوامل الوراثية أن تؤثر على قوة الغضاريف ومرونة المفاصل.

الإجهاد المتكرر أو نمط الحياة المستقر

مكن أن يؤدي الإفراط في الاستخدام (كما هو الحال في الرياضات عالية التأثير أو المهام المهنية المتكررة) وقلة الاستخدام (الافتقار إلى الحركة المنتظمة) إلى إضعاف استقرار الركبة ويؤدي إلى تلف هيكلي.

الإصابات القديمة أو الصدمات غير المعالجة

يمكن لإصابات الركبة السابقة، حتى تلك التي تم الشفاء منها، أن تترك عدم استقرار أو تغييرات في محاذاة المفصل، مما يزيد من خطر التنكس المبكر.

كيفية منع أو إبطاء تلف الركبة

على الرغم من أنه لا يمكن تغيير بعض عوامل الخطر مثل العوامل الوراثية، إلا أن العديد من استراتيجيات نمط الحياة يمكن أن تساعد في حماية ركبتيك.. على النحو التالى:

الحفاظ على وزن صحي

إن فقدان 5-10% من وزن جسمك يمكن أن يقلل بشكل كبير الضغط على ركبتيك ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

مارس التمارين الرياضية منخفضة التأثير

تعتبر الأنشطة الرياضية مثل السباحة وركوب الدراجات والمشي والبيلاتس أو التمارين الرياضية المائية لطيفة على الركبتين بينما تعمل على تقوية العضلات وتعزيز الدورة الدموية.

تقوية العضلات حول الركبة

يساعد التركيز على عضلات الفخذ الرباعية، وأوتار الركبة، والألوية، ومثبتات الورك على توزيع الضغط بالتساوي والحفاظ على محاذاة الركبة أثناء الحركة.

ممارسة وضعية الجسم الجيدة وميكانيكا الحركة

تجنب ثني ركبتيك أثناء الوقوف أو تقويس ظهرك عند رفع الأشياء، حيث أن ميكانيكا الجسم السليمة تمنع التآكل غير المتساوي وتقلل من خطر الإصابة.

اتبع نظامًا غذائيًا صديقًا للمفاصل

من خلال تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية (مثل الأسماك وبذور الكتان)، ومضادات الأكسدة (التوت والخضروات الورقية)، والكالسيوم وفيتامين د لتعزيز صحة العظام والغضاريف.

استشر طبيبًا لإجراء الفحص المبكر

إذا كان لديك تاريخ عائلي لمشكلات المفاصل أو كنت تعاني من أي أعراض، فيمكن أن يساعدك الفحص البدني أو التصوير بالرنين المغناطيسي في اكتشاف التغييرات المبكرة وتوجيه العلاج أو الوقاية، حيث تشير هذه الدراسة الجديدة إلى أن تلف الركبة ليس مجرد مشكلة مرتبطة بالشيخوخة، بل قد يبدأ فجأةً في الثلاثينيات من العمر، وإذا تُرك دون علاج، فقد يؤدي إلى ألم مزمن، وضعف في الحركة، وحتى هشاشة العظام المبكرة، لذلك فإن التعرّف على العلامات التحذيرية المبكرة واتخاذ الإجراءات الوقائية قد يُؤخران أو حتى يُجنّبان مشاكل المفاصل طويلة الأمد.