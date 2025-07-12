شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصريحات آدم الشرقاوى.. طرق طبيعية للتخلص من الوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

خرج الفنان الشاب آدم الشرقاوي ليكشف لجماهيره عن سبب غيابه عن الساحة الفنية، وكشف آدم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" أن السبب وراء هذا الغياب هو الوزن الزائد والسمنة المفرطة التي أثرت على جسده وعقله في آن واحد، وفى هذا السياق، نوضح كيف تؤثر السمنة على الجسم، وفقًا لموقع " truthaboutweigh".

السمنة أو الوزن الزائد هى مشكلة مزعجة يواجهها بعض الناس، ويمكن لإجراء بعض التغييرات على نمط الحياة أن يساعد بعض الحالات في التخلص من السمنة التي تعتبر سببًا للإصابة بالأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر وأمراض القلب وغيرها، ولكن في حالات أخرى قد يستدعى الأمر التدخل الجراحى.

فيما يلى.. أفضل الطرق غير الجراحية لعلاج السمنة:

تشمل تعديلات نمط الحياة لعلاج السمنة، اتباع نظام غذائي صحي منخفض السعرات الحرارية، وممارسة النشاط البدني بانتظام، حيث تعتبر هذه التغييرات حجر الأساس لإدارة الوزن.. على النحو التالى:

تعديلات نمط الحياة: التغييرات الغذائية

تقليل السعرات الحرارية، ويمكن تحقيق ذلك بتناول كميات أقل، واختيار أطعمة غنية بالعناصر الغذائية، والحد من الخيارات عالية السعرات الحرارية ومنخفضة القيمة الغذائية.

اتباع نظام غذائي صحى ومتوازن، يحتوي على الكثير من الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

ممارسة الأكل الواعي، من خلال الانتباه إلى إشارات الجوع والشبع، ويمكن أن يساعد ذلك في منع الإفراط في تناول الطعام.

النشاط البدنى

التمارين الهوائية: تساعد التمارين الهوائية المنتظمة، مثل المشي السريع، أو الركض، أو السباحة، تساعد على حرق السعرات الحرارية وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

تدريبات القوة: يساعد دمج تمارين القوة، مثل رفع الأثقال أو تمارين وزن الجسم، على بناء كتلة العضلات، مما يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي ويعزز فقدان الدهون.

تحديد أهداف واقعية: ابدأ بأهداف صغيرة قابلة للتحقيق وزد تدريجيًا مدة وكثافة تمارينك.

النوم جيد: إن إعطاء النوم الأولوية أمر بالغ الأهمية لتنظيم الهرمونات التي تؤثر على الشهية والتمثيل الغذائي.

إدارة التوتر: من خلال تقنيات مثل اليوجا أو التأمل يمكن أن تساعد في منع الإفراط في تناول الطعام المرتبط بالتوتر.

العلاجات الطبية للسمنة الأدوية

في بعض الحالات، قد تُوصف أدوية للمساعدة على إنقاص الوزن، وتساعد هذه الأدوية على تنظيم الشهية.

بالونات المعدة

يتم إدخال هذه الأجهزة إلى المعدة وتضخيمها لتقليل سعة المعدة وتعزيز الشعور بالشبع.

جراحات السمنة

يلجأ بعض الناس للخيار الجراحى وذلك لعلاج السمنة المفرطة، وتهدف هذه الجراحات إلى تقليل الوزن والمخاطر الصحية المرتبطة بالسمنة، وفى الغالب يكون مؤشر كتلة الجسم في السمنة المفرطة 40 فيما أعلى، ويتوقف اختيار نوع الجراحة على حسب الحالة وما يراه الطبيب المعالج، حيث هناك عمليات تكميم المعدة، وتحويل مسار المعدة وغيرها.