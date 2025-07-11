شكرا لقرائتكم خبر عن الفاكهة والخضروات أكلات أساسية لنوم جيد.. دراسة علمية توضح التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

مع كثرة الإصابة بالأرق ، وقلة أوقات النوم العميق المريح، لا يتوقف العلماء عن البحث عن طرق طبيعية تساعد على تهدئة العقل والجسد. دراسة جديدة نُشرت في مجلة Sleep Health ، حملت إجابة بسيطة مؤكدة على أن تناول المزيد من الفواكه والخضروات قد يكون مفتاحًا لنوم أفضل، وتناول الدراسة تقرير مطول نشر فى موقع health.

بداية الدراسة

أجرى فريق من الباحثين بقيادة الدكتورة ماري بيير سانت أونج، أستاذة الطب الغذائي ومديرة مركز أبحاث النوم بجامعة كولومبيا، دراسة استقصائية على 34 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عامًا، يتمتعون بصحة جيدة ولا يعانون من اضطرابات نوم مزمنة. تم تتبّع أنماطهم الغذائية بدقة على مدار ستة أسابيع، مع تحليل بيانات نومهم باستخدام أجهزة تتبع المعصم المتخصصة.هل يُمكن للغذاء أن ينعكس بشكل مباشر على طريقة نوم الإنسان في الليلة التالية؟

النتائج

النتائج كانت لافتة. الأشخاص الذين رفعوا معدل استهلاكهم اليومي من الفواكه والخضراوات إلى 5 أكواب يوميًا، سجلوا تحسنًا في جودة النوم بنسبة 16%، مقارنةً بأولئك الذين كانوا يتناولون كميات أقل.

ولم يكن هذا التحسن عامًا فقط، بل تمثّل في نقص ملحوظ بعدد مرات الاستيقاظ أثناء الليل، وزيادة في فترات النوم المستقر والعميق. اللافت أن التغيير كان سريع التأثير، حيث رُصد التحسن خلال الليلة التالية مباشرةً لزيادة الحصص الغذائية.

ما الذي يجعل هذه الأطعمة فعّالة في تحسين النوم؟

وفقًا لتحليل الباحثين، يعود التأثير الإيجابي إلى مزيج من الكربوهيدرات المعقدة، والألياف، والمغذيات النباتية، وكلها موجودة بوفرة في الخضروات والفواكه الطبيعية. هذه المركبات تدعم إنتاج السيروتونين، الذي يتحول بدوره إلى الميلاتونين، الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ.

ومن المهم التنويه إلى أن مصدر الكربوهيدرات مهم جدًا، إذ لم تُسجل الدراسة أي علاقة بين السكريات المضافة وجودة النوم، مما يُرجّح أن الألياف والنشويات الطبيعية هي المسؤولة عن الفائدة.

ماذا عن اللحوم والوجبات الجاهزة؟

الدراسة لاحظت أيضًا أن زيادة استهلاك اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء كان مرتبطًا بنوم أكثر تقطعًا واضطرابًا. أي أن التوازن الغذائي لا يقل أهمية عن إدخال الأطعمة الصحية. إن مجرد الإكثار من مصادر البروتين الحيواني دون مراعاة الجانب النباتي قد يؤثر سلبًا على الراحة الليلية.

ما الذي يجعل هذه النتائج مختلفة عن الدراسات السابقة؟

بينما تناولت دراسات سابقة العلاقة بين الحمية الغذائية وجودة النوم بشكل عام، فإن ما يميز هذه الدراسة هو التركيز اليومي الدقيق على العلاقة بين وجبات يوم معين وتأثيرها في نوم الليلة التالية مباشرة، ما يُضفي مصداقية وأهمية عملية لهذه النتائج.

كيف تبدأ تطبيق هذه التوصيات ببساطة؟

اجعل طبقك أكثر ألوانًا بدمج الفواكه والخضراوات في كل وجبة.

أضف شرائح الفلفل أو الجزر كمقرمشات بين الوجبات.

استخدم الخضراوات الورقية كعنصر رئيسي في العشاء.

لا تشترط الأطعمة أن تكون طازجة دائمًا – فالمجمدة أو المعلبة دون إضافات خيار ممتاز.